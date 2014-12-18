К детям приехали шефы Свежий выпуск 614 Антон СЕРОВ

– Такие встречи, конечно же, запоминаются и взрос­лым, и детям. Эти дети непростой судьбы, они нуж­даются в особом внимании, и мы стараемся, чтобы они не чувствовали себя брошенными и одинокими, – поделился заместитель начальника ВИИРС по воспитательной и идеологической работе полковник Ерлан Нуртаканов.

Он также сообщил, что курсанты Военно-инженерного института взяли под свое шефское крыло и другие общеобразовательные учреждения Ауэзовского района Алматы. Полковник отмечает, что их благотворительные мероприятия воспринимаются с особой благодарностью и укрепляют положительное отношение к армии и военнослужащим.



