К народным истокам

Первые мероприятия уже прошли в городах Конаев, Алатау, а также ряде районов Алматинской области. Ежегодно проводимые смотры творческих достижений стали хорошей традицией, обогащающей духовный мир людей, пропагандирующей народное искусство. Они нужны для того, чтобы молодежь сохранила и приумножила культурное наследие предков. В рамках конкурса устраиваются выставки ремесленников, местные жители знакомятся с самобытным фольклором этнокультурных центров, проводятся литературные вечера, концерты художественных коллективов.

Так, в Конаеве состоялась интерактивная ярмарка, на которой рукодельницы дали мастер-класс по войлоковалянию, шитью көрпе и подушек. Также были представлены картины и книги местных авторов. Атмосферу Великой степи на центральной площади города воссоздали батыры с беркутами и тазы, а творческие коллективы подарили гостям яркую концертную программу.

– Главная миссия проекта «Аулым – алтын бесігім» заключается в духовном обогащении общества, – отметил директор Алматинского областного филиала Союза писателей Казахстана Ержан Токтар. – Конкурс стал прочным мостом, объединяющим поколения, пропагандирующим культурное наследие и возрождающим исконное искусство народа. Важно не только сохранить, но и передать традиции старины молодежи.

По словам поэта и композитора Толеужана Гумарова, аул – золотая колыбель народа, источник национального духа, культуры и глубокого уважения к родной земле.

– В сердце каждого человека есть сокровенное место, дороже которого ничего нет, – подчеркнул Толеужан Нусипжанович. – Для многих казахстанцев это аул – оплот духовности, хранящий дух единства, мира и согласия. Нас объединяют мирное небо, гордость за историю родной страны и ее нынешние достижения, а также стремление к общему благополучию. Поэтому мы должны трудиться, строить будущее, развивать образование, культуру и искусство.

В рамках конкурса в стилизованных юртах состоялась акция «Халқымның салт-дәстүрі», гостям которой показали обряды беташар, шашу, бесікке салу (укладывание ребенка в колыбель) и тұсау кесу (разрезание пут годовалому малышу).

В эти же дни в Талгаре прошло театрализованное представление «Талхиз қалашығы», рассказавшее об истории существовавшего здесь средневекового городища с шумными базарами, кузницами, ремесленными мастерскими. А в Карасайском районе музей «Анаға құрмет» устроил красочную презентацию камзолов, чапанов, кимешек, ақ жаулық и других видов национальной одежды.

Итоги конкурса подведут к концу года, когда пройдут отборочные этапы во всех районах и городах области. Среди номинаций – «Лучший мастер декоративно-прикладного искусства», «Лучший Дом культуры», «Лучший музей», «Лучшая книжная выставка», «Лучшее блюдо национальной кухни».

Остается добавить, что в канун Дня Республики в Каскелене справили новоселье 20 семей представителей социально уязвимых слоев населения. В селе Каргалы распахнул двери новый Дом культуры, а в поселке Жармухамбет ввели в эксплуатацию водопровод протяженностью 51 км. В результате чистой питьевой водой обеспечили 1 200 домов сельчан.