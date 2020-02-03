К избирательному праву через партию... собак

Заявителем выступила дейст­вующая политическая партия Венгрии, название которой, если верить интернет-словарям, можно перевести примерно как «Венгерская партия дву­хвостой собаки» (далее – МККП). Предвыборная программа МККП в разное время включала в себя такие привлекательные пункты, как бесплатное пиво, два заката в день, снижение уровня гравитации и так далее. Применяемые партией методы борьбы за власть также далеки от традиционных: в основном это грубоватая интернет-сатира, подчеркнуто комические акции по абсурдным поводам и уличные спектакли. Венгерский избиратель пока не очень проникся таким нестандартным подходом к политике: на выборах 2018 года МККП получила меньше 2% голосов, чего не хватило даже для минимального представительства в парламенте.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис, и Венгрия по решению ЕС должна была принять около 1 300 мигрантов и беженцев. Это решение вызвало в Венгрии серьезные полити­ческие дебаты, которые привели к назначению референдума: согласны ли граждане страны с правом ЕС определять миграционные квоты, минуя национальные органы власти?

Как формулировка вопроса, так и сама идея проведения референдума были восприняты МККП резко критически, и партия выступила с инициативой голосования недействительными бюллетенями. В рамках проводимой партией «анти-анти-­иммигрантской кампании» было разработано специальное мобильное приложение, при помощи которого избиратели могли анонимно фотографировать испорченные ими бюллетени, комментировать и делиться этими фотографиями с другими пользователями. Приложение не позволяло использовать фронтальную камеру телефона (чтобы избиратели не могли делать селфи) и было доступно для скачивания в популярных сервисах без регис­трации и бесплатно.

С помощью приложения пользователи могли видеть инфогра­фику с разбивкой по избирательным округам и количеством поданных в них недействительных бюллетеней. С одного мобильного устройства можно было отправить лишь одну фотографию, при этом идентификация телефона была полностью исключена разработчиками.

В сентябре 2016 года частное лицо обратилось с жалобой в венгерский центризбирком, который вынес в адрес партии предостережение: по мнению ЦИК, мобильное приложение нарушало целый ряд принципов избирательного права, включая тайну голосования. Данное решение не успело вступить в силу ко дню проведения референдума, и 2 октября 2016 года около 4 000 венгров загрузили в приложение фотогра­фии своих недействительных бюллетеней.

В итоге МККП была оштрафована на 2 700 евро, в том числе за то, что функционирование приложения в день голосования являлось незаконной агитацией, способной повлиять на итоги референдума. Партия обжаловала это решение в суде, который указал, в частнос­ти, что любое право должно использоваться в соответствии с его целью. При этом бюллетень для голосования служит выражению мнения по обсуждаемому вопросу, и любое использование его в других целях представляет собой злоупотреб­ление правом. И хотя суд не установил в действиях МККП посягательства на свободу выборов, тайну голосования или попытки подорвать доверие общества к электронному голосованию, он подтвердил запрет на использование мобильного приложения, одновременно снизив штраф до 300 евро.

Эти различия между подходами центризбиркома и венгерских судов в последующем сыграли важную роль в данном деле, но об этом ниже.

Конституционный суд Венгрии отклонил жалобу МККП, указав, что оспариваемые решения не посягают на право самой партии высказывать свое мнение по каким-либо политическим вопросам. Следует отличать выражение своего мнения от предоставления форума (интерфейса, площадки) для выражения чужих мнений.

Приступая к рассмотрению жалобы, ЕСПЧ принял во внимание, что все европейские государства явным образом закрепили в своем законодательстве право на тайное голосование. При этом в Албании и Исландии введен прямой запрет на опубликование фотографий своего избирательного бюллетеня, в трех государствах (Португалии, Армении и Эстонии) гражданам вообще запрещено сообщать о своем выборе любым публичным способом, а в Чехии, Австрии и Финляндии, напротив, это право явно признается. Еще 12 государств (например, Германия и Великобритания) запрещают фотографирование на избирательных участках.

