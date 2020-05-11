​К Кубку Азии будем готовы

– Пока сидим на карантине, – заметил он. – Как известно, в стране было принято решение досрочно завершить соревнования из-за пандемии коронавируса, и команде пришлось в экстренном порядке вылететь в Алматы. На тот момент «Буревестник» отыграл три матча заключительного тура.

– Как себя чувствуете Вы и игроки? Сложно ли сох­ранять игровую форму во время карантина?

– Все находятся у себя дома. Соблюдают карантинный режим. Занимается каждый по индивидуальной программе. Это и статические упражнения, и физические нагрузки, и работа с подручными весами. Некоторые занимаются спортом вместе с детьми.

Можно заглянуть в аккаунт нашей команды в Instagram, где игроки выкладывают свои тренировки во время карантина, и почерпнуть, может быть, для себя идеи для домашних тренировок.

– Где сейчас легионеры? Если разъехались, планируют ли возвращаться в будущем?

– Как я уже говорил, когда объявили о введении режима чрезвычайного положения, нам срочно пришлось вернуться в Алматы. Никто из иностранных игроков не ­уехал, поскольку это оказалось проблематично. Все игроки, включая легионеров, сейчас пребывают в Алматы.

– Впереди у чемпиона Казахстана участие в Кубке Азии, который перенесли на сентябрь. Как и на какой базе будете готовиться?

– Готовиться будем на базе нашего клуба в Алматы «ABB Арена». Также в нашем распоряжении имеется тренажерный зал. Еще есть база неподалеку от города. Там в 10–15 километрах от Алматы находятся открытый стадион и волейбольная площадка.

Скорее всего, там уже и станем набирать физическую форму, работать над выносливостью. Готовиться будем не только к Кубку Азии, но и к отечественному чемпионату. То есть мы планируем одним выстрелом убить двух зайцев, так скажем.

– Планируете ли усиление состава?

– Да, мы уже подали соответствующую заявку в Азиат­скую конфедерацию волейбола. Усиливаться планируем игроками из отечественного чемпионата.

Насчет легионеров пока сложно что-то сказать. Если до конца июля ситуация с пандемией в мире не улучшится, все соревнования нынешнего года будут отменены вовсе. Поэтому мы сейчас на паузе. Ждем решения нашего Правительства, Азиатской конфедерации волейбола и Всемирной организации здравоохранения по ситуации с коронавирусом.