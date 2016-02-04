​К нам идет большой футбол!

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ПЕРВЫЙ КРУГ

I тур

12 марта (суббота)

«Астана» – «Шахтер» (Караганда)

«Жетысу» (Талдыкорган) – «Атырау»

«Тараз» – «Кайрат» (Алматы)

13 марта (воскресенье)

«Ордабасы»» (Шымкент) – «Актобе»

«Иртыш» (Павлодар) – «Окжетпес» (Кокшетау)

«Тобол» (Костанай) – «Акжайык» (Уральск)

II тур

19 марта (суббота)

«Атырау» – «Тобол»

«Акжайык» – «Иртыш»

«Окжетпес» – «Кайрат»

20 марта (воскресенье)

«Актобе» – «Тараз»

«Ордабасы» – «Астана»

«Шахтер» – «Жетысу»

III тур

2 апреля (суббота)

«Жетысу» – «Ордабасы»

«Иртыш» – «Атырау»

«Астана» – «Актобе»

3 апреля (воскресенье)

«Кайрат» – «Акжайык»

«Тараз» – «Окжетпес»

«Тобол» – «Шахтер»

IV тур

9 апреля (суббота)

«Астана» – «Тараз»

«Актобе» – «Жетысу»

«Ордабасы» – «Тобол»

«Шахтер» – «Иртыш»

«Атырау» – «Кайрат»

«Акжайык» – «Окжетпес»

V тур

13 апреля (среда)

«Тараз» – «Акжайык»

«Окжетпес» – «Атырау»

«Кайрат» – «Шахтер»

«Иртыш» – «Ордабасы»

«Тобол» – «Актобе»

«Жетысу» – «Астана»

VI тур

17 апреля (воскресенье)

«Жетысу» – «Тараз»

«Астана» – «Тобол»

«Актобе» – «Иртыш»

«Ордабасы» – «Кайрат»

«Шахтер» – «Окжетпес»

«Атырау» – «Акжайык»

VII тур

23 апреля (суббота)

«Тараз» – «Атырау»

«Акжайык» – «Шахтер»

«Окжетпес» – «Ордабасы»

«Кайрат» – «Актобе»

«Иртыш» – «Астана»

«Тобол» – «Жетысу»

27 апреля (среда), Кубок Казахстана, 1/;8 финала

VIII тур

1 мая (воскресенье)

«Тобол» – «Тараз»

«Жетысу» – «Иртыш»

«Астана» – «Кайрат»

«Актобе» – «Окжетпес»

«Ордабасы» – «Акжайык»

«Шахтер» – «Атырау»

IX тур

5 мая (четверг)

«Тараз» – «Шахтер»

«Атырау» – «Ордабасы»

«Акжайык» – «Актобе»

«Окжетпес» – «Астана»

«Кайрат» – «Жетысу»

«Иртыш» – «Тобол»

Х тур

9 мая (понедельник)

«Иртыш» – «Тараз»

«Актобе» – «Атырау»

«Ордабасы» – «Шахтер»

10 мая (вторник)

«Тобол» – «Кайрат»

«Жетысу» – «Окжетпес»

«Астана» – «Акжайык»

ХI тур

14 мая (суббота)

«Тараз» – «Ордабасы»

«Шахтер» – «Актобе»

15 мая (воскресенье)

«Атырау» – «Астана»

«Акжайык» – «Жетысу»

«Окжетпес» – «Тобол»

«Кайрат» – «Иртыш»

ВТОРОЙ КРУГ

ХII тур

21 мая (суббота)

«Астана» – «Ордабасы»

«Кайрат» – «Окжетпес»

«Тараз» – «Актобе»

«Жетысу» – «Шахтер»

«Тобол» – «Атырау»

«Иртыш» – «Акжайык»

25 мая (среда), Кубок Казахстана, 1/;4 финала

ХIII тур

29 мая (воскресенье)

«Окжетпес» – «Тараз»

