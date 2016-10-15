В письме отмечается возросший масштаб ядерной угрозы, в том числе террористической, в современном неспокойном мире и опасность возникновения конфликта с применением ядерного оружия.

«Республика Казахстан благодаря Вашим усилиям является признанным лидером в области противодействия таким вызовам времени и глобального движения к безъядерному миру. В 1991 году, проявив исключительную государственную прозорливость и лидерские качества, Вы приняли единственно верное решение – о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Далее в 1994 году с территории Казахстана благодаря Вашим усилиям были вывезены последние ядерные боеголовки. Граждане возглавляемого Вами государства, проявив мужество и решительность, бросили вызов миру, где правят бал ядерные фантомы, и смогли даровать своим детям и будущим поколениям жизнь в стране, свободной от ядерной угрозы», – пишет депутат.

По его словам, такие дерзновенные и судьбоносные шаги, обеспечившие безъядерный статус ­республики, продемонстрировали не только возможность отказа от опасных ядерно-оружейных технологий в рамках одного передового и уверенно развивающегося государства, но и надежду на мирное безъядерное будущее для всего человечества. Создание Центрально-Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия, – историческая заслуга Нурсултана Назарбаева, имеющая ключевое значение для обеспечения мировой стабильности.

«В сегодняшних сложных международных условиях именно Вы, как лидер сильной Евразийской державы, можете направить развитие цивилизации в безъядерное русло, возглавив движение по созданию безъядерной зоны в Европе. Это, безусловно, будет способствовать устойчивому развитию и обеспечению безопасности всей планеты. Уверен, мое мнение разделяют и поддержат миллионы граждан в России, Казахстане, странах СНГ, Европы и Центральной Азии. От лица российского антиядерного движения выражаю готовность внести максимальный посильный вклад в сотрудничество наших стран на пути к миру, свободному от ядерного оружия», – отмечается в сообщении.