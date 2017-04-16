Такое мнение озвучили участники выездного заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента, которое ­состоялось в Алматы. В его работе вместе с депутатами приняли участие представители командного состава Министерства обороны. Председатель комитета Мау­лен Ашимбаев в первых словах сказал, что встреча проходит в преддверии 25-летия Вооруженных сил Казахстана. Депутаты поздравили военнослужащих с этой знаменательной датой и ­искренне пожелали им здоровья, благополучия и успешной службы.

Целью выездного заседания мажилисменов стало обсуждение подготовки миротвор­ческого контингента к выполнению меж­дународной миссии, их оснащенность и ход реализации Закона «О миротворческой деятельности РК», принятого Парламентом в 2015 году. В свете непостоян­ного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН эти вопросы обретают особую актуальность.

Маулен Ашимбаев при этом подчеркнул, что миротворцы Казахстана не участвуют в бое­вых действиях, их задачи исключительно мирные. Это защита граж­данского населения, очистка воды от ядохимикатов и другого заражения, разминирование территорий, доставка гуманитарных грузов, участие в предотвращении каких-либо гуманитарных катастроф. Такая деятельность уже получила высокую оценку со стороны международного сообщества и ООН.

В специальном политическом обращении по поводу непостоян­ного членства в Совете Безопас­ности, с которым Президент Казахстана выступил в начале этого года, подчеркивалось, что Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев для участия в поддержании мира и стабильности во всем мире. Наша страна уже заявила в связи с этим роту в составе 170 человек с соот­ветствующим имуществом и техникой как возможный ресурс для использования в миротворческих операциях ООН. Такие успехи достигнуты благодаря стратегически выверенной политике Главы нашего государства, Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева, говорили выступавшие.

– Президент внес большой миротворческий вклад в нормализацию отношений между Россией и Турцией, – продолжил председатель комитета. – Сегодня Казахстан играет важную роль в стабилизации ситуации в Сирии, три раунда переговоров между правительством этой страны и оппозицией прошли в Астане, и мы продолжаем усилия, чтобы этот процесс стал устойчивым. Ранее наша страна сыграла большую роль в решении сложной ситуации, связанной с ядерной програм­мой Ирана, когда в ­Алматы прошло несколько раундов переговоров. Уже тогда ведущие страны и международные наблюдатели назвали роль Казахстана важной для сближения политики сторон.

Участники выездного заседания заслушали руководителей цент­ров подготовки миротворческих сил. Выступавшие, говоря о миссиях и военных наблюдателях, в первую очередь отмечали, что для Казахстана главным приоритетом является безопасность наших ­военнослужащих. Этот вопрос даже не обсуждается, поэтому любая миссия должна быть тщательно проработана и продуманы все меры безопасности. С этих позиций проходило изучение дея­тельности центра «Партнерство во имя мира», где военнослужащие изучают авиационную терминологию, проходят языковую и миротворческую подготовку в рамках Военной доктрины Казахстана. Мажилисменам продемонстрировали методы по интенсивному обучению английскому языку, рассказали о занятиях в центрах военной медицины, о его оснащении, в том числе об учебном наборе для имитации травм. Такие же информационно насыщенные занятия проходят в центрах по разминированию, радиационной, химической и биологи­ческой защите. В конце прошлого года центр «Партнерство во имя мира» благодаря своим успехам стал членом Международной ассоциации центров миротворческой подготовки.

В Казахстанской миротворческой десантно-штурмовой бригаде им. батыра Райымбека, входящей в состав десантно-штурмовых Вооруженных сил, депутаты осмотрели военную технику и боевую экипировку для солдат. Мажилисмены тщательно проверили солдатское меню в столовой. И остались довольны увиденным, отметив, что по уровню питания наша армия на пространстве СНГ занимает второе место после России. И если в 1990-е годы боролись с недостатком массы тела у призывников, то сегодня – с излишком веса.

На учебном полигоне «Илийский» мажилисменам продемонстрировали, как выполняются задачи по миротворческой подготовке: патрулирование, осуществление конвоя на дальние дистанции, досмотр на блокпос­ту. Разговор с представителями командного состава Минобороны далее коснулся совершенствования законодательного обеспечения деятельности миротвор­ческого контингента, социального и медицинского аспектов воинской службы. В завершение депутаты, в частности, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов, «Халық Қаһарманы» Бахытжан Ертаев дали высокую оценку уровню подготовки и обеспеченности казахстанских миротворцев. А прозвучавшие на выездном заседании предложения станут, по словам мажилисменов, предметом для обсуждения в рамках совершенствования соответствую­щего законодательства.