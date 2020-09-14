К крупным штрафам приговорили должностных лиц в Алматинской области

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото из открытых источников
Четырех подсудимых, работавших в различных структурах акимата Панфиловского района и менеджера ТОО, оштрафовали за взятки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Панфиловского районного суда Алматинской области.

Из официального сообщения следует, что в судебном заседании было установлено, что между ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" и ТОО "Техно Снаб 2002" был заключен договор о государственных закупках на строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области на общую сумму 993 440 000 тенге.

"За подписание актов выполненных работ и общее покровительство от менеджера С. подрядчика ТОО "Техно Снаб 2002" требовали и получили взятки: заместитель акима Панфиловского района Т. в размере 200 000 тенге, главный специалист ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" К. в размере 100 000 тенге, исполняющий обязанности руководителя этого же отдела И. в размере 50 000 тенге", – говорится в сообщении.

В итоге менеджер ТОО "Техно Снаб 2002" С. неоднократно передал подсудимым взятки в общей сумме 350 000 тенге.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью и раскаялись, не оспаривали доказательства и добровольно заключили процессуальные соглашения с прокуратурой Алматинской области в форме сделки о признании вины.

"Приговором суда подсудимый Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК, по которой ему назначен штраф в размере 6 000 000 тенге. Подсудимый К. признан виновным по части 1 статьи 366 УК, по которой ему назначен штраф в сумме 2 500 000 тенге;

Подсудимый И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 УК и ему назначен штраф в размере 1 250 000 тенге;

Подсудимый С. признан виновным по пункту 3) части 3 статьи 367 УК и ему назначен штраф в размере 7 000 000 тенге в доход государства", – пояснили в районном суде.

Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Также сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

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