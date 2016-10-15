Свежий выпуск
​К Европе, свободной от ядерного оружия

В письме отмечается возросший масштаб ядерной угрозы, в том числе террористической, в современном неспокойном мире и опасность возникновения конфликта с применением ядерного оружия.

«Республика Казахстан благодаря Вашим усилиям является признанным лидером в области противодействия таким вызовам времени и глобального движения к безъядерному миру. В 1991 году, проявив исключительную государственную прозорливость и лидерские качества, Вы приняли единственно верное решение – о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Далее в 1994 году с территории Казахстана благодаря Вашим усилиям были вывезены последние ядерные боеголовки. Граждане возглавляемого Вами государства, проявив мужество и решительность, бросили вызов миру, где правят бал ядерные фантомы, и смогли даровать своим детям и будущим поколениям жизнь в стране, свободной от ядерной угрозы», – пишет депутат.

По его словам, такие дерзновенные и судьбоносные шаги, обеспечившие безъядерный статус ­республики, продемонстрировали не только возможность отказа от опасных ядерно-оружейных технологий в рамках одного передового и уверенно развивающегося государства, но и надежду на мирное безъядерное будущее для всего человечества. Создание Центрально-Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия, – историческая заслуга Нурсултана Назарбаева, имеющая ключевое значение для обеспечения мировой стабильности.

«В сегодняшних сложных международных условиях именно Вы, как лидер сильной Евразийской державы, можете направить развитие цивилизации в безъядерное русло, возглавив движение по созданию безъядерной зоны в Европе. Это, безусловно, будет способствовать устойчивому развитию и обеспечению безопасности всей планеты. Уверен, мое мнение разделяют и поддержат миллионы граждан в России, Казахстане, странах СНГ, Европы и Центральной Азии. От лица российского антиядерного движения выражаю готовность внести максимальный посильный вклад в сотрудничество наших стран на пути к миру, свободному от ядерного оружия», – отмечается в сообщении. 

Популярное

Все
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Шаги «Кадама»
Свежий выпуск
​​​​​​​Палитра содружества
Свежий выпуск
​​​​​​​Единство как основа
Свежий выпуск
​​​​​​​Жить долго и интересно
April
2022
March
2022
February
2022
January
2022
December
2021
November
2021
October
2021
September
2021
August
2021
July
2021
June
2021
May
2021
April
2021
March
2021
February
2021
January
2021