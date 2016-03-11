Этот мотодром – только одна из множества самых разнообразных услуг, которые Казахстан, согласно Плану нации «100 конкретных шагов», намерен оказывать своим гражданам в единой системе обслуживания. Его сооружение еще раз показывает, что этот план уже исполняется и работает. Первый центр обслуживания населения начал функционировать в области в 2006 году – скоро у него десятилетний юбилей.

– Тогда ЦОН находился под эгидой Министерства юстиции и значительно отличался от того, который мы привыкли видеть сейчас, – вспоминает директор филиала республиканского государственного предприятия ЦОН по Костанайской области Еркин Жумабай. – Достаточно сказать, что во время запуска ЦОНов в них оказывалось 25 государственных услуг, а ныне – 212.

Главными положительными качествами ЦОНа стали обеспечение равного доступа для всех, создание возможности в одном месте получить государственные услуги различных органов, а также исключение непосредственного контакта между исполнителями документов и клиентами. Сегодня в области функционируют 24 центра обслуживания населения, из них 9 городских и 15 районных. Также в четырех населенных пунктах действуют секторы ЦОНа. Кроме того, в сельском отделении почтовой связи Мендыкаринского района, к примеру, сотрудником Казпочты осуществляется прием документов на оказание услуг.

Пять лет назад началась модернизация ЦОНов. В ее мероприятия вошли система безбарьерного обслуживания клиентов, разработанная и внедренная в целях прозрачности процесса предоставления услуг и искоренения условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; оптимизация процессов, что позволило сократить время оказания услуг с 40–60 до 15–20 минут; отслеживание всего цикла прохождения документов и осуществление контроля за исполнением услуг, а также другие меры.

Одним из важнейших направлений в деятельности ЦОНов является переход с бумажных носителей в электронный формат. Для популяризации портала электронного правительства во всех отделах ЦОНа функционируют уголки «е-gov», в которых проводится обучение граждан работе с порталом, разъясняется порядок получения государственных услуг посредством электронно-цифровой подписи. Кстати, количество выданных за 2014 год таких подписей составляет 100 807, а за 2015-й – уже 186 932.

Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов с 2012 года работают мобильные ЦОНы. Их главная задача – сэко­номить деньги и время граждан, которым приходилось выезжать за госуслугами в районные центры. В области мобильные ЦОНы закреплены на базе Аулиекольского, Амангельдинского, Узункольского, Карабалыкского и Денисовского районов, которые охватывают 333 населенных пункта.

Прием документов мобильные ЦОНы ведут по тем же направлениям, что и в зданиях ЦОНов, а с марта нынешнего года вместе с мобильными ЦОНами в отдаленные сельские округа выезжают представители государственного центра по выплате пенсий и АО «Казпочта». Сотрудники ГЦВП оказывают наиболее важные социальные услуги, в частности, назначение пособий, пенсионных выплат, а работники АО «Казпочта» помогают гражданам открыть счет для назначения пенсионных выплат и социальных пособий.

С 2012 года в Налоговом комитете и управлении дорожной полиции консультантами ЦОНа ведется обучение граждан самостоятельной оплате штрафов и налоговых сборов через платежный шлюз электронного правительства посредством банковских карт. Данная работа включает в себя пошаговое разъяснение пользования услугами портала электронного правительства, посредством картридеров и банковских карт. За 2013 год сотрудниками ЦОНа по оплате штрафов за нарушение ПДД проведено транзакций на сумму 5 835 902 тенге, оплачено налогов на сумму 9 272 496 тенге. За 2015 год – соответственно 14 358 454 и 17 243 352 тенге.

Для удобства граждан и повышения уровня компьютерной грамотности населения с 2013 года во всех ЦОНах созданы сектора самообслуживания Connection Point. Такой сектор представляет собой компьютеризированный уголок, в котором клиент при помощи консультанта может самостоятельно получить любую услугу на портале электронного правительства. В 2014 году гражданами самостоятельно получено около 130 тыс. электронных услуг, за 2015 год – почти 309 тыс.

С целью создания безбарьерного общества для людей с ограниченными возможностями ЦОНами проводится работа по предоставлению государственных услуг с выездом на дом. Оставить заявку на получение любой из оказываемых услуг инвалиды I и II групп могут по телефону. Как и следовало ожидать, эта форма работы оказалась очень востребованной.

Чуть больше года назад начата регистрация граждан в «мобильном правительстве», которое представляет собой дополнительный канал предоставления услуг населению. Пользователи «мобильного правительства» могут получать уведомления на свой сотовый телефон о готовности документов в ЦОНе и на портале электронного правительства, об изменении очереди в детский сад, о нарушении ПДД и сумме штрафа, а также многие другие.

Наконец, несколько слов о специализированном центре обслуживания населения, открытом три месяца назад. Его общая площадь почти 4 га. На территории расположен крытый ангар для сверки агрегатов легкового автотранспорта, где одновременно можно осматривать 5 автомобилей. Также построен навес для сверки агрегатов грузовых автомобилей. Автодром для сдачи практического экзамена на вождение занимает 1,2 га. Кстати, на нем одновременно может осуществляться прием экзамена на трех легковых и одном грузовом автомобилях.

В административном здании специализированного ЦОНа проводится проверка наличия налоговых платежей, административных штрафов (их можно оплатить тут же через платежный шлюз электронного правительства при наличии банковской карты). Также здесь находится класс для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения и зал ожидания. А для большего удобства услугополучателей имеются кабинеты медицинского осмотра, который требуется при получении или замене водительского удостоверения, а также кабинеты врачей психиатрического и наркологического диспансеров.

Словом, за свое неполное десятилетие центры обслуживания населения претерпели значительные изменения в своем развитии. Сегодня это целый сервисный комплекс, ориентированный на интересы услугополучателя. Но не приходится говорить, что решены все поставленные перед ними задачи по реализации ключевых инициатив Главы государства в рамках Плана нации, где государственная корпорация «Правительство для граждан» обозначена единым провайдером – проводником государственных услуг в стране. Загляните в любой государственный орган и увидите немало посетителей, пришедших за справками, документами. По услугам, которые оказываются на альтернативной основе, как через госорган, так и через ЦОН, портал электронного правительства, население все равно нередко «напрямую» обращается в госорган. Только акиматами осуществляются десятки тысяч услуг в год. Не отказывать же людям!

По мнению Еркина Жумабая, у посетителей сказывается не только инерция прежнего «похода по кабинетам».

– При поддержке акиматов мы готовы работу наших Connection Point развернуть в более широком масштабе в трудовых коллективах, больших организациях, а также в центрах досуга и других социально значимых местах, – говорит он.

Однако это само по себе не решит таких проблемных вопросов, как, скажем, выделение помещений для ЦОНов на вторых этажах, что создает неудобства лицам с ограниченными возможностями, пожилым людям. Такие факты есть в городах Аркалыке, Рудном, в Камыстинском районе. А в ЦОНе города Лисаковска недостаточно площади для имеющегося количества населения, что вызывает скопление людей и возникновение очередей, вызывает массу нареканий со стороны граждан, не позволяя должным образом осуществить процесс обслуживания. Вряд ли эти проблемы непреодолимы для местных властей.