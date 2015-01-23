Свежий выпуск К международным стандартам Узакбай КАРАБАЛИН, первый вице-министр энергетики РК

Для Казахстана же, с учетом того что около четверти ВВП рес­публики обеспечивается нефтегазовой отраслью, падение цен, бе­зус­­ловно, несет в себе вполне конкретные финансовые риски. В том числе и с учетом падения мировых цен на нефть Глава государства принял решение обратиться к средствам, которые аккумулировались все последние годы в Национальном фонде.

– Сейчас наступает тот самый период, когда мы должны использовать эти резервы, – заявил в своем Послании народу «Нұрлы жол – путь в будущее» Президент ­Нурсултан Назарбаев. – Они помогут преодолеть непростые времена и стимулировать рост нашей экономики.

К наступлению непростых времен наша страна готовилась заблаговременно, и не только системно пополняя Национальный фонд. В Республике Казахстан отрабатывались и другие проекты, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.

К примеру, завершена первая пятилетка реализации ГП ФИИР. Все последние месяцы пресса рассказывала о достигнутых этой программой результатах, инновационных производствах, тысячах вновь созданных рабочих мест. Напомню, согласно ГП ФИИР, на период до 2015 года основным приоритетом политики форсированной индустриализации стала реализация крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных секторах экономики, как сказано в программе: «…с мультипликацией новых бизнес-возможностей для МСБ через целенаправленное развитие казахстанского содержания, последующих переделов и переработки».

Из масштабных проектов ГП ФИИР по Министерству энергетики, в рамках модернизации всех нефтеперерабатывающих заводов страны, хотелось бы отметить комплекс по производству ароматических углеводородов (КПА), построенный на Атырауском НПЗ. Это предприятие ориентировано на получение сырья для нефтехимии – выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на увеличение выработки высокооктановых бензинов.

Старт пусконаладочных работ этого уникального для нашей страны комплекса дан 25 декабря 2014 года в рамках общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана» Главой государства.

КПА уникален по многим причинам. Мне хотелось бы заострить внимание читателей лишь на одной из них. Если посмотреть технические спецификации, то технологическое оборудование комплекса по производству ароматических углеводородов подразумевает применение таких высокотехнологичных процессов, как «Каталитический риформинг с непрерывной регенерацией катализатора», «Экстрактивная дистилляция», «Выделение параксилола», «Технология деалкилирования этилбензола и изомеризации ксилолов», «Технология трансалкилирования толуола и тяжелых ароматических соединений». Лицензиаром вышеперечисленных процессов является компания Axens (Франция), зарекомендовавшая себя одной из лучших в сфере нефтеперерабатывающих производств в мире.

Учитывая гибкую технологию, комплекс имеет возможность работать в двух направлениях: по топливному и нефтехимическому вариантам. Проще говоря, он способен ориентироваться либо на выпуск ресурсов высокооктановых бензинов, или же на выпуск продуктов нефтепереработки высоких переделов – бензола и параксилола. И в том, и в другом случае речь идет о принципиально более глубокой переработке нефти, чем та, что была доступна нашим нефтехимикам до постройки комплекса. А значит, КПА способен выпускать высококачественную продукцию с гораздо более высоким потенциалом добавленной стоимости.

И тут следует отметить крайне важный для топливного рынка нашей страны и, самое главное, для автолюбителей момент. Топливный кризис прошлого года показал уязвимость наших позиций по наиболее востребованным маркам ГСМ. И эта уязвимость, к сожалению, не будет полностью ликвидирована еще два года, вплоть до завершения ведущейся сейчас модернизации всех наших нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан высокооктановым бензином свежепостроенный комплекс на Атырауском НПЗ сейчас ориентирован на топливный вариант работы, то есть для производства компонентов высокооктановых бензинов с последующим выпуском необходимых марок автобензинов. В будущем же, после завершения модернизации отечественных НПЗ и ликвидации дефицита топлива, комплекс можно будет переориентировать на выработку ароматических углеводородов: бензол в объеме 133 тыс. тонн в год и параксилол объемом 496 тыс. тонн в год.

Продукция высоких переделов востребована мировым рынком. К примеру, объем мирового потреб­ления бензола в 2013 году составил почти 45 млн. тонн. К 2030 году ожидается, что этот показатель увеличится в 1,7 раза – до 76,7 млн. тонн при среднегодовом темпе роста в 3,2%. Параксилол также не уступает бензолу по востребованности на внешних рынках. В свою очередь бензол и параксилол можно с успехом использовать для дальнейших переделов с получением конечных продуктов.

Напомню, что производимые в Республике Казахстан нефтепродукты должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» от 18 октября 2011 года, в том числе по показателям ароматических соединений. Ввод в строй КПА позволит обеспечить выпуск товарной продукции, отвечающей высокому уровню международных экологических стандартов, что ведет к уменьшению вредного воздействия на окружающую среду в связи с использованием автомобильных бензинов с низким содержанием бензола и ароматических углеводородов.

В период строительства комплекса создано порядка 3 800 рабочих мест. После завершения пусконаладочных работ и ввода его в эксплуатацию будут созданы постоянные 177 рабочих мест.

Если говорить о внедрении современных технологий глубокой переработки нефти по Казахстану в целом, то проводимая сейчас модернизация отечественных нефтеперерабатывающих заводов пре­дусматривает увеличение объемов выработки светлых видов нефтепродуктов как за счет увеличения объемов переработки нефти, но, что значительно важнее, – глубины и качества ее переработки.

К примеру, помимо комплекса ароматики на АНПЗ сейчас продолжается строительство производства по глубокой переработке нефти (КГПН). Реализация этого проекта путем ввода установки каталитического крекинга и ряда других установок обеспечит увеличение объемов выпускаемых моторных топлив экологических классов К-4 и К-5 за счет углуб­ленной переработки. Инновационные процессы позволят достигать глубины перерабатываемой нефти до 84%.

Основной экономический эффект от проекта КГПН формируется в результате изменения товарного баланса Атырауского НПЗ со значительным сокращением выпуска мазута и вакуумного газойля, увеличением доли нефтепродуктов с более высокой степенью переработки – бензинов «Регуляр-92», «Премиум-95», «Супер-98», а также дизельного топлива.

И что также крайне важно, с запуском КГПН планируется создание почти 500 новых рабочих мест. Таким образом, внедрение инновационных технологий в отечественную нефтепереработку является одним из слагаемых обеспечения устойчивого и сбалансированного роста отечественной экономики, повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке.



