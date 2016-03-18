В столице члены агитационной группы во главе с руководителем РПШ Аскаром Мырзахметовым провели ряд встреч – с работниками электровозного завода, с активом ветеранских и патриотических организаций, работниками ведущих столичных медцентров и организаций.

Благодаря политике индустриализации в Казахстане появились новые динамично развивающиеся отрасли промышленности, одной из которых можно назвать сферу машиностроения. За первую пятилетку выпуск продукции машиностроения увеличился в 2,2 раза, а экспорт – в 3 раза. Реализовано более 800 индустриальных проектов. Освоено более 400 новых видов продукции. Об этом говорили члены РПШ на встрече с коллективом ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Работники завода в беседе с партийцами говорили о том, что спокойны за завтрашний день и поддерживают такие приоритеты, как единство, стабильность, созидание.

В Национальном центре нейрохирургии на встрече с работниками ведущих медицинских центров Астаны обсуждались вопросы развития здравоохранения. Успешное продвижение в тридцатку самых развитых государств предполагает переход к новому качеству жизни, и в первую очередь это зависит от доступности и качества медицинских услуг, отметили члены РПШ.

– Казахстан вошел в десятку стран, где выполняют самые сложные и уникальные операции на сердце. Далеко не все страны имеют возможность оказывать такого уровня медицинскую помощь. Кроме того, в Астане работает единственный в Центральной Азии Центр ядерной медицины. Все это говорит о том, что отечественная медицина вышла на качественно новый уровень, – отметил член РПШ Абай Байгенжин.

Около 150 представителей ветеранских и патриотических организаций Астаны собрались на встрече с членами Республиканского штаба. Нуротановцы призвали общественников активнее подключаться к работе по патриотическому воспитанию молодежи. Как подчеркивалось, быть патриотом – не просто слова, патриотизм каждый день проверяется делом.

Также в рамках акции «От двери к двери» члены РПШ посетили дома избирателей.