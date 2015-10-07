Свежий выпуск К консенсусу через коалицию Юрий ЗОРИН, лауреат Государственной премии СССР по геологии 1991 года, ветеран труда, Кокшетау

Безусловно, острейшей проблемой на нашей планете в настоя­щее время являются международный терроризм и экстремизм. Никого не может оставить равнодушным то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. И очень верно сказал наш Лидер нации о том, что всему человечеству сегодня нужен новый мировой консенсус, для достижения которого государства должны проявить политическую волю и объединить усилия против общей угрозы. Глава государства был очень убедителен, проведя исторические параллели со Второй мировой войной и событиями 11 сентября 2001 года, а также заметил, что ответ на вызовы должен быть совместный. Благо есть примеры, как нужно действовать. В частности, глобальную ответственность Вашингтон и Москва проявили, подписав в 2013 году договор о сотрудничестве по уничтожению химического оружия в Сирии. А в нынешнем году было достигнуто судьбоносное соглашение по иранской ядерной программе.

В связи с этим Президент Н. Назарбаев выступил в Нью-Йорке с весьма своевременной инициативой о необходимости создать антитеррористическую коалицию ООН, при этом выработав единый механизм действий по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к совершению преступлений насильственного экстремизма и терроризма. Примечательно, что свою инициативу Глава государства в присущем ему стиле сопроводил предельно конкретными предложениями и рекомендациями юридического характера в адрес Совета Безопасности ООН.

Н. Назарбаев также предложил применять самые жесткие санкции не только по отношению к экстремистам и террористам, но и к тем, кто будет оказывать им поддержку, что не может не вызвать во всех нас законное чувство одобрения. Этим самым Глава государства подтвердил конкретным делом свои слова о необходимости устранения изначальных причин насильственного экстремизма, а не только борьбы с его следствиями.

Я считаю предложения нашего Лидера нации абсолютно верными, соответствующими требованиям сегодняшнего дня и уверен в том, что со мной солидарны в этом все казахстанцы.



