– Простите за откровенность, жалобы были, есть и, наверное, будут, когда речь идет о социальной или медицинской помощи, – заявил он. – Кому-то она нравится, у кого-то возникают претензии – это, на мой взгляд, естественный процесс, связанный прежде всего с совершенствованием услуг в сфере жизнедеятельности человека. Другое дело, какой характер жалобы носят. Если системный, надо в целом что-либо менять, если разовый – бить тревогу, принимать меры. Сошлюсь на свежий пример. В наше ведомство обратилась одинокая А. Байкенова, проживающая в ауле Ульги Енбекшильдерского района, ей не предоставлялись специальные социальные услуги. Буквально за неделю вопрос решен положительно. Пенсионерку поставили на учет, закрепили социального работника на дому. Специалис­ты, допустившие промах, были наказаны.

Это, так сказать, разовые претензии. Их в конце концов накопилось за последние годы изрядно, и они напоминали уже о системном сбое. После чего последовала реакция Министерства здравоохранения и социального развития. В апреле 2016 года при областных департаментах созданы отделы по контролю в сфере социальной защиты населения, наделенные важными функциями.

Первое – контроль за качест­венным полным и своевременным получением специальных социальных услуг инвалидами, престарелыми в медико-социальных учреждениях (МСУ) и других организациях, оказывающих соцуслуги. Второе – контроль за правильностью расходования пенсионных выплат и пособий лицам, проживающим в МСУ в условиях стационара. Третье – контроль над адаптационными работами по доступу инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

– А итоги, Кабдуали Кабыкенович, работы нового отдела есть?

– По итогам девяти месяцев текущего года проведены выборочные проверки в области оказания специальных социальных услуг в КГУ «Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов» г. Державинска Жаркаинского района и КГУ «Кокшетауское детское психоневрологическое медико-социальное учреждение» г. Кокшетау. Скажу честно, нарушений выявлено достаточно. Среди них – отсутствие индивидуальных планов работы для получателей услуг, не везде проводится их мониторинг, а если проводится, то раз в год, хотя по нормам и правилам должен проводиться раз в квартал, встречается некачественное заполнение мониторинга индивидуального плана без отражения динамики состояния здоровья, то есть услуга обросла формальными деталями. Выявлены несколько случаев невыполнения индивидуальных программ реабилитации, не выполняются в полном объеме гарантированные услуги в социально-бытовой сфере.

Кроме того, с 20 по 28 июля отделом проведены внеплановые проверки объектов социальной инфраструктуры (магазины, аптеки, кафе, гостиницы) на предмет доступности для инвалидов. И здесь обнаружены издержки. Не соответствуют нормам уклон пандусов, нет парковки для транспорта инвалидов, в Казахском драмтеатре зрительный зал находится на втором этаже, но лифт или другое подъемное устройство не предусмотрены. В Астанинском филиале АО «Казпочта» высота зоны обслуживания инвалидов оказалась завышенной. Кое-кто может подумать: все, что перечислялось выше, – мелочи жизни. Для здоровых людей, может быть, и мелочи, для инвалидов это существенные ограничения в доступе услуг.

– Извините, что мешало до создания отдела по контролю в сфере социальной защиты населения проводить столь важную работу?

– Ничего не мешало, и мы ее проводили, только не в таких объе­мах. Когда есть конкретное ведомство и у этого ведомства есть конкретный участок работы, совсем другая планка ответственности. Специализация никогда и никому еще не приносила вреда. К тому же в феврале 2015 года Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». Этот важный документ является новым этапом активности в ликвидации всех форм дискриминации в отношении инвалидов, обеспечивая их право на труд, медицинскую помощь, образование, доступ к правосудию, личную неприкосновенность, свободу передвижения, полное участие в жизни общества.

Другими словами, создано эффективное правовое поле, позволяющее работать без всяких оглядок и сомнений. Теперь кивать на «центр» – равнозначно расписываться в собственном бессилии. Вся работа с инвалидами перемещается в регионы, и мы, контролирующий орган, в первую очередь за нее в ответе.

– Задача номер один в свете новых требований?

– В настоящий момент в столичной области проживают 28 380 инвалидов. Из них первой группы – 2 685, второй – 11 320, третьей – 11 744, детей до 16 лет – 2 331. Задача номер один нашего департамента – забота о них, хотя и других направлений предостаточно.

– И каких?

– Само название департамента социальной защиты и миграции о них говорит. Пока миграцию опус­тим. Департамент осуществляет госконтроль в сфере социальной защиты населения, пенсион­ного и социального обес­печения, обязательного социального страхования, социальной защиты инвалидов, специальных социальных услуг. Всю эту ответственную и многогранную работу реализуют в практические дела всего 42 сотрудника, и реа­лизуют довольно-таки успешно, ведомство давно занимает лидирующие позиции в своей отрасли. Для убедительнос­ти назову всего лишь два факта.

