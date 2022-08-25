К модели опережающей подготовки кадров перейдут в Казахстане

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов принял участие на пленарном заседании Форума науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В своей речи он отметил, что высшее образование и наука являются двигателем технологического, индустриального и экономического развития страны. Вице-премьер остановился на задачах, которые стоят сегодня перед новым Министерством науки и высшего образования.

«Согласно поручению Главы государства, Министерство образования и науки разделено на два ведомства. Основной целью этой меры является усиление координации научной деятельности и совершенствование работы организаций науки и высшего образования, а также координация формирования и реализация всех научно-технических программ и исследований в увязке со стратегическими программами развития отраслей и потребности экономики», – сказал Ералы Тугжанов.

Он также озвучил, что Глава государства поручил рассмотреть вопрос о поэтапной передаче научных учреждений и высших учебных заведений отраслевых государственных органов в ведение Министерства науки и высшего образования (МНВО). Это необходимо для формирования единой государственной политики в сфере науки.

Заместитель Премьер-министра дал ряд поручений отраслевым государственным органам, научно-исследовательским институтам и вузам. В частности, увеличить долю представителей МНВО в Совете директоров отраслевых вузов и НИИ, обязательное согласование кандидатуры руководителей вузов и НИИ с МНВО, обеспечить единый доступ к лабораторной и научной базе НИИ и вузов для ученых страны, а также обязательное проведение аудита научных организаций на эффективность реализуемых проектов.

«Ключевым принципом развития науки будет повышение ее вклада в социально-экономическое развитие страны. Научные разработки в технических направлениях должны быть вовлечены в экономический оборот и стать ключевым фактором повышения добавленной стоимости. Для полноценной коммерциализации научных разработок необходима инфраструктура, не только для научных исследований, но также нужно развивать инфраструктуру для проведения опытно-конструкторских и технологических работ, а также инновационную экосистему в целом. Это технологические инкубаторы, технопарки, акселераторы, венчурные фонды», – отметил в своем выступлении вице-премьер.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что система подготовки кадров должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения.

«Переход к модели опережающей подготовки кадров кардинально меняет критерий и требования к разработке образовательных программ. Данная работа легла в основу программы повышения доходов населения «Мамандығым – болашағым». Такое решение необходимо масштабировать на все регионы и отрасли. Это мы поддерживаем и считаем целесообразным предусмотреть данную меру в Концепции развития образования до 2026 года», – сказал Ералы Тугжанов.

Также заместитель Премьер-министра РК подчеркнул, что, по оценкам международных экспертов, развитие современной промышленности 4-го уровня на 68% зависит от качественного человеческого капитала, на 16% – от инфраструктуры и только на 12% – от сырья. Именно поэтому в век развитых информационных технологий необходимо взращивать конкурентоспособных специалистов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о ключевых приоритетах и задачах развития отечественной науки и высшего образования.

«Мы будем предлагать системные решения. Первое – дифференцировать гранты. Мы увеличиваем количество грантов. По сравнению с прошлым годом количество грантов возросло на 19%, и в следующем году также будет увеличено. В этом году выделено 88 тысяч грантов», – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, отечественная наука должна ориентироваться на решение повседневных отраслевых, региональных проблемных вопросов.

«Глава государства поручил нам повысить статус Национальной академии наук. В настоящее время при Правительстве создана специальная рабочая группа. Сегодня на форуме обсудили вопросы функционирования науки и прикладной науки в университете. Наша цель – перевести вузы на исследовательскую модель», – сказал Саясат Нурбек.