К микрофону пригласили... полицейских

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Ольга ЛЬВОВА, Астана
Как рассказали в пресс-службе МВД РК, ежегодное проведение конкурса патриотической песни – добрая традиция полицейских. В текущем году первый этап прошел в Уральске, Павлодаре и Алматы. В нем приняли участие сотрудники и творческие коллективы органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, управлений специализированной службы охраны регионов.
Заключительный этап конкурса состоялся в Астане. Свое вокальное искусство продемонстрировали 37 сотрудников и творческих коллективов органов внутренних дел – призеры, победители и дипломанты региональных музыкальных состязаний. 12 победителей, которых определило жюри, приняли участие в гала-концерте, посвященном Дню Независимости РК.
Гран-при удостоена Шынар Мырзалиева, инспектор УВД Кызылорды. Первое место присуждено Шокану Жузенову, начальнику отдела ДВД на транспорте, второе занял Нурым Койгельдиев, инспектор ДВД Жамбылской области. Третье – у Меруерт Тойбековой, техника отдела полиции УВД Караганды.
Дипломантами конкурса стали ансамбль «Күзет қырандары» специализированной службы охраны Алматы, старший инспектор-дежурный ЦОУ УВД Актау Торенияз Азизаев, начальник отдела УВД Караганды Жанатай Сембеков, полицейский ДВД на транспорте Даурен Кабидулин, инспекторы специализированной службы охраны Алматинской и Жамбылской областей Ермек Смагулов и Расул Дуйсенбаев, вокальные группы ДВД Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

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