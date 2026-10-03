К новому и необычному

В экспозиции представлено около 140 живописных, графичес­ких, декоративно-прик­ладных и скульптурных работ, раскрывающих творческий путь автора почти в 40 лет.

Этноисторический комплекс «Тектурмас» привлекает взоры многих художников

Темы, которые волнуют художника, – природа родного края, история степных кочевников, казахские музыкальные инструменты, люди, их быт... К примеру, «Атшабар», «Түйемен су жағасында», «Жасөркен», «Көл жағасында» и другие демонстрируют красоту жамбылской земли. Композиции «Кочевники», «Тектурмас», «Таңбалы тас» и «Қосы батыр» переносят в прошлое и заставляют задуматься о прожитом.

Картина «Кочевники»

Отдельная животрепещущая тема – экология и окружающая среда. Художник очень остро реагирует на происходящее вокруг: задымленность воздуха от заводского производства, засоренность водоемов, истреб­ление редких и исчезающих животных… Взять хотя бы картину «Время плодородия», в которой центральной фигурой выступает рыба во время нереста. Рядом с ней изображен мусор, который попал в воду из-за человеческой безответственности. «Аңшылық» подсвечивает проблему браконьерства и истребления сайгаков, а полотно «Қасірет» демонстрирует влияние экологических катастроф на человека.

Полотно «Аңшылық» поднимает проблему браконьерства в стране

В экспозиции также представлены натюрморты, порт­реты, пейзажи, написанные маслом и акрилом. Работая над ними, мастер кисти уделил большое внимание формам и пластике. Взять хотя бы серию картин о рыбах. Не менее интересны картины, посвященные Ван Гогу, изучению творчества которого Казым Аманкосов уделил много времени.

«Натюрморт с книгой о Ван Гоге»

Привлекают внимание и серии декоративных панно из кожи и дерева – «Вечное движение» и «Теріге түскен таңбалар». Обе посвящены историческому наследию, оставленному предшественниками, жившими на жамбылской земле. На основе открытых учеными петроглифов автор постарался создать что-то свое, но в той же стилистике, которую использовали древние художники, рисовавшие на скалах.

«Дала әуені»

Что касается скульптуры, то в этом направлении Казым Аманкосов в основном предпочитает тему казахских национальных музыкальных инструментов. В представленных работах угадываются стилизованные кобыз и домбра.

– Казым Аманкосов поражает своим большим творческим диапазоном. Выставка получилась масштабной, разно­жанровой – можно увидеть и живопись, и графику, и декоративно-прикладное искусство, и скульптуру. Автор с одинаковым успехом работает как красками, так и с деревом, металлом, кожей, – отметил коллега и давний друг живописца Геннадий Тян.

Большое внимание жамбылский мастер кисти уделяет теме родного края

Что касается живописи, импонирует то, как автор прекрас­но чувствует цвет. Его работам характерен богатый колорит. Гости смогли увидеть ярчайшие образцы практически всех периодов его творческой деятельности. Это и студенческие эскизы, и этюды из поез­док, и картины, написанные совсем недавно.

Главная особенность Казыма Аманкосова – его постоянный творческий поиск. Несмотря на то что в живописи у него уже сформировался свой узнаваемый почерк, который трудно спутать, он никогда не прек­ращает искать и пробовать что-то новое.