Суть же жалобы партии-заяви­теля заключалась в том, что соз­данное мобильное приложение было средством распространения мнений по важным политическим вопросам, которые находятся под особой защитой 10-й статьи Конвенции. Более того, даже название приложения – «Сдай недействительный бюллетень» – само по себе являлось политическим мнением, вносившим вклад в общественную дискуссию. К тому же приложение путем обмена анонимными данными давало возможность контролировать подсчет голосов и предупреждать возможные злоупотребления властей. Наконец, МККП указывала на то, что в венгерском законодательстве нет прямого запрета на фотографирование бюллетеней, а использование приложения не наносило ущерб ни справедливому выбору, ни тайне голосования.

Венгерские власти в свою очередь утверждали, что фотографирование бюллетеней противоречит законодательной норме о необходимости осуществления прав в соответствии с их целями. Кроме того, бюллетени в принципе не должны покидать пределы избирательного участка, даже в виртуальной форме: это страхует от покупки голосов и повышает доверие общест­ва к избирательной системе. Дейст­вия властей диктовались защитой нормальной процедуры референдума и свободного волеизъяв­ления всех граждан. Оценивая общест­венную значимость дейст­вий МККП, государство отмечало, что мобильным приложением воспользовались только 4 000 граж­дан, тогда как общее число недействительных бюллетеней составило около 225 000, то есть даже среди противников референдума идею партии-заявителя поддержали менее 2%. Правительство Венгрии настаивало, что в отсутствие европейского консенсуса по поводу фотографирования бюллетеней государство может пользоваться более широкой свободой усмотрения, тем более что наложенный на заявителя штраф был небольшим. При этом штраф был наложен не за фотографирование бюллетеней как таковое, а за поощрение избирателей к нарушению процедуры референдума. Наконец, ничто не мешало партии вести свою агитацию за голосование недействительными бюллетенями другими доступными способами, включая СМИ.

Оценивая эти аргументы, Большая палата напомнила, что фотографии играют важную роль в информационном обмене. При этом статья 10 Кодекса защищает не только информацию как таковую, но также ее форму и средства распространения. В практике суда уже были прецеденты, когда различные сервисы (Google, видеохостинги) признавались средствами реализации свободы выражения мнений, и точно такое же мнение ЕСПЧ высказал относительно мобильного приложения. Более того, ЕСПЧ посчи­тал, что партия-заяви­тель не только предложила гражданам форум для обмена мнениями, но и сама направила им ясный политический посыл, легко понятный в контексте развернувшихся в стране дебатов по поводу референдума. Соответственно, наложенные на заявителей штраф и запрет были вмешательством государства в свободу выражения мнений.

Следуя алгоритму рассмотрения подобных жалоб, ЕСПЧ далее сосредоточился на другом воп­росе: было ли вмешательство венгерских властей предусмот­рено законом? Суд напомнил, что каждое ограничение прав и свобод должно опираться на внутреннее законодательство, которое должно быть доступным и предсказуемым для граждан. Требование предсказуемости закона означает, что каждое лицо должно иметь возможность более-менее точно предвидеть (иногда – при помощи профессиональных юристов) последствия своих действий. Не могут считаться законом слишком расплывчатые нормы, не создающие достаточных гарантий против возможных злоупотреблений влас­тей. Это правило особенно актуально для обеспечения свободы слова в период избирательных кампаний, играющих особую роль для демократических институтов. Законодательные пробелы, которые могут повлечь за собой ограничение предвыборной политической дискуссии, в конечном счете подрывают легитимность процесса голосования.

Применяя эти принципы к рассматриваемому делу, ЕСПЧ отметил, что между сторонами имеется спор по поводу наличия в венгерском законодательстве четких и предсказуемых правил, на основании которых партия-заявитель подверглась наказанию. Партия утверждала, что из принципа осуществления прав в соответствии с их целью нельзя вывести прямой запрет на фотографирование избирательных бюллетеней. Правительство Венгрии считало, что МККП могла предвидеть последствия внедрения мобильного приложения, поскольку в руководящих принципах Центризбиркома было указано, что фотографирование бюллетеней должно рассматриваться как нарушение.

Вместе с тем сами же венгерские суды признали, что данный до­кумент центризбиркома не является законодательным актом и не имеет обязательной юридической силы: скорее, он представляет собой пособие для избирательных комиссий. Одновременно суды указали, что партия, во-первых, призывала избирателей к злоупотреблению правом вопреки его целям, а во-вторых, поощряла агитацию в день референдума, что запрещено законом.

