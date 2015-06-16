К эффективному государству и обществу

558
Лилия СЫЗДЫКОВА
Вопросы формирования современного госаппарата, а также подотчетного государства обсудили на брифинге в Службе центральных коммуникаций доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии ЕНУ им. Л. Гумилева Айгуль Забирова и и. о. доцента кафедры социологии этого вуза доктор социологических наук Адиль Родионов.
А. Забирова в своем выступлении отметила, что для дальнейшего успешного продвижения рыночных реформ необходимо построение успешной институциональной среды. Именно сильные институты способны в период серьезных изменений продолжать хорошо работать, обеспечивая стабильность и преемственность в обществе.
Цель первой институциональной реформы – профессиональный государственный аппарат. Как отметила социолог, в стране, где многое принадлежит государству и решается государством, сильный и профессио­нальный госаппарат – необычайно важный компонент развития. И для того чтобы обеспечить попадание в госаппарат действительно лучших из лучших, необходима дальнейшая системная и неукоснительная реализация принципа меритократии. А. Забирова высказала мнение, что здесь для Казахстана показательным примером может быть опыт Сингапура, который демонстрирует твердую приверженность меритократии, неус­танное стремление к совершенству, тщательное планирование карьеры госслужащего.
Релевантной и своевременной мерой, работающей на повышение эффективности госаппарата, является ориентация на оцениваемый результат деятельности государственного служащего, также предлагаемый в первой реформе. Это, как считает социолог, позволит развивать культуру современного госслужащего, основанную на профессионализме и постепенном карьерном продвижении.
– Весьма важны усилия по рационализации деятельности госаппарата, и один из таких инструментов – четкая структура мотивации и карьерное планирование, – добавила А. Забирова.
А. Родионов в свою очередь провел анализ пятого направления институ­циональных реформ – создание транс­парентного подотчетного государства. В частности, затронул вопрос участия неправительственных организаций в этом процессе. Он напомнил, что в «100 шагах» предполагается передача ряда несвойственных государству функций в конкурентную среду, в том числе и некоммерческим организациям. Также НПО как выразители интересов различных социальных групп могут реализовать свой потенциал в контексте намеченного расширения возможностей граждан участвовать в процессе принятия решений.

