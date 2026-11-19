К коррупционному сообществу снисхождения проявлять не следует, заявил Касым-Жомарт Токаев на III Форуме стратегических партнеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Будучи надежным партнером, Казахстан создаст условия для того, чтобы конституционный принцип «Закон и Порядок» служил прочной основой для стабильной, предсказуемой и прозрачной среды.
Президент отметил, что «Закон и Порядок» – это не просто один из принципов государственной политики. Это основа его курса на построение Справедливого Казахстана. На ценностях этого принципа базируются масштабные политические и социально-экономические преобразования в стране. Наша Конституция утверждает верховенство права и равенство всех граждан перед законом.
«К коррупционному сообществу снисхождения проявлять не следует, поскольку это чревато тяжелейшими последствиями для будущего государства. Коррупция подрывает доверие народа к государству, препятствует качественному развитию страны, сводит на нет результаты проводимых реформ.
Поэтому моя позиция остается неизменной: никто из признанных виновными не может и не должен избежать предусмотренной законом ответственности. Закон един для всех, это аксиома. Только так можно обеспечить необратимость реформ и преобразований, оправдать ожидания наших граждан», - заявил Глава государства.