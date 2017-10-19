​К духовному единству и социальной стабильности

На упреждение и профилактику

Наглядным свидетельством этого являются трагические события, вызванные обострением религиозного экстремизма в разных точках планеты. А возможны они стали в первую очередь по причине недооценки угроз и недостаточного системного внимания со стороны общества к религиозным проблемам.

На наш взгляд, эти события наглядно показали, какая опас­ность таится в процессах почти открытого насаждения чуждых для общества религиозно-политических идеологий, которые, если судить по опыту ряда стран, и становятся благодатной почвой для религиозных экстремистов и террористов. Также эти события в определенной мере явились следствием религиозной безграмотности части общества, особенно молодежи, в понимании сути ислама и других религий. Этому в немалой степени способствовали и такие факторы, как невысокий уровень образованности некоторых представителей традиционных религий на местах, искажение в результате религиозной неграмотности некоторых доктрин ислама, консервативность религиозного мышления. Словом, такие факторы и создают благодатную почву для радикализации верующих, в частности возникновения религиозного экстремизма. Все эти проблемы, как известно, в некоторой степени коснулись и нас.

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, борьба с таким явлением, как религиозный экстремизм, должна строиться на глубоком и всестороннем изу­чении этого опасного явления. Здесь имеются в виду выявление его сущности, причины появления и, конечно же, раскрытия его социальной базы, которая явно или неявно существует в любом обществе. То есть необходим глубокий и всесторонний анализ произошедших событий.

Сегодня очень важно, чтобы наши ученые и аналитики, органы государственного управления, представители религиозной общественности с учетом реальной ситуации в этой сфере дали трезвую оценку и научно обоснованные предложения по упреждению и профилактике этого явления. Понятно, что в борьбе с таким феноменом, как религиозный экстремизм, нельзя обойтись лишь административными мерами. Это ментальная сфера, область сознания, поэтому борьба должна строиться на глубоком понимании сути, выявлении причины, сущности и социальной базы этого явления. А также выработки продуманной системы мер по предотвращению этих угроз.

По общему признанию, важнейшей причиной увлечения религиозно-экстремистскими учениями является в первую очередь, как мы отметили выше, религиозная безграмотность части нашего общества, особенно молодежи, в понимании сути традиционных религий, в частности ислама. Эта опасность сегодня особенно возрастает, потому что информационные и коммуникационные возможности неизмеримо выросли, и любое государство фактически полностью открыто всем внешним влияниям, в первую очередь религиозно-идеологическим.

В связи с этим, как отметил Президент страны Нурсултан Назарбаев­ в своей программной статье по модернизации общественного сознания, «серьезное переосмысление того, что происходит в мире, это часть огромной мировоззренческой, идеологичес­кой, политической работы, которую должны провести и общество в целом, и политические партии, и движения, и система образования»... «Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени».

Нетерпимость к агрессии и иммунитет

Очевидно, что в этом плане очень актуальна и своевременна инициатива Президента Казах­стана, высказанная на IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий, о необходимости создания специального интернет-ресурса для пропаганды толерантности и доверия. «Нарастает глобальный кризис морально-нравственных ценностей. Нельзя не видеть, как во многих обществах пропагандируются и насаждаются лжесвободы. Изв­ращенные взгляды на природу человеческих взаимоотношений пытаются представить в качестве норм современного общества, мотивация к честному труду подменяется стремлением к быстрой наживе любыми способами. Такая антимораль нередко возводится в абсолют», – отметил Глава государства.

Отмечая эти особенности информационного воздействия на общество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на этом съезде в Астане обеспокоенно заявил: «Если индустрия прав человека будет лишена духовного и нравственного измерения, если она станет инструментом политической пропаганды и продвижения одних мировоззрений в ущерб другим, – ее плоды принесут человечеству много несправедливости, рабство порокам и грехам, чрезмерному потреблению, гордыне, которые могут обернуться и уже оборачиваются реальными страданиями людей». Поэтому «cегодня мы, религиозные лидеры, призваны ясно говорить о пагубности попыток строить мир без Бога – мир господства страстей и эгоизма».

