​К миру без ядерного оружия

В своем выступлении казахстанский дипломат проинформировал участников о подходах Астаны к ядерному разоружению. В частности, была подчеркнута важность озвученной Президентом Казахстана Нурсултаном­ Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициативы о необходимости построения мира без ядерного оружия в 2045 году – к столетней годовщине Организации Объединенных Наций и актуальность его Манифеста «Мир. XXI век». Также, как отмечается в сообщении МИД РК, делегация Казахстана представила конкретные предложения к проекту текста разрабатываемого международного документа.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН конференция будет проходить в течение двух сессий 27–31 марта и 15 июня – 7 июля 2017 года.