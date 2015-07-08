К масштабным преобразованиям

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Рысты АЛИБЕКОВА
В октябре прошлого года на форуме трансформации АО «Самрук-Казына» Глава государства отметил: «Перед фондом «Самрук-Казына» стоят задачи национального масштаба… Нам необходимо создавать мировые имена и занимать надежное место в мировом распределении труда».
К программе масштабных преобразований, к которым тогда приступил Фонд национального благосостояния, нынче подключаются и компании, входящие в его состав. На торжественной церемонии запуска программы трансформации председатель правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев подчерк­нул, что трансформация – это комплексный многосторонний процесс для достижения стратегических целей компании. АО «Самрук-Энерго» делает акцент на лидерство по снижению операционных затрат и защиту окружающей среды.
На связь с центральным офисом в режиме телемоста вышли коллективы дочерних и зависимых предприятий электроэнергетического холдинга – АО «Актобе ТЭЦ», АО «Шардаринская ГЭС», АО «АЛЭС», АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Мойнакская ГЭС» и другие. В ходе прямой трансляции видеосвязи компании АО «Сам­рук-Энерго», расположенные в разных частях страны, отчитались о полной готовности к старту программы.
Председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, выслушав доклады, объявил программу трансформации «Самрук-Энерго» запущенной. В своем обращении глава фонда отметил, что трансформация предоставляет для АО «Самрук-Энерго» уникальную возможность повысить эффективность бизнес-процессов и улучшить экономику энергохолдинга. В перспективе способность портфельных компаний реагировать на внешние вызовы покажет, насколько качественно и глубоко проводились преобразования.
Напомнив о том, что процесс трансформации – это долгий и сложный путь, который прошли ведущие компании мира, Умирзак Шукеев обратил внимание на то, что важна идея, которая должна захватить весь коллектив. Идея для всего фонда заключается в том, что каждый на своем месте должен заниматься созданием стоимости, в связи с чем вводятся ключевые показатели деятельности компаний. В числе направлений дальнейшей работы он также обозначил диверсификацию бизнеса, особенно в части возобновляемых источников энергии, а также совершенствование принципов корпоративного управления.
Умирзак Шукеев рассказал о том, что в самом фонде происходят практически революционные изменения: завершен анализ бизнес-процессов до третьего уровня, совет директоров «Самрук-Казына» утвердил будущую бизнес-модель, которая приведет к изменению организационной структуры.
– «Самрук-Энерго» вступает в очень важный интересный процесс, – сказал председатель правления ФНБ. – Я уверен, что это необходимый процесс и руководство, сотрудники компании успешно справятся с этой задачей.
В свою очередь председатель совета директоров АО «Самрук-Энерго» Куаныш Бектемиров подчерк­нул, что главная государственная энергетическая компания приступает к работе по реформированию в полной готовности. Ход реализации программы трансформации компании будет строго контролироваться. Он пожелал менеджменту компании и команде трансформации выполнить работу в срок и выдержать заданный высокий темп.
Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев заверил, что в компании, запустив программу трансформации, понимают всю ответственность за ее результаты, готовы нести идею, дух транс­формации и быть персонально вовлеченными во все ее процессы. Он выразил надежду, что трансформация компании «Самрук-Энерго» будет достойным продолжением программы преобразований группы фонда.

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