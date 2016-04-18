​К достижению поставленных задач

Прозрачно и объективно



В нынешнем году вся страна празднует 25-летие Независимости, и к этой знаменательной дате в регионах стартовал практический этап выполнения всеобъемлющего стратегического документа – Плана нации «100 конкретных шагов». Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, заложенные в Плане институциональные реформы открывают путь к достижению нашей казахстанской мечты: стать одним из 30 государств – лидеров XXI века.

К примеру, в Алматинской области, подчеркнул в начале своего отчета глава региона, в первом квартале текущего года сохраняются достигнутые темпы в экономике, основной упор делается на развитие производственных предприятий, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Началась реализация 48 шагов, предусмотренных Планом нации. В частности, одна из приоритетных задач – модернизация госаппарата. Внедрен карьерный принцип, в рамках которого на первый план выходят компетенции и личные качества сотрудников, их опыт работы. С начала года объявлено 69 общих конкурсов, по их результатам на низовые должности назначено 15 человек. Испытательный срок проходят 28 госслужащих. Для обеспечения прозрачности и объективности во всех конкурсных комиссиях участвуют наблюдатели (депутаты маслихатов, представители СМИ, НПО, политических партий).

В зависимости от результатов работы чиновников предусмотрено повышение оплаты их труда, решаются вопросы обеспечения жильем. В Талдыкоргане строится 55-квартирный жилой дом, предназначенный специально для работников госорганов. В целях повышения квалификации персонала закреплена система регулярного обучения, которую до конца года должны пройти без малого тысяча человек.

– Особое внимание мы уделяем соблюдению этики государственных служащих, назначен специальный уполномоченный по этим вопросам, приняты региональные планы по борьбе с коррупцией, – сообщил А. Баталов. – Во всех учреждениях работают телефоны доверия. Реализуются шаги по направлению «Обеспечение верховенства закона»: начала функционировать местная полицейская служба, внедряется принцип нулевой терпимости к правонарушениям. С целью контроля за деятельностью полиции создан консультативно-совещательный орган, в который вошли общественные деятели, ветераны, журналисты. Для подключения к интернет-порталу «Карта уголовных правонарушений» в Генеральную прокуратуру переданы геоинформационные карты Талдыкоргана и районных центров.

Стимулируя деловую активность

В преимущественно аграрном Жетысу принимаются активные меры по введению в рыночный оборот сельхозугодий (35-й и 36-й шаги Плана нации). Так, проведена ревизия всей территории области, разработана электронная Земельная карта. В итоге десятки тысяч пустующих и неиспользуемых по назначению участков возвращаются в собственность государства, выставляются на аукцион. Цель – дальнейшая передача их в аренду всем желающим вести крестьянские хозяйства либо строить промышленные объекты.

Проведена оптимизация документооборота в строительной отрасли: вдвое сокращены сроки выдачи лицензий и разрешительных процедур (шаги 46–48). Продолжается акция по легализации имущества и денежных средств – всего узаконено свыше 25 тыс. объектов на общую сумму около 200 млрд тенге. Большая работа проводится в соответствии с третьим направлением Плана нации «Индустриализация и экономический рост». По принципу «одного окна» действует региональный центр обслуживания инвесторов, в ближайшее время состоится крупный бизнес-форум с участием отечественных и зарубежных предпринимателей.

Как отметил А. Баталов, это довольно эффективная диалоговая площадка: на предыдущем форуме удалось привлечь значительные инвестиции для возрождения производства сахарной свеклы, садоводства и других отраслей. В целом в рамках реализации «100 конкретных шагов» повысилась деловая активность людей, желающих попробовать себя в малом и среднем бизнесе. Убираются бюрократические препоны, предоставляются земельные участки и инженерная инфраструктура в создаваемых индустриальных зонах.

С указанным выше направлением непосредственно связан следующий, 55-й шаг Плана нации – привлечение транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор. В регионе успешно действуют международные бренды Danone, Knauf, TerraNova, Tikkurila, появились знаковые отечественные компании, которые уже выходят на мировой рынок. Пять предприятий стали участниками программы «Национальные чемпионы», реализуемой холдингом «Байтерек».

В последние годы разворачивается строительство молочно-товарных ферм, проводится кооперация крестьянских хозяйств, создаются мясоперерабатывающие комплексы с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций. Благодаря поддержке государства площади яблоневых садов увеличились до 20 тыс. га, реализуются крупные инвестиционные проекты в тепличном хозяйстве, переработке сои, плодоовощных культур.

