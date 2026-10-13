К инклюзивному обществу

Прием вели председатель ЗКОФ партии «Әділет» Бауржан Бектурган, представители управлений социальной защиты, образования и здравоохранения, Отбасы банка, юрист, судебный исполнитель, а также руководитель женского крыла партии Нургуль Ашикова. В числе озвученных вопросов были предоставление образовательных грантов и квот при сдаче ЕНТ для детей, чьи родители имеют инвалидность, увеличение квоты на трудоустройство граждан этой категории, повышение пособий для сопровождающих лиц, введение дополнительных социальных выплат к праздничным датам.

Также они касались жилищного обеспечения, медицинских услуг, социальной поддерж­ки, банкротства. По каждому обращению ответственные специалисты предоставили разъяснения. Как отметили партийцы, дальнейшее рассмотрение поднятых вопросов они будут держать на контроле. Один из принципов партии «Әділет» – переход от модели, основанной преимущественно на опеке граждан с особыми потребностями, к модели, ориентированной на их самостоятельность и равные возможности.

Сегодня в регионе проживают 26 249 людей с инвалидностью, из них 3 638 – дети в возрас­те до 18 лет. Эти показатели подчеркивают важность дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки, формирования доступной среды. Эти задачи должны решать не только госорганы. В ЗКО сегодня работают 14 общественных приемных партии. В них поступило около 2 тыс. обращений, проведено более 700 приемов, на которых принято порядка 1 700 граждан. По итогам рассмотрения 44% заявок получили положительное решение, по остальным предоставлены разъяснения.