​К нам идет большой футбол!

ПЕРВЫЙ КРУГ
I тур
12 марта (суббота)
«Астана» – «Шахтер» (Караганда)
«Жетысу» (Талдыкорган) – «Атырау»
«Тараз» – «Кайрат» (Алматы)
13 марта (воскресенье)
«Ордабасы»» (Шымкент) – «Актобе»
«Иртыш» (Павлодар) – «Окжетпес» (Кокшетау)
«Тобол» (Костанай) – «Акжайык» (Уральск)
II тур
19 марта (суббота)
«Атырау» – «Тобол»
«Акжайык» – «Иртыш»
«Окжетпес» – «Кайрат»
20 марта (воскресенье)
«Актобе» – «Тараз»
«Ордабасы» – «Астана»
«Шахтер» – «Жетысу»
III тур
2 апреля (суббота)
«Жетысу» – «Ордабасы»
«Иртыш» – «Атырау»
«Астана» – «Актобе»
3 апреля (воскресенье)
«Кайрат» – «Акжайык»
«Тараз» – «Окжетпес»
«Тобол» – «Шахтер»
IV тур
9 апреля (суббота)
«Астана» – «Тараз»
«Актобе» – «Жетысу»
«Ордабасы» – «Тобол»
«Шахтер» – «Иртыш»
«Атырау» – «Кайрат»
«Акжайык» – «Окжетпес»
V тур
13 апреля (среда)
«Тараз» – «Акжайык»
«Окжетпес» – «Атырау»
«Кайрат» – «Шахтер»
«Иртыш» – «Ордабасы»
«Тобол» – «Актобе»
«Жетысу» – «Астана»
VI тур
17 апреля (воскресенье)
«Жетысу» – «Тараз»
«Астана» – «Тобол»
«Актобе» – «Иртыш»
«Ордабасы» – «Кайрат»
«Шахтер» – «Окжетпес»
«Атырау» – «Акжайык»
VII тур
23 апреля (суббота)
«Тараз» – «Атырау»
«Акжайык» – «Шахтер»
«Окжетпес» – «Ордабасы»
«Кайрат» – «Актобе»
«Иртыш» – «Астана»
«Тобол» – «Жетысу»
27 апреля (среда), Кубок Казахстана, 1/;8 финала
VIII тур
1 мая (воскресенье)
«Тобол» – «Тараз»
«Жетысу» – «Иртыш»
«Астана» – «Кайрат»
«Актобе» – «Окжетпес»
«Ордабасы» – «Акжайык»
«Шахтер» – «Атырау»
IX тур
5 мая (четверг)
«Тараз» – «Шахтер»
«Атырау» – «Ордабасы»
«Акжайык» – «Актобе»
«Окжетпес» – «Астана»
«Кайрат» – «Жетысу»
«Иртыш» – «Тобол»
Х тур
9 мая (понедельник)
«Иртыш» – «Тараз»
«Актобе» – «Атырау»
«Ордабасы» – «Шахтер»
10 мая (вторник)
«Тобол» – «Кайрат»
«Жетысу» – «Окжетпес»
«Астана» – «Акжайык»
ХI тур
14 мая (суббота)
«Тараз» – «Ордабасы»
«Шахтер» – «Актобе»
15 мая (воскресенье)
«Атырау» – «Астана»
«Акжайык» – «Жетысу»
«Окжетпес» – «Тобол»
«Кайрат» – «Иртыш»
ВТОРОЙ КРУГ
ХII тур
21 мая (суббота)
«Астана» – «Ордабасы»
«Кайрат» – «Окжетпес»
«Тараз» – «Актобе»
«Жетысу» – «Шахтер»
«Тобол» – «Атырау»
«Иртыш» – «Акжайык»
25 мая (среда), Кубок Казахстана, 1/;4 финала
ХIII тур
29 мая (воскресенье)
«Окжетпес» – «Тараз»
«Акжайык» – «Кайрат»
«Атырау» – «Иртыш»
«Шахтер» – «Тобол»
«Ордабасы» – «Жетысу»
