К другим мирам прикосновенье Статьи 587 Валентина Фиронова

фото Игоря Бургандинова

Автор легко превращает только ей открывающие видения в красочно-яркий коктейль зрелищности, озадачивающий преобразованием несбыточности в явь. Свою персональную выставку в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Гульдана Журкабаева так и назвала «Путь к себе». Символично, что проходит она в рамках выставочного проекта музея «На крыльях надежды», главная цель которого – поддержка творческой молодежи.



Сразу стоит сказать и о том, что именно музей стал для Гульданы той творческой площадкой, которая помогла ей расправить крылья, поверить в себя, «выйти в народ» и найти своих почитателей. А началось все 8 лет назад, на выставке «Колыбель национальных культур» из музейных фондов Костанайской области, где среди множества уникальных произведений искусства не затерялся и эксклюзив Гульданы Журкабаевой – рисунки, выполненные на коже.



– Работы Гульданы, – отметила заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК – Лидера нации Куляйша Актаева, – как магнитом притягивали к себе любопытные взгляды, привлекая многообразием и многогранностью. Сегодня ее произведения знают в нашей стране и за рубежом.



Вспоминая 2009 год, Гульдана рассказывает, что в ту пору она была организатором в картинной галерее Костаная и о собственной выставке не помышляла, а когда увидела одну из своих работ на баннере, сердце екнуло.



– Поняла, что уже созрела для персонального показа, – делится художник. – Мою инициативу поддержал музей, включив в план. Было все как-то легко и просто. Я всегда мечтала выставиться здесь одна. И вот случилось!



Гульдана убеждена, что окружающих может понять только тот человек, который поймет себя, и потому она всегда в поиске. Себя и своего пути. Созданные произведения она не считает сложными для восприятия:



– Они очень легкие, воздушные! Я бы сказала даже эфемерные, потому что в них – мои чувства, эмоции, характер. Можно посмотреть на художника, пообщаться с ним, и тогда ты поймешь его картины. Они такие же яркие и воздушные, как я сама. Начала работать над серией в прошлом году, в апреле. Закончила в декабре, а выставку решила сделать в начале нового года. И энергетика свежая, и идеи. Назвала «Путь к себе», потому что сами картины, если к ним присмотреться, философские. О том, что надо искать новые пути, не останавливаться. И делать то, что нравится.



А нравится Гульдане не только рисовать, но и кожу обрабатывать, хотя процесс этот очень сложный и трудоемкий.



– Кожа – материал очень дорогой. Это все равно что норковую шубу купить, – говорит она. – И дело не только в цене, но и в нюансах обработки. А их много. На каждую шкуру, бывает, уходит полгода. Зато потом есть чему радоваться, ведь у моих картин две стороны, и обе по-своему равнозначны. Надоело смотреть на изображение, переверни и любуйся «шкурной» изнанкой. Неспроста же наши предки в давние времена в юртах развешивали охотничьи трофеи. Так незримо они соединялись с окружающим миром. С животными, с природой. И не случайно, когда растягиваю кожу для картин, стараюсь, чтобы было видно когти, головы, хвосты.



– В какой-то степени моими «соавторами» становились корсак, косуля, волк, лиса, собака, овца, барсук, пони… А рамами, как правило, для таких картин служит бамбук. Материал прочный и эстетичный, – раскрывает особенности своего творчества художник. – Я ведь даю вторую жизнь шкурам, у которых одна дорога – в утиль, но, тем не менее, настороженность в отношении к моим картинам существует. Люди молоко пьют, мясо едят, шубы носят, а картин «боятся». Для зарубежных зрителей это экзотика. Спрос у них на такие картины хороший. У нас осторожничают. А мне кожа нравится. Это тот исконный материал, который как бы генетически идет ко мне.



На выставке «Путь к себе» представлено более 40 авторских работ, среди которых есть и кожаные полотна, расписанные акрилом. «Скифские мотивы», «Мелодия степи», «Звуки из прошлого», «Зодиакальный цикл» и многие другие рождены под впечатлением от древних рисунков. В яркие живописные послания легко вписываются монеты, камни, разнообразные бусины, пуговицы, перья, кости и даже пробки. Встраивание это происходит настолько естественно, что даже брызжущие энергетикой краски картин «не возмущаются» и легко уживаются с таким соседством. Цепляясь за декоративные элементы, взгляд невольно концентрируется на преодолении стереотипов и отступлении от общепринятых канонов.



Художник и дизайнер Гульдана Журкабаева не боится экспериментировать и умеет «дать слово» в своих картинах самым необычным материалам. Не зря она не устает повторять, что находится в поиске и останавливаться не собирается. Ей ничего не стоит вывернуть тулуп, очистить его как следует, вытряхнуть, освежить, разрезать на нужные ей полотнища, натянуть на раму и нарисовать картину. Любуйтесь, удивляйтесь, учитесь, пробуйте сами!



Кожа в творчестве Гульданы – холст номер один, но сейчас она решила немного отойти от декоративно-прикладного искусства и заняться абстрактной живописью. Ей нравится заниматься тем, что могут не все. А еще она уверена, что каждая ее картина заряжена энергетикой ее души. Если речь идет об изображении на коже, то сюда добавляется и энергетика животных. Мощный поток идет, например, от волков. Особенно зимних. Гульдану не перестают волновать петроглифы Тамгалы, скифские мотивы, но сейчас она больше погружена в свой внутренний мир и пишет по подсказке сердца.



– Если ты открыт для нового, позитивно настроен и у тебя есть жажда творить то, что присуще только твоей индивидуальности, образы находят тебя сами, – говорит она об особенностях своего творчества. – Самая интригующая для меня тема – человек и космос. Это две манящие параллели, которые неисчерпаемы.



В декабре прошлого года Гульдана Журкабаева участвовала в международном фестивале в Республике Сан-Марино с двумя своими работами и удостоилась первого места. Итальянцев заинтересовало своеобразие автора. Причем настолько серьезно, что ей предложили в мае провести персональную выставку. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, надо браться за новые работы. Идей хоть отбавляй! Ее покоряет красота мироздания, олицетворяющая вечность. А еще она неустанно совершенствует зрение своей души. И совсем не случайно в картинах Гульданы в разных вариациях присутствует изображение человеческого глаза, как бы предлагая увидеть невидимое.



Хрупкое создание, будто сама сошедшая со своих картин, Гульдана называет себя дочерью торгайских степей. Она любит скакать без седла и просто обожает кошек за их магическую и потустороннюю сущность. А больше всего, конечно, любит рисовать и придумывать загадочные и интригующие названия, чуть-чуть приоткрывая дверь в мир своих фантазий и приглашая окунуться в открытую ею реальность. И что интересно, даже перечисление «имен» картин может соткать философскую вязь ее творческих устремлений: «Порядок в хаосе», «Альтерна – Тип», «Сделай это сейчас», «Дорогу осилит идущий», «Возможное в невозможности», «Зеркала мира», «Контакт с существованием», «Живая энергия», «Эфемерность чувств», «Вечность»…

