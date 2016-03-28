​К доверию – через добрые дела

Сейчас проведен анализ реализации большей части запланированной работы, в том числе исследованы итоги минувшего, очень напряженного для ветеранов года. Важным при этом выводом стало то, что все больше ветеранских организаций и активистов принимают участие в политическом процессе, разъяснении и пропаганде Посланий Президента страны Нурсултана Назарбаева, посильным трудом вносят лепту в их реализацию. За год с участием ветеранских организаций проведено свыше 27 тыс. различных общественно-политических мероприятий с вовлечением в них около 1 млн человек.

Заметно активизировалась ветеранская деятельность при подготовке и праздновании 70-летия Великой Победы, а сам праздник вылился в яркую демонстрацию признания заслуг фронтовиков и тружеников тыла в достижении Победы, всенародную любовь и заботу к старшему поколению казахстанцев. В целом итоги Года ветеранов войны получили высокую оценку и будут рассмотрены ветеранскими организациями отдельно.

В течение года продолжалась работа по выполнению решений предыдущего VI съезда, связанных с единством и укреплением ветеранских рядов, повышением значения членства, дальнейшим совершенствованием структуры за счет создания новых и разукрупнения действующих первичных организаций. Этому в значительной мере способствовала отчетно-выборная кампания, прошедшая во всех первичных, городских и районных организациях. В работе собраний и конференций приняли участие 1,2 млн человек, 70% состава членов и избранных делегатов, 42 тыс. человек выступили с оценкой деятельности выборных органов, высказали критические замечания и предложения по улучшению ветеранской работы. В ходе структурных преобразований дополнительно создано 3 районных, 278 первичных и 1 508 цеховых организаций, большинство из которых представлены ветеранскими ячейками по месту жительства пенсионеров.

Как показал отчет первичной ветеранской организации Новомихайловского сельского округа на недавнем выездном заседании президиума Центрального совета в Северо-Казахстанскую область, в последние годы заметно активизировалась деятельность основы нашего движения – первичного звена, представленного 10 тыс. организациями, объединяющими 1,7 млн членов. В ходе кампании произошло обновление и улучшение качественного состава ветеранских кадров, что положительно сказалось на совершенствовании стиля и методов работы ветеранских звеньев, укреплении взаимодействия с органами власти и общественными институтами в интересах ветеранов. В настоящее время проводятся областные конференции ветеранов, которые завершатся съездом республиканского объединения.

Сделаны дальнейшие шаги в укреплении материальной базы ветеранских организаций. Началось движение по созданию ветеранских центров в городах и районах, особенно в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Кызылординской областях. В настоящее время в стране действуют 8 областных и 63 районных домов ветеранов.

Активизация ветеранской деятельности связана с организацией системной учебы ветеранского актива всех уровней на лучших примерах и положительном опыте работы. В текущем году в Астане проведен очередной республиканский семинар председателей облсоветов и их заместителей, в ходе которого осуществлена серия учебных мероприятий с демонстрацией богатого и разнообразного опыта ветеранской работы на всех уровнях. Практика таких семинаров тиражируется во многих областях, на межрайонных совещаниях председателей первичных организаций. Всего за год в республике проведено 839 обучающих мероприятий с участием 38 тыс. человек.

В целях распространения положительного опыта работы повсеместно улучшается постановка ветеранской информации, расширяется объем и углубляется содержание материалов в публичных источниках, в том числе в исторической литературе, научных изданиях, газете «Ардагер айнасы», журнале «Ветеран и общество», местных СМИ. За год выпущено 6 тыс. номеров ветеранских газет, страниц и вкладышей к газетам, 2 информационных бюллетеня ЦС, множество методических пособий в областях. Как правило, поступающая в центр информация обобщается, а выводы и оценки находят обратного адресата, вплоть до районных и городских советов.

В ветеранских организациях всех уровней углубляется работа по социальной защите, моральной и материальной поддержке пожилых людей. В очередной раз это продемонстрировали итоги месячника социальной поддержки пенсионеров.

Во многом благодаря инициа­тиве и настойчивости ветеранских активистов в стране растет позитивный настрой к пожилым людям, год от года множится чис­ло благотворителей и спонсоров, пополняются ряды получающих материальную помощь, увеличиваются ее размеры. Только по подсчитанным данным, за время акции различную материальную поддержку получили около 800 тыс. человек на сумму 2 млрд тенге.

