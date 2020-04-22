К концу мая количество зараженных COVID-19 может достичь 4 тысяч человек в Казахстане
Айдана Демесинова
К концу мая количество зараженных COVID-19 может достичь 4 тысяч человек в Казахстане. Об этом на онлайн-брифинге СЦК заявила Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы проходим пиковую стадию эпидемии КВИ. На сегодня темп прироста в Казахстане составляет 8%. Согласно прогнозам, основное количество случаев (подъем, пик, спад – прим. автора) мы будем наблюдать в течение трех месяцев – с марта по май. До конца апреля прогнозируется регистрация 2 700 случаев, до конца мая – до 4 тысяч случаев КВИ. Задача, которая стоит перед нами, – уйти на ежедневный прирост до 5%, а затем до 1%. Мы будем говорить о стабилизации или спаде КВИ только в том случае, когда у нас не будет местных случаев инфекции, контактных путей", – сказала Есмагамбетова.
Отметим, на сегодняшний день в стране подтверждено 2070 случаев регистрации коронавируса.