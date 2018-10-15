​К качеству жизни

Главной задачей рабочей поездки депутатов стало разъяснение Послания Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом реализации и достижениями региона в свете нового программного документа.

В выездном заседании приняли участие члены Комитета по социально-культурному развитию и науки Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы, Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева, Дархан Сатыбалды, а также сек­ретарь комитета Серик Бектурганов. Возглавила делегацию председатель комитета Бырганым Айтимова.

В ходе рабочей поездки депутаты изучили состояние ряда социальных объектов. Так, в Аккольском районе сенаторы посетили центральную больницу, построенную в 2017 году. Больница рассчитана на 250 посещений в смену и оснащена современным оборудованием. Здесь трудятся 125 человек.

В средней школе им. Т. Какишева Буландынского района депутаты проверили качество проведенной реконструкции здания и убедились в ликвидации недочетов и упущений. Решена многолетняя проблема по аварийной школе – отремонтировано основное здание, в 2019 году решится вопрос по ремонту спортзала.

Результатом успешной реализации поручений Президента являются Макинская школа-лицей и крупнейшая в Центральной Азии Макинская птицефабрика.

В Бурабайском районе состоялось выездное заседание Комитета по социально-культурному развитию и науке.

В ходе заседания аким области Малик Мурзалин проинформировал о продвижении государственно-частного партнерства в сферах образования и здравоохранения, а также о развитии туристской отрасли региона.

По информации акима Акмолинской области, в регионе реализуется 41 проект в рамках ГЧП на общую сумму 9 млрд тенге, в сфере образования – 27 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму инвестиций 792 млн тенге. До конца года запланированы еще 3 проекта ГЧП – открытие двух ясли-садов в Ерейментауском районе и передача в доверительное управление детского сада «Солнышко» в Жаркаинском районе.

В сфере здравоохранения в регионе реализуются 3 проекта в рамках государственно-частного партнерства.

В туристский кластер региона входит свыше 700 предприятий сферы туризма.

– Акиматом области совмест­но с международной консалтинговой компанией McKinsey & Company разрабатывается мастер-план развития Щучинско-Боровской курортной зоны. Ключевыми станут поселок Бурабай, Щучинск и зона отдыха близ озера Катарколь. Зерендинская курортная зона должна стать приоритетной территорией карты туристификации регионального уровня, – отметил Малик Мурзалин.

В ходе рабочей поездки депутаты также приняли активное участие в районных активах по обсуждению Послания Президента, где поднимались актуальные вопросы региона и перспективы его развития.

Педагоги, работники системы здравоохранения, депутаты маслихатов всех уровней, представители хозяйствующих субъектов, малого и среднего бизнеса единодушно высказали поддержку социальным инициа­тивам Елбасы.