​К изучению латиницы приступили

Это совместное детище Института языкознания им. А. Байтурсынова, городского управления по развитию языков, КазНУ им. аль-Фараби и Национальной библиотеки. Первый апробационный центр по изучению, совершенствованию и использованию латинского алфавита готов приступить к конкретным действиям.

Стартом большой работы для научной общественности и всех пользователей языка послужил подписанный Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым Указ «О переводе алфавита казахского языка на латинскую графику». Приступая к ней, необходимо помнить одно непреложное правило: язык – это живой организм, который функционирует по своим специфическим законам, сформированным на протяжении многих веков. Начальным действием на этом пути должно стать принятие определенных правил. В первую очередь алфавита. Его утверждение знаме­нует начало подготовительного периода, на который Глава государства определил достаточно много времени. Совместными усилиями специалистов научно-исследовательских институтов, университетов, школ, библиотек, государственных органов необходимо тщательно отработать все варианты написания, чтения, произношения и слухового восприятия в контекстах слога, слова, предложения, потока речи.

– Следует рассматривать все детали: от различных стилей и словоупотребления до сокращений и написания терминов. Как мы будем писать имена собственные – антропонимы, географические названия, аббревиатуру, наименования международных организаций? Очень большой объем работы следует выполнять строго на научной основе, – говорил директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек. – Деятельность открывшегося Центра по изучению латинского алфавита должна быть нацелена на то, чтобы в результате апробации создать такие условия, при которых переход на латиницу не доставлял бы никаких неудобств ни одному носителю казахского языка.

Иными словами, этот процесс должен быть очень удобным, простым и, главное, эффективным. Сегодня казахский язык перестал быть языком одного народа, он имеет статус государственного. Потому в первую очередь необходимо создать оптимальные условия его изучения для представителей всех этносов, населяющих республику, в общенациональном масштабе. И это государственная задача.

– В данном контексте нужно учитывать две основные позиции. Первая – казахский язык – основной язык государства. И вторая, которую четко обозначил Президент, – это триединство языков: казахского, русского, английского, – отметил Ерден Кажыбек. – Еще одна задача – поднять государственный язык до уровня мировых языков. И решить ее, находясь на старой кириллической базе, было сложнее, чем сейчас на латинице.

Учитывая стратегическую важность перехода казахского языка на латиницу, он будет осуществляться поэтапно, сис­темно, в соответствии с разработанным планом. В этом году, как обещают, будут разработаны проспекты орфографических и орфоэпических правил.

– В процессе использования языка должны функционировать все его закономерности, только тогда сам язык начнет модернизироваться, совершенствоваться. Он будет гораздо более гибким, удобным, прив­лекательным, интересным, – заключил Ерден Кажыбек. – Ведь язык – средоточие всех атрибутов нации – культурных, исторических, психологических. Это не только форма и средство коммуникации, но и содержание, сердцевина всей нашей духовной модернизации.

В Центре по изучению латинского алфавита будут проходить совещания, встречи со специалистами-консультантами, налажена система анкетирования и система вопросов-ответов. Здесь будут выявлять проблемы и находить оптимальные пути их решения. Этот центр станет пунктом постоянных контактов и общения специалистов с очень широкой заинтересованной аудиторией.