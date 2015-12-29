​К новым победам

«Для нашего банка прошлый год стал так же, как и для Геннадия Головкина, успешным. Мы уже много лет дружим с именитым спортсменом, и нам приятно, что один из лучших боксеров планеты будет продолжать представлять отечественный банк на мировой арене», – подчеркнул Даурен Жаксыбек.

Знаменательным моментом стало представление платежных карт АО «Цеснабанк» и Международной платежной системы MasterCard, на которых изображен сам Головкин. Первая карта и была вручена прославленному чемпиону.