К нам едет Папа Римский

Визит Папы Римского Франциска в Казахстан, запланированный на 14–16 сентября, станет важным духовно-историческим событием.

Папа Римский – единственный и абсолютный суверен города-государства Ватикан. Он же – викарий Христа, святейший патриарх Запада, перво­священник Вселенской церкви, примас Италии, преемник князя апостолов и наместник Бога на Земле. Одно лишь перечисление этих внушительных титулов не дает, конечно, представления о подлинном влиянии этого человека. Ведь если все население Ватикана – более одной тысячи человек, то духовных его поданных на планете насчитывается 1 млрд 400 млн.

Папа Римский Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Его светское имя – Хорхе Марио Бергольо. Он – член Общества ­Иисуса, отказавшийся от мирских благ в 23 года. Самый старший из пяти детей эмигранта из Италии и уроженки аргентинской столицы итальянского происхождения. Его отец был рабочим на железной дороге, мать – домохозяйкой. В детстве Хорхе был почтительным и добрым мальчиком. После школы он учился в техническом техникуме, защитил диплом химика. В 1967 году юноша проходил духовное обучение в колледже Святого Иосифа родного города, заслужил академическую степень лицензиата по философии, преподавал в католических учебных заведениях. В 33-летнем возрасте Хорхе был рукоположен в сан священника. В 1973 году принял завершающий четвертый обет – подчинения Папы и вскоре получил звание провинциального настоятеля Аргентины. В 1992 году решением высшего богословского руководства был признан епископом столицы. В 1998 году Бергольо стал кардиналом. В 2005–2011 годах был главой Конференции епископов Аргентины.

В 2013 году на конклаве Бергольо избрали верховным суверенным понтификом – Папой Римским. В качестве папского имени он взял имя Франциска в честь католического святого, покровителя нищих. В 2016 году в здании аэропорта Гаваны он встретился с патриархом Мос­ковским и всея Руси Кириллом. По итогам встречи был подписан документ, призывающий к все­христианскому единству.

Глава католиков известен личной скромностью, простотой в общении, приверженностью социальной справедливости, доктринальным консерватизмом. Его святейшество большое внимание уделяет расширению отношений католиков с последователями других религий, в решении критических вопросов международной дипломатии, призывая к толерантности, миролюбию, состраданию и благоразумию.

Теперь о государстве Ватикан. Создание ватиканского государства произошло в феврале 1929 года, когда между Италией и Святым Престолом состоялось подписание Латеранских соглашений, урегулировавших так называемый «римский вопрос», более полувека бывший яблоком раздора между итальянским государством и католической церковью. Территория Ватикана – государства, обладающего абсолютной теократической монархией и расположенного в самом центре итальянской столицы, была определена площадью в 44 га. Одновременно получили права экстерриториальности загородная папская резиденция Кастело Гандольфо и еще 20 дворцов в самом Риме. Папа Римский вновь обрел прерогативы правящего государя, двор, дипломатические представительства, право выпускать свои деньги и почтовые марки.

Ватиканское подданство не наследственно, в каждом отдельном случае оно предоставляется лично Папой, который может отобрать его в любой момент, если сочтет нужным. Подданные Папы не платят налогов, не несут воинской службы, но зато обязаны посещать все богослужения и соблюдать все церковные ритуалы.

Глава государства – Папа Римский – избирается пожизненно коллегией кардиналов тайным голосованием. Ему принадлежит вся верховная законодательная, исполнительная и судебная власть. Он является одновременно главой Римско-католической церкви. Во время избрания Папы коллегия кардиналов носит название конклава. После военной реформы, проведенной в 1970 году, швейцарская гвардия осталась единственным вооруженным подразделением, сохранившим за собой военные функции. В ее состав входят более 70 рядовых гвардейцев, 30 унтер-офицеров и капеллан.

Турист, ступающий на площадь Святого Петра в Риме, даже не замечает, что он перешел границу государства, поскольку она никак не обозначена: здесь нет никакой надписи, таможенников или полицейских. Первых швейцарских гвардейцев можно встретить лишь у ворот отдельных зданий. Несмотря на то что Ватикан является одним из самых посещаемых туристами в мире мест, здесь совсем нет гостиниц, кафе и ресторанов.

Святой Престол имеет апос­тольские нунциатуры (дипломатические представительства) в 185 странах мира, в то время как при Ватикане аккредитованы 126 посольств, территориально размещенных в Риме. Святой Престол имеет статус наблюдателя в ООН.

Конечно, суть истинного восприятия международным сообществом реального веса Ватикана в мире заключается не в его размере, а в значении папства. При этом стоит учитывать, что участником международных отношений выступает не Ватикан, а Святой Престол, представляю­щий собой единый мировой центр общности, состоящий из папства и римской курии.

