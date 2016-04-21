Статьи К новой эре глобального партнерства Файсал АЛЬ-РФУ, профессор, декан факультета международных отношений им. Принца Хусейна бен Абдаллы II Иорданского университета

Президент Казахстана говорит о многих проблемах человечества, надеясь, что XXI век ознаменует собой новую эру глобального сотрудничества, в то время когда главной угрозой остается смертоносная война в мировом масштабе. ­Нурсултан Назарбаев указывает на опасность милитаризации, обращая внимание на то, что более чем один миллиард стрелкового оружия находится в руках людей. Как итог, тысячи мирных жителей умирают каждый день.



И самый главный вопрос, на который глава Казахстана обратил особое внимание, это то, что ядерное оружие и технологии могут попасть в руки террористов, поскольку терроризм из одиночных действий в отдельных странах перешел в крупномасштабную агрессию по всей Европе, Азии и Африке.



В своем выступлении ­Нурсултан Назарбаев не только выявляет проблемы, но и предлагает план действий по преодолению этого кризиса через конкретные шаги.



Во-первых, необходимо постепенное продвижение к миру, свободному от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.



Во-вторых, мы должны укреплять и расширять гео­графию устойчивого мира, направленную на постепенное устранение войны как способа жизнедеятельности.



В-третьих, необходимо преодолеть такой рудимент милитаризма, как существование военных блоков, которые создают угрозу глобальной безопасности и припятствуют более широкому международному сотрудничеству.



В-четвертых, представляется важным адаптировать международный процесс разоружения к новым историческим условиям.



В-пятых, мир без войны требует прежде всего справедливой глобальной конкуренции в сфере международной торговли, финансов и развития.



И наконец, мы разделяем инициативы Президента о необходимости объединения усилий правительств, политиков, ученых, предпринимателей, художников и миллионов людей по всему миру с тем, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого. Лидеры государств и политики несут огромную ответственность за будущее человечества.

