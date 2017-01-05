​К миссии приступили

Одновременно были установлены флаги и именные таблички других вновь избранных непостоянных членов Совбеза – Боливии, Италии, Швеции и Эфиопии, чьи полномочия также начались 1 января 2017 года. Казахстан и указанные страны сменили, соответственно, Малайзию, Венесуэлу, Испанию, Новую Зеландию и Анголу. Церемония ознаменовала старт работы в совете новой пятерки непостоянных членов.

Напомним, что уверенная победа в электоральной кампании по заявке нашей страны на пост непостоянного члена Совета Безо­пасности на период 2017–2018 годов от Азиатско-Тихоокеанской группы стала для Казахстана главным внешнеполитическим итогом 2016 года. Наша страна стала первой страной из Цент­ральной Азии, избранной в этот важнейший глобальный политический орган.

В соответствии с Уставом ООН, Совет безопасности является одним из главных органов организации, решения которого имеют юридически обязывающий характер. Для обеспечения быстрых и эффективных действий ООН ее государства-члены возложили на СБ главную ответственность за поддержание международного мира и безопас­ности и согласились в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, совет действует от их имени.