По-прежнему в центре внимания остаются ветераны войны, которых осталось в живых 3 826 человек, труженики тыла – 177 тыс., а также 525 узников концлагерей, 217 блокадников-ленинградцев, 530 вдов погибших воинов. Во всех областях фронтовики обеспечены благоустроенным жильем, освобождены от коммунальных платежей, пользуются бесплатной медицинской помощью и проездом в общественном транспорте, снабжены персональными электронными сигнализаторами вызова экстренной помощи.

Общественная активность ветеранов рельефно проявляется в организации досуга, проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе в ходе прошедшего республиканского смотра-фестиваля самодеятельного творчества ветеранов «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер!», посвященного юбилею Победы, в котором приняли участие 57 тыс. артистов и 2,5 тыс. творческих коллективов. Такая массовость свидетельствует об активной жизненной позиции пенсионеров.

Многие ветеранские организации накапливают интересный опыт работы с молодежью с учетом процессов, происходящих в молодежной среде, стремятся переместить акценты на нравственные аспекты воспитания, прежде всего в семьи ветеранов. На это ориентируют научно-практические конференции, «круглые столы», проводимые по инициативе ветеранских организаций с участием научной общественности, госорганов и молодежного актива.

В общей сложности было проведено свыше 14 тыс. мероприятий, в которые вовлечены 513 тыс. ветеранов и представителей молодежи. Новые аспекты взаимодействия ветеранов и молодежи возникают в связи с объявленным Центральным советом конкурсом на лучшую постановку патриотической работы в городских и районных организациях.

Следует отметить повсеместную активизацию работы постоянных комиссий ветеранских советов. В комиссиях Центрального, многих областных и городских советов отмечается возросшее качество экспертных оценок и методических рекомендаций.

Следует отметить улучшение контактов с государственными органами, партией «Нур Отан», неправительственными организациями в интересах ветеранов. В течение года состоялись встречи с Главой государства, Госсекретарем, вице-премьером, рядом министров. Плодотворное сотрудничество было продолжено с Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Сейчас с учас­тием ветеранских организаций формируются общественные советы при органах власти.

Значит ли это, что у старшего поколения нет проблем? Конечно, они есть. В развитых государствах, в число которых Казахстан имеет все предпосылки попасть, проблемы пожилых людей реализуются в рамках геронтологии – системы социальной помощи, осуществляемой как по линии Правительства, так и путем частного партнерства при участии общества.

В течение ряда лет в стране увеличивается продолжительность жизни, растет число долгожителей. Только по нашим данным, в Казахстане – свыше 200 человек в возрасте 100 и более лет. Есть абсолютные рекорды: в Южно-Казахстанской области недавно А. Дуйсанбековой исполнилось 112 лет, в Костанайской области М. Сельтеткеновой – 113 лет. Эти люди прожили в трех исторических эпохах, их память и жизненный опыт – бесценный кладезь, в котором молодежь должна черпать свои жизненные силы. С другой стороны, это не только феномен физического и нравственного здоровья долгожителей, но и заслуга социальной политики и современного здравоохранения.

В то же время геронтология как целостное направление у нас пока только зарождается. В стране недостает материальной базы для содержания и лечения пожилых людей: хосписов, больниц сестринского ухода, пансионатов, в том числе частных. Не готовят у нас и врачей-геронтологов, только намечается ввести государственное медицинское страхование пенсионеров, по сути, нет государственных социальных аптек. Все это создает условия, когда государственные учреждения здравоохранения стараются уклоняться от госпитализации и лечения стариков, не говоря уже о санаторно-курортном и необходимом лекарственном обеспечении, которое многим просто не по карману.

Необходимо отметить также, что еще не все ветеранские организации занимают активную принципиальную позицию по этим и другим вопросам. Многим из них следует действовать наступательно, ответственно относиться к социальным проблемам, фактам бездушного отношения к старикам, которые еще нередко встречаются в нашем обществе. Необходимо последовательно преодолевать ситуацию аморф­ного членства, вовлекать в свои ряды людей, разделяющих цели и готовых отстаивать интересы ветеранов.

Анализ показывает, что повсеместно ощущается необходимость активной перестройки ветеранской работы с молодежью. Процессы, которые идут в молодежной среде, требуют более внимательного и системного подхода к этой проблеме на всех уровнях. Ветеранские советы должны иметь краткий, но емкий пошаговый план действий, направленный на преодоление отставания и перекосов в воспитательной работе с молодежью в духе общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

2016 год является годом 25-летия Независимости страны. Ветеранские организации страны примут непосредственное участие во всех запланированных в связи с этим государственных мероприятиях.