«Актобе» – «Астана»
ХIV тур
4 июня (суббота)
«Тараз» – «Астана»
«Жетысу» – «Актобе»
«Тобол» – «Ордабасы»
«Иртыш» – «Шахтер»
«Кайрат» – «Атырау»
«Окжетпес» – «Акжайык»
ХV тур
8 июня (среда)
«Акжайык» – «Тараз»
«Атырау» – «Окжетпес»
«Шахтер» – «Кайрат»
«Ордабасы» – «Иртыш»
«Актобе» – «Тобол»
«Астана» – «Жетысу»
ХVI тур
12 июня (воскресенье)
«Тараз» – «Жетысу»
«Тобол» – «Астана»
«Иртыш» – «Актобе»
«Кайрат» – «Ордабасы»
«Окжетпес» – «Шахтер»
«Акжайык» – «Атырау»
ХVII тур
18 июня (суббота)
«Атырау» – «Тараз»
«Шахтер» – «Акжайык»
«Астана» – «Иртыш»
19 июня (воскресенье)
«Ордабасы» – «Окжетпес»
«Актобе» – «Кайрат»
«Жетысу» – «Тобол»
ХVIII тур
24 июня (пятница)
«Кайрат» – «Астана»
«Окжетпес» – «Актобе»
«Акжайык» – «Ордабасы»
25 июня (суббота)
«Атырау» – «Шахтер»
«Тараз» – «Тобол»
«Иртыш» – «Жетысу»
ХIХ тур
2 июля (суббота)
«Шахтер» – «Тараз»
«Астана» – «Окжетпес»
«Тобол» – «Иртыш»
3 июля (воскресенье)
«Ордабасы» – «Атырау»
«Актобе» – «Акжайык»
«Жетысу» – «Кайрат»
ХХ тур
8 июля (пятница)
«Акжайык» – «Астана»
9 июля (суббота)
«Тараз» – «Иртыш»
«Окжетпес» – «Жетысу»
10 июля (воскресенье)
«Кайрат» – «Тобол»
«Атырау» – «Актобе»
«Шахтер» – «Ордабасы»
ХХI тур
16 июля (суббота)
«Астана» – «Атырау»
«Жетысу» – «Акжайык»
«Тобол» – «Окжетпес»
17 июля (воскресенье)
«Ордабасы» – «Тараз»
«Актобе» – «Шахтер»
«Иртыш» – «Кайрат»
ХХII тур
23 июля (суббота)
«Шахтер» – «Астана»
24 июля (воскресенье)
«Кайрат» – «Тараз»
«Окжетпес» – «Иртыш»
«Акжайык» – «Тобол»
«Атырау» – «Жетысу»
«Актобе» – «Ордабасы»
ТРЕТИЙ КРУГ
12, 13, 14 августа (пятница, суббота, воскресенье), 23-й тур
20–21 августа (суббота, воскресенье), 24-й тур
27–28 августа (суббота, воскресенье), 25-й тур
10–11 сентября (суббота, воскресенье), 26-й тур
17–18 сентября (суббота, воскресенье), 27-й тур
21 сентября (среда), Кубок Казахстана, 1/;2 финала, первые матчи, резервный день для 24-го тура Премьер-лиги
24–25 сентября (суббота, воскресенье), 28-й тур
1–2 октября (суббота, воскресенье), 29-й тур
15–16 октября (суббота, воскресенье), 30-й тур
23 октября (воскресенье), 31-й тур
26 октября (среда), резервный день для первых матчей 1/;2 финала Кубка Казахстана
29 октября (суббота), 32-й тур
6 ноября (воскресенье), Кубок Казахстана, 1/;2 финала, ответные матчи
19 ноября (суббота), Кубок Казахстана, финал