​К новым рубежам

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

– Я работаю на предприятии с момента его основания, когда в 2010 году мы вместе с моим компаньоном из Астаны начали строительство первого цеха по выращиванию бройлеров, – рассказывает исполнительный директор птицефабрики Иван Анциферов. – В 2012 году мы запустили первый птичник и инкубатор, а в настоящее время активно готовимся к сдаче в эксплуатацию третьего и четвертого производственных корпусов. Всего же на фабрике насчитывается 7 подразделений с учетом убойного цеха и зернохранилища. Для того чтобы приступить к работе по выходу на плановую мощность, нам потребуется буквально месяц. Клеточное оборудование для птичников уже закуплено у российской фирмы «Пятигорсксельмаш», по всем своим техническим показателям нас вполне устраивает. Как, впрочем, и китайское оборудование, установленное на инкубаторе. Оно хорошего качества, обеспечивает выводимость и сохранность молодняка на высоком уровне. Так что все предпосылки и необходимый потенциал для того, чтобы в намеченный срок вый­ти на плановую мощность, у нас есть.

Надо сказать, что эта птицефаб­рика первая и пока единственная в Астраханском районе, а потому опыта здешним работникам пришлось набираться у своих коллег, к примеру, из соседней Щучинской птицефабрики.

– Работаю здесь вот уже четыре года, – говорит птичница Неля Белякова. – Поначалу перенимала навыки и опыт у своей наставницы, опытной птичницы из Щучинска, а потом освоила новое дело и сегодня успешно справляюсь со своими обязанностями. Под моим присмотром находятся 75 тысяч цыплят, которых я выращиваю вместе с товарищами по работе – птичницей Валентиной Зейбель и слесарями Евгением Мелингом, Александром Сергиенко и Сергеем Семенченко. Работа вполне устраивает: получаю зарплату 70 тысяч тенге, кроме того, для рабочих пре­дусмотрено бесплатное питание.

Сегодня на птицефабрике работают 32 местных жителя, а с запуском в мае двух птичников общая численность работников значительно увеличится.

– В нашем распоряжении 10 единиц различной техники, которая удовлетворяет все наши производственные потребности, имеются тракторы, КамАЗы, фура-рефрижератор, – говорит И. Анциферов. – Корм для птиц мы закупаем: зерно – в хозяйствах нашего района, жмых, семена подсолнечника и сою – в Павлодаре, а гранулированный комбикорм привозим из Кокшетау. За 42 дня вес тушки цыпленка достигает двух килограммов. Нашу продукцию охотно приобретают оптовые потребители в Павлодаре, Алматы, Астане, Кокшетау, Петропавловске, Атбасаре и, конечно, в нашем райо­не. Особых проблем наша фабрика не испытывает, получаем от государства субсидии на мясо птицы, льготные корма.

Что же касается кадров, то, помимо птичниц, слесарей и работников убойного цеха, нам в перс­пективе потребуются ветврачи, технологи, пока же обходимся консультационной помощью со стороны наших парт­неров. Но с выходом на проектную мощность общая численность штатных сотрудников фабрики, по нашим расчетам, составит порядка 100 человек. Так что впереди у нас – хорошие перспективы.

Аким Астраханского района Талгат Ерсеитов так же оптимис­тично оценивает будущее этого предприятия.

– В свое время эта птицефаб­рика начала строиться за счет собственных средств, а затем получила от государства поддержку в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в размере 150 миллионов тенге, – говорит Т. Ерсеитов. – В работе предприятия импонирует то, что оно целенаправленно выходит на плановую мощность. В прошлом году, когда продукция оте­чественных птицеводов из-за диспаритета цен утратила свою конкурентоспособность, наша фаб­рика смогла удержаться на плаву, стойко перенеся финансовые катаклизмы, а сегодня продолжает стабильно функционировать и, главное, имеет стабильный рынок сбыта своей продукции.

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