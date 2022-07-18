Статьи К древним городам и в лучшие музеи 18 июля 2022 г. 0:00 Наталья Денисова Школьники Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды побывали в историко-краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым». Неделю дети изучали историю родного края, выезжая к памятникам древности, посещали музеи региона. – Каждый день экспедиционная группа преодолевала многие километры, чтобы своими глазами увидеть древние городища, такие, например, как Жанкент и Сыганак, – рассказала пресс-секретарь НИШ Кызылорды Елена Рыбина. – Были организованы ознакомительные экскурсии по историческим и сакральным местам Казалинского, Кармакшинского, Шиелийского и Сырдарьинского районов Кызылординской области. Юные исследователи получили возможность посетить памятники истории и архитектуры, собрать массу данных по истории края в районных музеях. Напомним, в разное время на территории Кызылординской области существовали города, сыгравшие большую роль в истории Казахского государства. На территории Казалинского района – это средневековое городище Жанкент (IX–XIII вв.), резиденция царя огузов, крупный торговый центр Средневековья. В Жанакорганском районе региона в двух километрах к западу от аула Сунаката – памятник истории и культуры древний город Сыганак. Он относится к эпохе раннего Средневековья, город был столицей канлинцев, кипчакского ханства (XI–XII вв.), Ак Орды (XIII–XV), ставкой хана Абулхаира (XV), Казахского ханства (XVI). – В Казалинском районе ребята из НИШ ознакомились с экспонатами районного историко-краеведческого музея, – рассказала Елена Рыбина, – посетили мавзолей народного героя Жанкожи-батыра. Также исследовали документы в мемориальном музее Гани Муратбаева, где собраны фотографии, документы и личные вещи молодежного лидера начала ХХ века. Экспедиционная группа изучила архитектуру дома известного купца Ганибая и здание первой в Приаралье библиотеки, сохранившей книги, подаренные знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским. В Кармакшинском районе области школьники посетили мемориальный комплекс Коркыта-ата – уникальный памятник культуры. Он расположен в 18 км к северо-западу от поселка Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области. Строительство его было начато в 1980 году, комплекс состоит из нескольких памятников. Авторы основного памятника – известный архитектор Б. А. Ибраев и физик С. И. Исатаев. В 1997 году на комплексе проведены реставрационные работы, архитектурный ансамбль был дополнен амфитеатром, гостиницей и другими объектами. К 2000 году завершено строительство комплекса, включающего в себя небольшое здание администрации и музей истории и культуры эпохи Коркыта-ата. С тех пор комплекс оказывает услуги как филиал областного музея. Позднее еще дважды проходили реставрационные работы за счет областного бюджета, и сейчас музей, хилует, амфитеатр, стела, скульптура кошкар представлены в новом облике. Стела представляет собой четыре элемента, напоминающие по форме кобыз. Высота стел, облицованных кордайским гранитом, – 12,1 м, ширина – 5,3 м. Стелы ориентированы в разные стороны света. В месте схождения раструбов находится орган из 40 металлических труб. Под влиянием ветра он издает звуки, напоминающие звучание кобыза. – Когда слышишь эти волшебные звуки, кажется, что будто сам Коркыт-ата трогает струны своего любимого инструмента и дарит посетителям незабываемые впечатления, – сказал ученик 9-го класса НИШ Сырсункар Базарбайулы. Юные исследователи посетили также урочище Сауыскандык, где сохранились наскальные рисунки. Эта «картинная галерея» каменного века – самая древняя из найденных на территории Казахстана. – Антропогенные, техногенные и природные факторы влияют на разрушение петроглифов, – рассказал участник экспедиции Уалихан Ибадулла. – Этот процесс ускоряет, думаю, и добыча ванадия в непосредственной близости от урочища. Чрезвычайно важно принятие комплексных мер по защите и охране урочища Сауыскандык. Путешествие продолжилось на территории средневекового Саурана. А в завершение экспедиции участники побывали на производственных предприятиях и заводах области, познакомились с жителями красивого благоустроенного села имени Наги Ильясова в Сырдарьинском районе, посетили Областной исторический музей, художественную галерею и музей «Акмечеть». – Проект помог показать и рассказать детям, насколько исторически ценна древняя земля низовий Сырдарьи, – говорит руководитель экспедиционной группы, учитель казахского языка и литературы Гаухар Мананбай. – И после поездки у многих учеников зародились темы для будущих научных проектов. Пред. След. Пред. След.