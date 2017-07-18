К конструктивному взаимодействию

В рамках обсуждения актуальных вопросов духовной и общественной жизни в республике омбудсмен проинформировал священнослужителя о законодательной и правоприменительной практике в религиозной сфере в Казахстане, а также механизмах защиты прав граждан на свободу совести, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

Стороны подчеркнули важность реализации ключевых основ духовной модернизации казахстанского общества на принципах стабильности, единства и согласия в контексте реа­лизации задач, поставленных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

По итогам встречи выражено общее мнение о необходимости конструктивного взаимодействия в целях реализации прав человека на свободу вероисповедания и укрепления межконфессионального согласия.