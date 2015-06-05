Свежий выпуск К новому правовому сознанию Серик Байбатыров, председатель Союза судей Республики Казахстан

На пути к его построению многое уже сделано. Новым шагом по укреплению казахстанской государственности стал программный документ «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», в котором Президент страны Нурсултан Назарбаев обозначил и правовые реформы, обоснованные вызовами времени. Они призваны укрепить судебную власть в выполнении главной функции – вершить правосудие по защите прав и свобод граждан, обеспечив верховенство закона.

Модернизация назрела: в новых условиях судебная система должна менять устаревшие формы судопроизводства, оперативно реагировать на современные реалии, кардинальные реформы государственной власти, экономические преобразования. Перед судебной властью поставлены масштабные задачи, обусловленные необходимостью укрепления правовых позиций государства. Президент страны, как и обещал в период предвыборной кампании, четко и конкретно обозначил траекторию движения общества к новому правовому сознанию, судейского сообщества – к новому юридическому мышлению, которое основано на достижениях мировой судебной системы.

На смену пятиступенчатой судебной системе с первой, апелляционной, кассационной, надзорной и повторной надзорной инстанциями придет трехуровневая, включающая первую, апелляционную и кассационную инстанции. Это позволит сократить громоздкий путь принятия решений, создаст упрощенную и сбалансированную систему судопроизводства, повысит ответственность и компетенцию судов каждой инстанции, расширит их юрисдикцию в защите прав и свобод граждан.

Президент страны целенаправленно проводит линию по повышению ответственности и профессионализма судей. Поэтому в отдельный блок можно выделить предусмотренные в программе меры по ужесточению квалификационных требований и механизма отбора кандидатов на судейские должности. Позиция Главы государства в этом вопросе однозначна – судьи должны безупречно выполнять возложенные на них государством функции по осуществлению правосудия.

Предложено начать с основы основ – подготовки судей. Переход Института правосудия под юрисдикцию Верховного суда определит логически положенное ему место, расширив возможности по подготовке судей, повышению квалификации судейских кадров, их специализации, взаимосвязи обучения и судебной практики, использования собственных научных исследований и лучшего зарубежного опыта в сфере совершенствования правосудия. Этому вопросу будет способствовать и создание при Верховном суде РК консультативного Международного совета для внедрения лучших международных стандартов с участием авторитетных зарубежных судей и юристов.

Для кандидатов в судьи вводится обязательная норма – стаж участия в судебных процессах должен быть не менее пяти лет, а также для проверки профессиональных навыков и умений будет внедрена система прохождения ситуационных тестов, годичной стажировки в судах и по ее завершении – годичного испытательного периода.

В свете этого программного докумен­та Союз судей Республики Казахстан с помощью судейского сообщества и экспертов завершит работу над проектом нового Кодекса судейской этики, который направлен на усиление подотчетности судей. Сегодня к судейскому корпусу, наделенному незыблемыми правами и принципами неприкосновенности и независимости, предъявляются и огромные требования по обеспечению гарантий справедливого правосудия, основанного на законе. Это серьезный вопрос не только их профессиональной пригодности, но и высоких моральных, нравственных и этических норм. Программа «100 шагов» наполняет новым смыслом и содержанием сам процесс судопроизводства, от расширения области применения суда присяжных, законодательно определив категории уголовных дел, по которым участие в суде присяжных заседателей обязательно, до обеспечения в судах баланса между обвинением и защитой. Речь в данном случае идет об институте следственного судьи, действующего в рамках нового УПК с января 2015 года. Ему поэтапно будут переданы полномочия по санкционированию всех следственных действий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина. Законность и обоснованность действий органов уголовного преследования следственный судья отслеживает с момента принятия решения об аресте.

Для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса предполагается сокращение участия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам, по этому поводу будут внесены соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс.

Ключевым направлением судебной реформы станет обязательность рассмотрения дел в режиме аудио-, видеофиксации. Эта процедура уже повсеместно внедрена в судах, и я должен отметить, что она дисциплинирует и судей, и участников судебного процесса, и служит эффективной защите прав и свобод гражданина. Для решения актуального вопроса исполнения судебных решений программа предлагает дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей и поэтапное сокращение государственной службы судебных исполнителей.

Правовые позиции государства укрепит инвестиционный суд. Новый институт судебной системы окажет большое влияние на имидж страны и защитит права представителей крупного бизнеса и инвесторов. Важной мерой считаю и то, что в Астане на примере опыта Дубая предлагается создать Международный арбитражный центр AIFC.

Безусловно, развитие и дальнейшее совершенствование судебной системы, реформы судопроизводства станут гарантией укрепления судебной власти и независимости судей, и главное – расширят доступ граждан к правосудию. Предложенные в программе 100 шагов реформы активизируют процессы, направленные на использование внутреннего потенциала судебной системы, реализацию существующих возможностей и резервов для создания необходимого эффективного механизма по защите конституционных прав и свобод человека. Все это – задачи ближайшего времени.

Судейское сообщество позитивно воспринимает предложенные реформы в области законодательства, понимая, что они благотворно повлияют на социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны.

Программа 100 конкретных шагов с момента ее обнародования получила название Плана нации по дальнейшему государственному строительству. Нет сомнений, что ее оперативное принятие, направленность на ускоренное развитие всех сторон жизни казахстанского общества станут основой успешной реализации пяти институциональных реформ, предложенных Президентом страны.