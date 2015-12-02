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​К нам приехал Эрмитаж
Валентина ФИРОНОВА, Астана

Отмечая важность встречи с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и ведущими сотрудниками музея, ставшего мировым брендом, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что в Национальном музее РК планируется открыть Центр Эрмитажа.

– С его открытием наши контакты станут систематическими, – сказал министр. – А самое главное, сотрудничество будет полезным с научной точки зрения. Кроме того, центр, благодаря помощи сотрудников Эрмитажа, будет способствовать подготовке редких специалистов в сфере музейного дела. С упрочением контактов станут возможными и более регулярные стажировки молодых специалистов из Казахстана в Санкт-Петербурге.

Касаясь темы укрепления контактов, Арыстанбек Мухамедиулы также сказал о том, что культурному взаимообогащению помогут и совместные выставки. Планируется, что в следующем году Эрмитаж покажет в Национальном музее экспонаты, касающиеся сакской культуры, среди которых есть письмо на камне Тимура Хромого, редкие документы. Это одна из договоренностей. Состоятся и другие выставки. В том числе в Эрмитаже будут представлены уникальные экспонаты из Казахстана.

Приветствуя гостей из Санкт-Петербурга, директор Национального музея РК Дархан Мынбай отметил, что Дни Эрмитажа проходят в контексте реализации договора о сотрудничестве между Эрмитажем и Национальным музеем РК.

– Национальный музей РК – один из символов нового культурного пространства нашей страны, а Дни Эрмитажа – это наглядный пример межкультурного и межмузейного сотрудничества в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», – сказал он.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, поздравив казахстанцев с большим государственным праздником – Днем Первого Президента, выступил перед музейными работниками с лекцией «Эрмитаж как право на память». Он подчеркнул, что Эрмитаж сегодня – это результат его 250-летней истории.

Делясь впечатлениями о мероприятии, заместитель генерального директора, главный хранитель Эрмитажа Светлана Адаксина сказала:

– Нас с Национальным музеем связывают теплые профессиональные контакты, и мы договорились еще летом, что во время празднования Дня Первого Президента проведем такую встречу эрмитажных сотрудников и представителей музейной общественности Казахстана. Мне кажется, что получилась интересная программа. Мы постараемся рассказать о крупнейшем российском музее, поделиться своим опытом, обсудить насущные проблемы, которые существуют в любом музее, может быть, найдем новые стороны сотрудничества.

Программа встречи была насыщенной, общение проходило в неформальной обстановке. Гости из Петербурга делились своим опытом: провели мастер-классы и семинары, рассказали о виртуальных выставках из собраний Эрмитажа. Кроме того, состоялось обсуждение актуальных вопросов развития музейной отрасли в рамках международных музейных проектов, в том числе и по линии совместной деятельности в Международном совете музеев – ИКОМ.

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