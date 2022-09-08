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К мандатам доверие есть
Лаура Тусупбекова

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении пакет конституционных норм, призванных обеспечить проводимые в стране политические реформы. Ожидаемые нормы по сокращению полномочий Президента и снижение порога для регистрации партий – в числе известных новелл. Депутаты проголосовали еще и за отзыв своих мандатов в случае утраты доверия у избирателей – именно последние будут решать: отбирать мандат у своего избранника или нет.

Конституционные поправки в конституционные законы и законодательные акты РК по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года представил министр юстиции Канат Мусин.

Итак, предусматривается внесение поправок в 7 конституцион­ных законов. Проектом закона предусматривается внесение поправок в 51 закон, в том числе в 15 кодексов. В целом законопроекты предусматривают поправки по 7 основным направлениям.

– Первое – это поправки, касающиеся Президента. Законопроекты содержат поправки по сокращению отдельных полномочий Президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращению так называемой «Президентской квоты» в Сенате Парламента, а также введению отдельных ограничений в период нахождения в должности Президента, – по­яснил министр.

Также вносятся поправки, касающиеся Парламента и Правительства. Так, законопроекты содержат поправки в части порядка формирования палат Парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в Мажилисе и изменением порядка формирования «президентской квоты» по предложениям Ассамблеи народа Казахстана.

Кроме того, имеется блок поправок по ряду новых полномочий Парламента согласно принятым поправкам в Конституцию. Поправки, касающиеся Правительства, предусматривают наделение Кабмина полномочием по принятию временных постановлений, имеющих силу закона.

– Важно отметить, что, учитывая исключительность принятия таких актов, законопроекты предусматривают все возможные условия и требования для минимизации рисков необоснованного принятия таких актов, – подчерк­нул глава Минюста.

Также вносятся поправки, касающиеся выборного законодательства.

– Перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Сам выборный процесс совершенствуется исходя из требований времени. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата. Поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения, – отметил Канат Мусин.

Также вносятся поправки, касающиеся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тысяч до 5 тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тысячи до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съез­да по созданию политической партии с 2 до 3 месяцев.

Кроме того, в части установления народной собственности в отношении земли, ее недр, водного, растительного и животного мира, других природных ресурсов предлагается внести точечные поправки, аналогичные принятым поправкам в статью 6 Конституции.

Также вносятся новеллы, направленные на введение онлайн-трансляции конкурсных процедур на вакантные судейские должности, упрощение нормо­творческого процесса и уточнение уровней регулирования норм, введение должности председателя маслихата.

Как уже было сказано, нормами в стране создается институт утраты доверия к депутатам Мажилиса и маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам. Как констатировал депутат Дархан Мынбай, в законопроекте излагается, что основанием для отзыва станет утрата доверия избирателей, в том числе связанной с невыполнением предвыборной программы. В этой связи он поинтересовался: какие именно действия предполагают утрату доверия?

– Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было, – подтвердил глава Минюста.

При этом министр пояснил, что определять критерии по утрате доверия депутату будут сами избиратели.

– Нельзя конкретизировать, оформить словами критерии. Это зависит от самого депутата. Каждый при избрании в округе дает обещания решать проблемы, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. В других случаях он не встречатся с населением, не взаимодействует с избирателями – такое тоже бывало. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. Это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Данное решение остается за избирателями, – сказал министр.

По его словам, в законопроекте критерии по определению доверия к избирателю не определены намеренно.

– Чтобы конкуренты депутатов не злоупотребляли данной нормой, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. Для этого 30% избирателей должны поставить свои подписи. В таком случае избирательная комиссия определяет дату выборов. Если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, в таком случае оно реализуется, – заключил Канат Мусин.

Еще один проект из числа конституционных – «О Конституционном суде РК», преобразовывающий Конституционный совет в Конституционный суд с обновленным функционалом. Как отметил Канат Мусин, в проекте определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства.

Так, говоря о функционале Конституционного суда, министр отметил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

– Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституцион­ного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность, – пояснил глава Минюста.

Он отметил, что, учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.

– Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления. Так, к компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное – в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека, – пояснил глава Минюста.

Что касается вопросов конституционного производства, то в проекте закона закрепляются общие условия и принципы конституционного производства, определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.

– Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта Конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо, преж­де всего, для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы, – пояснил министр. – При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.

Депутат Дания Еспаева попросила уточнить, какие это исключения.

– Первое – установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению – обращение будет допус­тимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан, – сказал Канат Мусин.

Определил Мажилис соответствующим законопроектом и новый функционал уполномоченного по правам человека. Как отметил министр юстиции, целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию Республики Казахстан в части закрепления конституционного статуса уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

– Как вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреп­лены задачи его деятельности, гарантии независимости и непод­отчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и долж­ностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституцион­ным законом, – отметил он.

Новые положения предусмат­ривают усиление компетенции уполномоченного и повышение эффективности организации его деятельности. В части усиления компетенции уполномоченного предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. В целях усиления компетенции уполномоченного закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

В части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законопроектом предлагается ввести долж­ность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.

– Полагаем, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности уполномоченного по правам человека, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией Республики, – сказал глава Минюста.

Ранее была принята норма о развитии института омбудсмена в регионах, и это правильный подход, считает депутат Анатолий Бойчин, так как большинство нарушений прав человека происходит именно на местах. В международных пактах о статусе национальных правозащитных объединений указывается на необходимость достаточного финансового и инфраструктурного обеспечения деятельности уполномоченного. Между тем практика показала, что за 8 месяцев реализации действующего закона на местах не открыто ни одного представительства именно из-за проблем с финансированием.

– Как вы относитесь к тому, чтобы в новом конституционном законе был предусмотрен особый порядок финансирования уполномоченного и его представительств? – спросил мажилисмен.

На этот вопрос ответил представитель Министерства финансов. По его словам, все расходы по финансированию представительств омбудсмена были предусмотрены при уточнении респуб­ликанского бюджета этого года.

– Все расходы, которые были заявлены на 2023–2025, поддержаны в полном объеме. Касательно особого порядка финансирования – в целом такого рода особые порядки противоречат принципам бюджетной политики, но для реализации Послания Правительством будет проведена работа по переходу от управления бюджетом к управлению результатом, будут внедрены элементы блочного бюджета. Процедуры, порядок выделения, планирования будут пересмотрены по всем госорганам, – сказал представитель Минфина.

Согласно повестке, депутаты одобрили поправки в КоАП и проект закона «О прокуратуре», а также поправки по вопросам кинематографии и культуры, в ходе работы над которыми депутатами внесены следующие поправки: определить 25 октяб­ря Национальным праздником – День Рес­публики, установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник. Кроме того, предлагается определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.

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