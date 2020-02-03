К избирательному праву через партию... собак

Заявителем выступила действующая политическая партия Венгрии, название которой, если верить интернет-словарям, можно перевести примерно как «Венгерская партия двухвостой собаки» (далее – МККП). Предвыборная программа МККП в разное время включала в себя такие привлекательные пункты, как бесплатное пиво, два заката в день, снижение уровня гравитации и так далее. Применяемые партией методы борьбы за власть также далеки от традиционных: в основном это грубоватая интернет-сатира, подчеркнуто комические акции по абсурдным поводам и уличные спектакли. Венгерский избиратель пока не очень проникся таким нестандартным подходом к политике: на выборах 2018 года МККП получила меньше 2% голосов, чего не хватило даже для минимального представительства в парламенте.
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Тимур Ерджанов, юрист-международник
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