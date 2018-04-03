К намеченным целям
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Сергей Осанов
Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам достижения целевых индикаторов за 2018 год в сферах транспорта и логистики, туризма, привлечения инвестиций и налогообложения.
В ходе совещания заслушаны доклады министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека об активизации работы по улучшению инвестиционного климата, а также в сфере транспорта и логистики.
Рассмотрены вопросы повышения собираемости налогов, представленные в выступлении министра финансов Бахыта Султанова, а также развития внутреннего и въездного туризма, туристской инфраструктуры в отчете министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.