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К госсимволам – без уважения?
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область
Эти факты обнаружила прокуратура, проведя соответствующий мониторинг в 46 учреждениях Кордайского и Меркенского районов. Трудно даже представить себе, что флаги и гербы страны могут выглядеть неопрятно. Но именно это и увидели проверяющие в отделе архитектуры, строительства и градостроительства, отделе занятости и социальных прог­рамм, СШ № 23 и 24 Кордайского, в зданиях аппаратов акимов Ойталского и Сарымолдаев­ского сельских округов, СШ № 1 и государственном архиве Меркенского районов.
В некоторых организациях флаги и гербы не освещены в темное время суток, флагштоки не соответствуют принятым размерам, не соблюдены стандарты размещения госсимволов.
Мало того, что ночью их не различишь, например, на здании аппарата акима Ойталского сельского округа, так еще и таблички с наименованием учреждения здесь закрепили на одном уровне с гербом. А в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кордайского района флагшток так укоротили, что флаг касается пола.
И это лишь малая часть нарушений, озвученных Сандугаш Сакыпбековой, старшим прокурором областного управления по надзору в социально-экономической сфере на заседании комиссии по государственным символам РК при акимате области.

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