По линии социально-пенсион­ного обеспечения за девять месяцев утверждено 55 994 решения по назначению пенсий и пособий из республиканского бюджета. Второе – за отчетный период почти все инвалиды прошли переосвидетельствование, а это 28 381 человек. Не прошел эту процедуру 121 инвалид, и то по уважительным причинам.

– Вы затронули крайне важный вопрос – медицинское переосвидетельствование инвалидов. От получателей услуг идет немало нареканий именно на эту процедуру. Лично мне приходилось неоднократно выезжать по жалобам инвалидов. Одно письмо читателя до сих пор в памяти. У супруги три года назад после онкологии отняли правую грудь, сообщал он, новая уже никак не вырастет, а ее все равно принуждают явиться на комиссию. Зачем? Это же издевательство над человеком, противогуманная акция.

– Объясняю. Во-первых, направлять человека или не направлять на освидетельствование или на переосвидетельствование решают лечащие врачи лечебно-профилактических учреждений. Во-вторых, никто не обращает внимание на то, что на освидетельствование через год должны являться инвалиды третьей, второй, первой групп по причине имеющихся сопутствующих заболеваний. Правда, мне могут возразить, мол, есть же Правила проведения медико-социальной экспертизы, где черным по белому написано: при ампутированной ноге положена третья группа инвалидности бессрочно. И тем не менее сам инвалид не осознает, что тяжесть его состояния обусловлена сопутствующей патологией, а наши специалисты об этом помнят и потому настаивают на очередном экспертном заключении.

Вместе с тем в Правила проведения МСЭ внесены изменения и дополнения, которые расширили показания к определению инвалидности без срока переосвидетельствования, тем самым избавив многих инвалидов с анатомическими дефектами от необходимости ежегодного комиссионного осмотра.

– В одной из официальных справок мне на глаза попалась занимательная и не очень приятная статистика. Вот дословный ее текст: «В области проведена инвентаризация 1 672 значимых объектов социальной инфраструктуры. По ее итогам выявлено 158 (9,5% от общего числа) объектов, полнос­тью доступных для маломобильных групп населения, и 1 514 (90,5%) объектов, подлежащих адаптации для обес­печения доступа инвалидам». Как прикажете понимать, 9% и 90,5% – большая разница, притом не в пользу безбарьерной среды?

– И я буду апеллировать цифрами. В Акмолинской области, повторюсь, проживают свыше 25 тысяч инвалидов, из них 7 тысяч нуждаются в создании для них безбарьерной среды, это 26,5% от общего числа людей с ограниченными возможнос­тями. Инвалиды-колясочники – 1 001 человек, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 2 871, зрения – 2 661, слуха – 947. Процесс адаптации подразделяется на несколько этапов. В официальной справке данные устарели. За последние два года адаптированы 957 объектов (57,2%), нынче планируется адаптировать еще 557 объектов, в том числе за счет средств местного бюджета – 42, в рамках программы «Дорожная карта занятости» – 1, за счет привлеченных средств – 514. По состоянию на 1 октября адаптированы 540 объектов, что составляет 97% к заданию.

– Что вы подразумеваете под социальной реабилитацией?

– Это социально-бытовая адаптация инвалида, куда входят соцзащита и возвращение его в общество. Проще говоря, предоставление инвалидам специального транспорта, организация жизни в быту, психологическая поддержка семьи, обеспечение техническими средствами и так далее.

– Теория теорией, а как обстоят дела на практике? Вопрос на вскидку: сколько инвалидов трудоустроены на дому, каким оснащены специальным транспортом?

– Трудоустроены 416 человек, некоторые из них получили микрокредиты на развитие малого бизнеса. Теперь о транспорте. В советское время инвалидам бесплатно вручались специальные машины для удобства их передвижения. Сейчас такой услуги нет, вместо нее организована служба инватакси. В областном центре ее услугами пользуются свыше 120 инвалидов.

– Композитные услуги – это ноу-хау в службе соцзащиты?

– Можно сказать и так. Государство сегодня принимает ряд масштабных мер по повышению качества госуслуг. В этом смысле внедрение композитной формы госуслуг в социальной сфере имеет хорошую перспективу. С 1 января 2016 года госуслуги по установлению инвалидности, назначению пособия и оформлению дополнительной социальной поддержки предоставляются через «единое окно» медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения и социального развития. Что еще важно – заявитель при первичном установлении степени утраты трудоспособности теперь сможет получать госуслуги в одном месте. Нет необходимости обращаться, как прежде, в подразделения Государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) или в ЦОН за назначением социальной выплаты. ГЦВП информирует заявителя о принятом решении в течение восьми рабочих дней, высылая оповещение на мобильный телефон.

В Казахстане благодаря политике нашего Президента создан крепкий фундамент социального государства, вплотную приблизившийся к уровню социального развития среднеевропейских стран. На том наша служба стоя­ла, стоит и намерена стоять.