Еще одним важным моментом в восприятии международным сообществом значения Святого Престола является, безусловно, его духовное влияние. Главная роль Святого Престола на меж­дународной арене состоит в содейст­вии своего рода «морализации» международных отношений.

Наиболее существенные изменения в церковных канонах и практике Римско-католической церкви произошли в конце 50-х годов ХХ века. Была упрощена церковная служба, Ватикан разрешил католикам служить литургию на родных языках, перестала возбраняться служба в более свободной форме, включая использование элементов местной культуры, одеяния священников стали менее пышными.

Католицизм имеет ряд особенностей в вероучении, культе и структуре религиозной организации, в которых отразились специфические черты развития западноевропейского общества в эпоху средневековья. Римско-католическая церковь строго цент­рализована: она имеет единый всемирный центр – Ватикан и Папу Римского, который венчает ее многоступенчатую иерархию. Согласно правилу, окончательно утвердившемуся в XII веке, католическое духовенство дает обет безбрачия (целибат).

Католицизму присущи широкое почитание реликвий, культа мучеников, святых и блаженных. Основой католического богословия является томизм – учение Фомы Аквинского, которое постоянно развивается и модифицируется применительно к современным условиям.

Внутри католицизма идут постоянные дебаты между сторонниками обновления (модернистами) и его противниками (традиционалистами). Католики выступают за единство действий всех демократических сил в борьбе за укрепление мира на земле и утверждение гражданских и демократических свобод.

Католическое население остается стабильным с ростом всех жителей планеты и составляет 17,8% мирового населения.

Католицизм является доминирующей конфессией в Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Австрии, на Филиппинах, в латиноамериканских странах, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Последователи католицизма имеются в Германии, в странах Балтии – Литве и Латвии, а также в западных областях Беларуси и Украины.

В Казахстане действуют 79 религиозных объединений Римско-католической церкви и 5 греко-католических приходов, католики составляют около 1% населения.

Казахстан установил дипломатические отношения со Святым Престолом 17 октября 1992 года, спустя шесть лет, в сентябре 1998 года было подписано Соглашение о взаимоотношениях между Казахстаном и Ватиканом, которое гарантирует права и обязанности католиков в стране, а также права и обязанности государства по отношению к ним. За последние годы нашу страну посетил ряд руководителей Ватикана.

Католицизм в Казахстане имеет свою историю, уходящую корнями в далекое прошлое. Исторические документы, хранящиеся в ватиканских архивах, проливают свет на культурное и духовное развитие народов на территории нынешнего Казахстана и Средней Азии еще в период средневековья. Этими документами, в частности, является дипломатическая переписка римских пап с великими ханами и другими правителями. Важным этапом структурной организации католической церкви на территории Казахстана явилось создание епархии в России, куда входили приходы Верного, Петропавловска, Костаная, Келлеровки, Семипалатинска с незначительным количеством верующих.

Во времена сталинских репрессий множество депортированных католиков оказались в казахстанских степях. Многие тогда нашли свою смерть в лагерях.

Все верующие католического вероисповедания в Казахстане смогли обрести духовную поддерж­ку и заботу благодаря как местным священникам и монашествующим, так и государственным органам власти. Католическая организация «Каритас» развивает благотворительную деятельность, оказывая медицинскую, социальную и образовательную помощь социально уязвимым слоям общества. Принадлежащие к разным этносам представители католической церкви в Казахстане все без исключения способствуют экономическому, социальному, научному и культурному процветанию своей второй Родины. Католики, как и представители других религий, стремятся к укреплению единства и согласию всех народов Казахстана.

В успешной деятельности католической церкви в Казахстане огромная заслуга ее руководителя – архиепископа-митрополита Томаша Бернарда Пэта. 71-летний Томаш Пэта родился в польском городе Иновроцлаве, где окончил общеобразовательный лицей. В 1976 году был рукоположен в священники. В Казахстане начал свою работу с 1990 года в качестве настоятеля прихода в селе Озерное Северо-Казахстанской области. С 1999 года назначен Апостольским администратором церкви в Астане. С мая 2003 года Томаш Пэта назначен архиепис­копом-митрополитом и председателем конфедерации епис­копов Казахстана. В 2008 году Папа Римский ввел Томаша Пэта в состав Конгрегации по делам духовности, занимающейся воп­росами жизни и деятельности католических священников.

Миротворческая миссия Папы Римского несет верующим и людям доброй воли слово Божье, мир и благословение. Люди разных религий и наций на всех континентах встречают понтифика с энтузиазмом и благодарностью. Нет сомнения в том, что визит Папы Римского Франциска в справедливый, с единой нацией и благополучным обществом Казахстан станет историческим событием для нашей страны, переживающей свое высокое духовное возрождение.