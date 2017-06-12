К единым решениям

Во встрече в Астане приняли участие министры около 20 стран мира, а также эксперты международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, Международного агентства по возоб­новляемой энергетике. Казахстан представляли Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, министр энергетики Канат Бозумбаев, а также глава ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев.

В работе конференции принял участие и заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, выступивший на пленарном заседании с ключевым докладом о динамике энергетического сотрудничества Евросоюза и Казахстана, а также современных вызовах устойчивого развития в свете реализации Парижского соглашения.

Главная задача, которую ставили перед собой участники, – выработать единые решения или хотя бы приблизиться к общему плану повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Почему этот вопрос так важен? Как подчеркнул Канат Бозумбаев, сейчас 65% парниковых выбросов в мире связаны именно с потреблением энергии. Сокращение выбросов – вопрос непростой и, бе­зу­словно, требует международной кооперации. Напомним, что на эти цели направлено Парижское соглашение, которое ратифицировал и Казахстан. Страна ставит перед собой задачи сократить количество выбросов на 15% к 2020 году.

Участники конференции также обсудили вопросы, касающиеся соз­дания в Астане международного центра по развитию технологий и инвестиций под эгидой ООН. Принятые решения войдут в Манифест ценностей по итогам проведения EXPO и определят новую политику по достижению задач устойчивой энергетики.