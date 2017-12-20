К необратимым процессам приведет закрытие предприятия в Аркалыке – депутат
Лаура Тусупбекова
Ситуация, которая складывается в городе Аркалык Костанайской области, где второй год наблюдается снижение объемов промышленного производства градообразующего предприятия, грозит необратимыми для Аркалыка социально-экономическими последствиями. Об этом в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра сообщил депутат Мажилиса Альберт Рау, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По информации Комитета геологии Министерства по инвестициям и развитию, запасов бокситов, добываемых Тургайским бокситовым рудоуправлением АО "Алюминий Казахстана", осталось на два года активной добычи. С 2020 года предполагается не только дальнейшее сокращение объемов добычи боксита, но и ежегодное снижение численности персонала с нынешних 834 до 80 человек к 2023 году", – отметил депутат.
По его мнению, фактическое сворачивание деятельности градообразующего предприятия приведет к росту комплекса проблем для города Аркалык и региона в целом: сократятся объемы регионального продукта и налоговые поступления в местный бюджет, упадет спрос на продукцию и услуги предприятий малого и среднего бизнеса.
"Вынужденная миграция как квалифицированных кадров, так и активной части населения может привести к потере городом своего статуса и функций центра здравоохранения и образования Торгайского региона. Кризисные явления в экономике отразятся на функционирующем педагогическом институте, колледже, которые готовят кадры для Торгая и Улытау", – считает Альберт Рау.
В связи с этим депутат предлагает Правительству рассмотреть сложившуюся ситуацию и в приоритетном порядке принять комплекс мер по организации в Аркалыке в течение двух лет альтернативных производств при заинтересованном участии государственных институтов развития.