Исходя из этого, ключевым для исхода дела стал вопрос о том, могла ли партия-­заявитель предвидеть, что анонимная загрузка фотографий недействительных бюллетеней будет истолкована национальными судами как нарушение выборного законодательства. ЕСПЧ отметил, что даже Конституционный суд Венгрии в своем решении указал, что принцип осуществления прав исключительно в соответствии с их целями является очень расплывчатым и требующим судебного толкования в каждом конкретном случае. По мнению ЕСПЧ, это само по себе не нарушает права человека, но требует от национальных властей особой осторожности при использовании своих полномочий. Однако решаю­щим стал тот факт, что ранее в судебной практике Венгрии злоупотребления избирательными правами наказывались лишь в тех случаях, когда они влекли за собой негативные последствия в виде ущемления прав третьих лиц. Между тем в данном деле венгерские суды, в отличие от центризбиркома, не нашли ни нарушения тайны голосования, ни угрозы справедливости национального референдума, ни подрыва общественного доверия к его итогам. В результате так и осталось неясным: каким образом использование бюллетеней для фотографирования и анонимной рассылки повлекло ущемление прав третьих лиц?

Исходя из этого, Большая палата посчитала, что степень юридической неопределенности венгерского законодательства превышает допустимые пределы. Иными словами, вмешательство государства в свободу выражения мнений в данном случае не было предусмотрено законом. Партия-заявитель не могла разум­но предполагать, что обмен анонимными фотографиями повлечет за собой штрафные санкции, поскольку венгерский закон не был достаточно четко сформулирован.

Соответственно, суду не пришлось решать вопрос о пропорциональности наложенной на МККП санкции предполагаемому нарушению: ответ на предыдущий вопрос уже означал факт нарушения статьи 10 Конвенции.

За это решение проголосовали 16 судей из 17. Оставшийся в одиночестве российский судья Дмитрий Дедов выступил с особым мнением, в котором с сожалением констатировал, что не разделяет подход своих коллег. По его мнению, поощрение избирателей голосовать недействительными бюллетенями действительно является нарушением. Голосование предполагает право каждого избирателя отдать свой голос за того или иного кандидата (за тот или иной вариант ответа) либо вообще отказаться от участия в нем. Все другие варианты – в частности, умышленная порча бюллетеней – несовместимы с ценностями демократического общества. Призывы МККП рисовать на бюллетенях забавные рисунки свидетельствовали о неува­жении к референдуму, легитимность которого не оспаривалась, а значит – о неуважении ко всему обществу в целом. По мнению российского судьи, венгерские власти оштрафовали свою партию не за фотографирование бюллетеней, а именно за посягательство на демократические институты.

Какие выводы можно сделать из решения Европейского суда по данному делу? На наш взгляд, их несколько.

Мобильные приложения все решительнее вторгаются в нашу повседневную жизнь, и можно легко прогнозировать, что этот процесс затронет и сферу политических отношений. В любом случае, если приложение используется для обмена информацией, оно находится под защитой закона, поскольку информационная свобода является одной из базовых ценностей современного общества.

Более того: под защитой закона находятся и маргинальные политические силы. В конце концов, наличие «несерьезных» и даже откровенно шутовских политических партий можно рассмат­ривать как недвусмыс­ленный сигнал гражданского общества правящим элитам о существующих в стране проблемах. В этом смысле даже такие сигналы вносят вклад в общест­венную дис­куссию и должны уважаться государством.

Вместе с тем это дело еще раз подтвердило, какие высокие требования международное право предъявляет к качеству принимае­мых в стране законов. Напомню, что ЕСПЧ воздержался от оценки действий «собачьей» партии: он лишь указал, что законы Венгрии недостаточно четко регулировали сложившуюся ситуацию, за что государство и поплатилось.

Наконец, любителям селфи не стоит забывать о том, что распространение фотографий избирательных бюллетеней в день голосования в принципе может быть квалифицировано как незаконная агитация. В венгерском деле в пользу партии-заявителя сыграл фактор абсолютной анонимности избирателей. Если бы демонстрация испорченных бюллетеней осуществлялась через социальные сети или мобильные мессенджеры, решение ЕСПЧ могло быть совершенно другим.