​К намеченным целям

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Сергей Осанов

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам достижения целевых индикаторов за 2018 год в сферах транспорта и логистики, туризма, привлечения инвестиций и налогообложения.

В ходе совещания заслушаны докла­ды министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека об активизации работы по улучшению инвестиционного климата, а также в сфере транспорта и логистики.

Рассмотрены вопросы повышения собираемости налогов, представленные в выступлении минист­ра финансов Бахыта Султанова, а также развития внутреннего и въездного туризма, туристской инф­раструктуры в отчете минист­ра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

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