Аким области затронул и вопрос развития туризма (57-й шаг Плана нации), где в список «якорных проектов» вошел международный туристический центр «Акбулак» в Талгарском районе. Здесь инвестором выступает сингапурская компания Steppe Capital. Сейчас ведется строительство автодороги, ведущей в санаторно-оздоровительный комплекс. Стоимость проекта – 90 млрд тенге.

На побережье озера Алаколь бизнесмены возводят пятизвездочную гостиницу на 400 мест, расширяется спектр услуг, улучшается инфраструктура пляжного и оздоровительного туризма. Курсирует специальный пассажирский поезд сообщением Алматы – Достык, в текущем году начнется строительство аэропорта в райцентре Алакольского района – Ушарале. К базам отдыха подведены линии электропередачи, завершается реконструкция автомобильных дорог. Всего в сфере туризма реализуются 11 проектов на общую сумму 233 млрд тенге.

Огромное значение для развития экономики области имеет 65-й шаг Плана нации, в рамках которого реализуется проект по созданию международного транспортного коридора. На границе с Китаем запущен МЦПС «Хоргос», введена первая очередь сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Перевезено 47 тыс. контейнеров, к 2020 году планируется выйти на проектную мощность – 500 тыс. контейнеров в год.

Одновременно ведется строительство участка Алматы – Хоргос автотрассы Западная Европа – Западный Китай. Кроме того, по программе «Нұрлы жол» вскоре начнется строительство дорог Талдыкорган – Оскемен и Ушарал – Достык. В результате принимаемых мер объем транзитных перевозок увеличится с нынешних 4 млн до 10 млн тонн к 2020 году.

Улучшение социальной сферы

Что касается вопросов реформирования в образовании, то по стандартам стран ОЭСР будут поэтапно внедряться система 12-летнего обучения и переход на трехъязычную подготовку школьников. С прошлого года ведется апробация учебных программ в школах Талдыкоргана и Панфиловского района. Педагоги проходят курсы повышения квалификации. В ряде специализированных учебных заведений для одаренных детей биология, география, информатика, химия, математика с 7-го класса преподается на английском языке.

– В ближайшие два года будут построены 43 школы, и тем самым полностью решатся проблемы аварийности зданий и трехсменного обучения, – сообщил аким. – Сейчас успешно развивается государственно-частное партнерство в рамках программы «Балапан». В прошлом году распахнули двери 99 детских садов, из которых 88 возведены на средства предпринимателей. Нынче планируется открыть еще 74 частных детсада, и уровень охвата дошкольным образованием достигнет 87%.

Кроме того, предусматривается внедрение обязательного социального медицинского страхования, развитие частной медицины (80–82 шаги). Основная задача – легализация доходов самозанятых жителей. Необходимо поставить их на учет в налоговых органах или зарегистрировать в качестве безработных, иначе они не смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. В городской больнице Талдыкоргана создан единый сall-центр по контролю качества медицинских услуг, куда подключены 60 учреждений.

С предприятиями заключено свыше 5 тыс. меморандумов по недопущению сокращения рабочих мест. По итогам первого квартала полностью простаивающих предприятий и задолженности по зарплате нет. В соответствии с 84-м шагом осуществляются меры по искоренению иждивенчества, сокращается число получателей адресной соцпомощи среди трудоспособных людей.

Как известно, Жетысу – многонациональный регион, здесь действует 71 этнокультурное объединение. Местные жители активно участвуют в проектах АНК «Большая страна – большая семья», «Менің елім», «Нұрлы болашақ». Успешно реализуется ряд шагов четвертого направления Плана нации «Идентичность и единство». В городах и селах созданы советы матерей и советы общественного согласия. Проводятся конкурсы среди трудовых династий «Еңбек жолы», ежегодно около 2 тыс. представителей молодежных организаций трудоустраиваются по программе «Жасыл ел».

Расширяется участие граждан в процессе принятия важных государственных решений (пятое направление Плана нации «Транспарентное и подотчетное государство»): создано 20 общественных советов, по согласованию с которыми акимы будут утверждать планы по расходам местных бюджетов.

Завершив доклад, глава региона ответил на вопросы журналистов, касающиеся планов по дальнейшему развитию сельского хозяйства, модернизации ЖКХ, решения насущных проблем населения. В числе приоритетных направлений – газификация областного центра, восстановление ирригационных сетей, реконструкция Аксуского сахарного завода, строительство мусороперерабатывающих производств. Как резюмировал Амандык Баталов, решение этих и других вопросов приведет к росту экономики, позволит повысить качество жизни семиреченцев.