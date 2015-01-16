Свежий выпуск К госсимволам – без уважения? Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Эти факты обнаружила прокуратура, проведя соответствующий мониторинг в 46 учреждениях Кордайского и Меркенского районов. Трудно даже представить себе, что флаги и гербы страны могут выглядеть неопрятно. Но именно это и увидели проверяющие в отделе архитектуры, строительства и градостроительства, отделе занятости и социальных прог­рамм, СШ № 23 и 24 Кордайского, в зданиях аппаратов акимов Ойталского и Сарымолдаев­ского сельских округов, СШ № 1 и государственном архиве Меркенского районов.

В некоторых организациях флаги и гербы не освещены в темное время суток, флагштоки не соответствуют принятым размерам, не соблюдены стандарты размещения госсимволов.

Мало того, что ночью их не различишь, например, на здании аппарата акима Ойталского сельского округа, так еще и таблички с наименованием учреждения здесь закрепили на одном уровне с гербом. А в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кордайского района флагшток так укоротили, что флаг касается пола.

И это лишь малая часть нарушений, озвученных Сандугаш Сакыпбековой, старшим прокурором областного управления по надзору в социально-экономической сфере на заседании комиссии по государственным символам РК при акимате области.