Таким образом, современная религиозная ситуация в Казахстане и происходящие в ней процессы настоятельно требуют создания масштабной долгосрочной государственной программы по религиозному воспитанию и образованию. Программы, которая бы основывалась на духовных традициях, культуре, психологии и особенностях наших этносов. На наш взгляд, базовой основой этой программы должны стать ментальность и религиозные предпочтения нашего народа. Программы, которая даст возможность объективно и непредвзято посмотреть на традиционные религии, в частности ислам, понять основы его вероучения, менталитет и культуру. Сегодня очень важно понимание государством и обществом того, что решение религиозных проблем и толерантные взаимоотношения культур и цивилизаций являются главными инструментами обеспечения стабильности и безопас­ности не только во всем мире, но и в нашей республике. Поэтому целенаправленное и системное изложение опыта и содержания исламской духовной истории и их вписывание в контекст культурной жизни нашего общества не только полезны, но и, несомненно, будут востребованы политическими и общественными институтами нашего общества.

По мнению многих отечественных и зарубежных ученых, а также религиозных деятелей, государству и обществу нужно позаботиться о том, чтобы у верую­щих были выработаны надежный иммунитет и нетерпимость к агрессии на почве веры. Способ профилактики таких недугов – духовное просвещение населения. Поэтому сегодня очень важно через грамотное религиозное образование раскрыть мировоззренческие, духовно-нравственные, социальные и научные основания мировых религий. Этим самым будет сделан решительный шаг к искоренению самой возможнос­ти вызревания в отечественной молодежной среде экстремистов или террористов.

На ментальном уровне

Здесь, на наш взгляд, очень важно помнить, что привлекательность многих экстремистских учений для молодежи в том, что они, в отличие от многих традиционных религий, ведут воинственную, агрессивную пропаганду. Они, в отличие от традиционных религий, не говорят о необходимости уважения, согласия и терпения между людьми, они не призывают к любви и состраданию, они не уповают на волю Бога. Напротив, они в своей работе призывают к смелым и решительным действиям, например, с силой и оружием запугать людей и изменить строй, добыть или забрать то, что ему, по его мнению или мнению его духовных руководителей, причитается. Не ждать, а получить сразу.

Также совершенно очевидно, что при вербовке в свои ряды и в процессе обучения своих последователей организаторы этих сект широко использовали и используют не только традиционные, но и современные методы манипулирования сознанием. Как правило, на их сторонников не действуют доводы здравого смысла, ни рациональные, ни логические аргументы.

Понятно, что при работе с ними широко использовались психологические и социологические приемы переформатирования сознания с помощью таких методов, как гипноз, нейролингвис­тическое программирование и т. п. Словом, использовались различные методы манипулирования и зомбирования людей. Поэтому борьба с таким явлением должна в первую очередь идти на ментальном уровне, в сфере сознания. Отсюда очень важно на когнитивном уровне показать ошибочность и пагубность религиозного радикализма. И конечно же, во всей полноте раскрыть, что все великие религии обладают не только духовно-этическим смыслом, но и огромным социально-гуманистическим и научным потенциалом.

Также очень важно, на наш взгляд, обстоятельно и аргументированно раскрывать для современной молодежи тезис о том, что великие религии, как христианство и ислам, являются главной духовной основой единства нашего общества.

В этих целях очень важно с учетом современных требований и вызовов усовершенствовать законодательную базу для гармонизации отношений между государственными органами и религиозными организациями. В связи с этим, на наш взгляд, актуальным и своевременным был недавний «круглый стол» в Доме дружбы Алматы, где заинтересованный круг ученых, специалистов, представителей общественности обсуждал воп­росы о внесении дополнений и изменений в законопроект «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». По итогам «круглого стола» был внесен ряд конструктивных, по нашему мнению, предложений с целью совершенствования этого законопроекта в соответствии с потребностями и вызовами времени. В частности, такие дополнения, как устанавливать запрет без согласия родителей привлекать несовершеннолетних детей в религиозные организации; не отправлять в зарубежные религиозные учебные заведения молодых людей без ведома ДУМК; обеспечить прозрачность поступаемых средств пожертвований населения в религиозные учреж­дения; не допускать по религиозным мотивам уклонения родителями от обязательных прививок в медицинских учреждениях, необходимых для здоровья детей; на законодательном уровне обеспечить защиту прав женщин, подвергаемых религиозным обрядам «талак» и другим обрядам, чуждым нашему обществу и противоречащим общечеловеческим нормам и традициям.

На основании этого хотелось бы отметить, что эти дополнения и предложения вызваны требованиями времени, они полностью соответствуют задачам, поставленным Президентом страны в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». На наш взгляд, внесение изменений и дополнений в данный закон позволит не только решить многие вопросы нашего общества, связанные с религиозной проблематикой, но и будет способствовать духовному единству и социальной стабильности в Казахстане. Другими словами, духовное здоровье ее граждан – это сфера конституционной ответственности нашего государства, общества и гражданина.