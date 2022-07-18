Статьи
К древним городам и в лучшие музеи
Наталья Денисова

Школьники Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды побывали в историко-краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым».

Неделю дети изучали историю родного края, выезжая к памятникам древности, посещали музеи региона.

– Каждый день экспедиционная группа преодолевала многие километры, чтобы своими глазами увидеть древние городища, такие, например, как Жанкент и Сыганак, – рассказала пресс-секретарь НИШ Кызылорды Елена Рыбина. – Были организованы ознакомительные экскурсии по историческим и сакральным местам Казалинского, Кармакшинского, Шиелийского и Сырдарьинского районов Кызылординской области. Юные исследователи получили возможность посетить памятники истории и архитектуры, собрать массу данных по истории края в районных музеях.

Напомним, в разное время на территории Кызылординской области существовали города, сыгравшие большую роль в истории Казахского государства. На территории Казалинского района – это средневековое городище Жанкент (IX–XIII вв.), резиденция царя огузов, крупный торговый центр Средневековья. В Жанакорганском районе регио­на в двух километрах к западу от аула Сунаката – памятник истории и культуры древний город Сыганак. Он относится к эпохе раннего Средневековья, город был столицей канлинцев, кипчакского ханства (XI–XII вв.), Ак Орды (XIII–XV), ставкой хана Абулхаира (XV), Казахского ханства (XVI).

– В Казалинском районе ребята из НИШ ознакомились с экспонатами районного историко-краеведческого музея, – рассказала Елена Рыбина, – посетили мавзолей народного героя Жанкожи-батыра. Также исследовали документы в мемориальном музее Гани Муратбаева, где собраны фотографии, документы и личные вещи молодежного лидера начала ХХ века. Экспедиционная группа изучила архитектуру дома известного купца Ганибая и здание первой в Приаралье биб­лиотеки, сохранившей книги, подаренные знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским.

В Кармакшинском районе области школьники посетили мемориальный комплекс Коркыта-ата – уникальный памятник культуры. Он расположен в 18 км к северо-западу от поселка Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.

Строительство его было начато в 1980 году, комплекс состоит из нескольких памятников. Авторы основного памятника – известный архитектор Б. А. Ибраев и физик С. И. Исатаев. В 1997 году на комплексе проведены реставрационные работы, архитектурный ансамбль был дополнен амфитеатром, гостиницей и другими объектами.

К 2000 году завершено строительство комплекса, включающего в себя небольшое здание администрации и музей истории и культуры эпохи Коркыта-ата. С тех пор комплекс оказывает услуги как филиал областного музея. Позднее еще дважды проходили реставрационные работы за счет областного бюджета, и сейчас музей, хилует, амфитеатр, стела, скульптура кошкар представлены в новом облике.

Стела представляет собой четыре элемента, напоминаю­щие по форме кобыз. Высота стел, облицованных кордайским гранитом, – 12,1 м, ширина – 5,3 м. Стелы ориентированы в разные стороны света. В месте схождения раструбов находится орган из 40 металлических труб. Под влиянием ветра он издает звуки, напоминающие звучание кобыза.

– Когда слышишь эти волшебные звуки, кажется, что будто сам Коркыт-ата трогает струны своего любимого инструмента и дарит посетителям незабываемые впечатления, – сказал ученик 9-го класса НИШ Сырсункар Базарбайулы.

Юные исследователи посетили также урочище Сауыскандык, где сохранились наскальные рисунки. Эта «картинная галерея» каменного века – самая древняя из найденных на территории Казахстана.

– Антропогенные, техногенные и природные факторы влияют на разрушение петроглифов, – рассказал участник экспедиции Уалихан Ибадулла. – Этот процесс ускоряет, думаю, и добыча ванадия в непосредственной близос­ти от урочища. Чрезвычайно важно принятие комплексных мер по защите и охране урочища Сауыскандык.

Путешествие продолжилось на территории средневекового Саурана. А в завершение экспедиции участники побывали на производственных предприятиях и заводах области, познакомились с жителями красивого благоустроенного села имени Наги Ильясова в Сырдарьинском районе, посетили Областной исторический музей, художественную галерею и музей «Акмечеть».

– Проект помог показать и рассказать детям, насколько исторически ценна древняя земля низовий Сырдарьи, – говорит руководитель экспедиционной группы, учитель казахского языка и литературы Гаухар Мананбай. – И после поездки у многих учеников зародились темы для будущих научных проектов.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
О новом варианте коронавируса "кентавр", рассказал вирусолог
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о топовых казахстанских бойцах
Женщину жестоко избили в центре Алматы
Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
Названа новая "красная линия" для рубля
Военный и спортсменка предотвратили трагедию в Боровом
Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпионате мира в США
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Назван способ выйти из отпуска без стресса
Африканскую цаплю спасли рабочие в Актау
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Число иностранных туристов растет в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Читайте также

Статьи
Собака-улыбака
Статьи
Человек чести
Статьи
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Статьи
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]