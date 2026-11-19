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Будучи надежным партнером, Казахстан создаст условия для того, чтобы конституционный принцип «Закон и Порядок» служил прочной основой для стабильной, предсказуемой и прозрачной среды.



Президент отметил, что «Закон и Порядок» – это не просто один из принципов государственной политики. Это основа его курса на построение Справедливого Казахстана. На ценностях этого принципа базируются масштабные политические и социально-экономические преобразования в стране. Наша Конституция утверждает верховенство права и равенство всех граждан перед законом.