«Акжайык» – «Кайрат»

«Атырау» – «Иртыш»

«Шахтер» – «Тобол»

«Ордабасы» – «Жетысу»

«Актобе» – «Астана»

ХIV тур

4 июня (суббота)

«Тараз» – «Астана»

«Жетысу» – «Актобе»

«Тобол» – «Ордабасы»

«Иртыш» – «Шахтер»

«Кайрат» – «Атырау»

«Окжетпес» – «Акжайык»

ХV тур

8 июня (среда)

«Акжайык» – «Тараз»

«Атырау» – «Окжетпес»

«Шахтер» – «Кайрат»

«Ордабасы» – «Иртыш»

«Актобе» – «Тобол»

«Астана» – «Жетысу»

ХVI тур

12 июня (воскресенье)

«Тараз» – «Жетысу»

«Тобол» – «Астана»

«Иртыш» – «Актобе»

«Кайрат» – «Ордабасы»

«Окжетпес» – «Шахтер»

«Акжайык» – «Атырау»

ХVII тур

18 июня (суббота)

«Атырау» – «Тараз»

«Шахтер» – «Акжайык»

«Астана» – «Иртыш»

19 июня (воскресенье)

«Ордабасы» – «Окжетпес»

«Актобе» – «Кайрат»

«Жетысу» – «Тобол»

ХVIII тур

24 июня (пятница)

«Кайрат» – «Астана»

«Окжетпес» – «Актобе»

«Акжайык» – «Ордабасы»

25 июня (суббота)

«Атырау» – «Шахтер»

«Тараз» – «Тобол»

«Иртыш» – «Жетысу»

ХIХ тур

2 июля (суббота)

«Шахтер» – «Тараз»

«Астана» – «Окжетпес»

«Тобол» – «Иртыш»

3 июля (воскресенье)

«Ордабасы» – «Атырау»

«Актобе» – «Акжайык»

«Жетысу» – «Кайрат»

ХХ тур

8 июля (пятница)

«Акжайык» – «Астана»

9 июля (суббота)

«Тараз» – «Иртыш»

«Окжетпес» – «Жетысу»

10 июля (воскресенье)

«Кайрат» – «Тобол»

«Атырау» – «Актобе»

«Шахтер» – «Ордабасы»

ХХI тур

16 июля (суббота)

«Астана» – «Атырау»

«Жетысу» – «Акжайык»

«Тобол» – «Окжетпес»

17 июля (воскресенье)

«Ордабасы» – «Тараз»

«Актобе» – «Шахтер»

«Иртыш» – «Кайрат»

ХХII тур

23 июля (суббота)

«Шахтер» – «Астана»

24 июля (воскресенье)

«Кайрат» – «Тараз»

«Окжетпес» – «Иртыш»

«Акжайык» – «Тобол»

«Атырау» – «Жетысу»

«Актобе» – «Ордабасы»

ТРЕТИЙ КРУГ

12, 13, 14 августа (пятница, суббота, воскресенье), 23-й тур

20–21 августа (суббота, воскресенье), 24-й тур

27–28 августа (суббота, воскресенье), 25-й тур

10–11 сентября (суббота, воскресенье), 26-й тур

17–18 сентября (суббота, воскресенье), 27-й тур

21 сентября (среда), Кубок Казахстана, 1/;2 финала, первые матчи, резервный день для 24-го тура Премьер-лиги

24–25 сентября (суббота, воскресенье), 28-й тур

1–2 октября (суббота, воскресенье), 29-й тур

15–16 октября (суббота, воскресенье), 30-й тур

23 октября (воскресенье), 31-й тур

26 октября (среда), резервный день для первых матчей 1/;2 финала Кубка Казахстана

29 октября (суббота), 32-й тур

6 ноября (воскресенье), Кубок Казахстана, 1/;2 финала, ответные матчи

19 ноября (суббота), Кубок Казахстана, финал

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