К «Нұрлы жол» через конкурентоспособную правовую систему Берик ИМАШЕВ, министр юстиции Республики Казахстан

Фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике, усугубленные геополитическим кризисом и санкционной политикой ведущих держав, вносят свои коррективы в экономическую политику нашей страны. В Послании «Нұрлы жол – путь в будущее» Глава государства отметил, что в свете вызовов и угроз, нестабильности в мировом развитии актуальное значение для Казахстана приобретает новая экономическая политика. Она призвана развивать альтернативные экспорту сырья сферы национальной экономики.

«Нұрлы жол» – логическое продолжение государственной политики формирования и развития конкурентоспособной национальной экономики, определенной Посланием Президента РК Н. А. Назарбаева народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». В этом же документе Правительству поручено принимать системные меры по обеспечению конкурентоспособности правовой системы во всех ее базовых отраслях как публичного, так и частного права.

На основании Указа Президента РК «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан» от 25 августа 2014 года проведена административная реформа в целях создания эффективной системы государственного управления, формирования компактного Правительства, дальнейшей децентрализации государственной власти. В реализацию данных законов в сфере регистрации актов гражданского состояния местным исполнительным органам передаются функции территориальных департаментов Министерства юстиции по вопросам регистрации актов гражданского состояния вместе со штатной численностью районных ЗАГСов. За Минюстом сохраняются функции по формированию политики и нормативно-правовому и методологическому обеспечению контроля в области регистрации актов гражданского состояния.

В части разграничения компетенции между различными государственными органами от Министерства здравоохранения и социального развития и местных исполнительных органов Минюсту передаются функции по проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз. Тем самым обеспечивается независимость и компетентность экспертной деятельности.

В рамках административной реформы предусмотрена передача полномочий по утверждению НПА по реализации государственной политики в соответствующей области, в том числе правил, инструкций, квалификационных требований, от Правительства министерствам и иным центральным исполнительным органам. Введен новый вид НПА – нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных госорганов. Их принятие возможно при наличии прямой компетенции по их утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в структуру которого входит ведомство. Содержание отмеченных правовых актов не должно затрагивать права и свободы человека и гражданина.

На сегодня модернизировано и планирование законопроектных работ. Если ранее Правительством страны составлялись соответствующие перспективный и ежегодные планы, то в настоящее время формируются только ежегодные. А долгосрочное планирование утверждается Указом Президента и представляет собой Концептуальный план законотворческой работы на несколько лет с привязкой к деятельности соответствующего созыва Парламента.

В Мажилис Парламента внесен проект закона РК «О правовых актах», разработанный Министерством юстиции в целях создания упорядоченной системы правовых актов, определения статуса нормативных и ненормативных правовых актов в общем законодательном акте, совершенствования системы правового мониторинга.

В основу программы «Нұрлы жол» легли мероприятия, направленные на переориентацию экономики на развитие транспортной, энергетической, индустриальной и социальной структур, малого и среднего бизнеса. Стержнем новой экономической политики станет План инфраструктурного развития, основной приоритет которого – развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Остальные 6 приоритетов будут развиваться в связи с ним.

Для выполнения поставленных «Нұрлы жол» целей и задач необходимо создать соответствующую модернизированную конкурентоспособную законодательную базу, регулирующую транспортную отрасль, разработать новые и переработать существующие стандарты в целях гармонизации их с международными требованиями, внедрить передовые технические и экологические регламенты, стандарты.

Дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса, а также «стимулированию деловой активности и занятости» должно способствовать принятие Предпринимательского кодекса, разработанного Министерством юстиции, модернизация гражданского и гражданско-процессуального законодательства, внесенные в План законопроектных работ на 2015 год.

Национальное законодательство в сфере интеллектуальной собственности в целом сформировано и гармонизировано с основными международными правовыми актами в данной сфере. Оно приведено в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации, в частности, с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Казахстан присоединился к таким международным актам, как Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Всемирная конвенция об авторском праве, Договор о патентной кооперации, договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам, Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм и другим.

За незаконное использование объектов авторского права предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Министерством юстиции разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности».

С 2010 года в отечественной системе исполнения судебных актов внедрена практика частного судебного исполнения. Сегодня в стране действуют 567 лицензированных частных судебных исполнителей. К 2017 году их количество увеличится вдвое и будет равно государственным судебным исполнителям.

Принятый в прошлом году закон по вопросам исполнительного производства уполномочил частных судебных исполнителей взыскивать административные штрафы, а с 2016 года в исключительную компетенцию ЧСИ перейдут взыскания в пользу юридических лиц. Помимо этого министерством с республиканской коллегией частных судебных исполнителей заключен меморандум о сотрудничестве, издан приказ министра юстиции о передаче определенного объема социально значимых дел частным судебным исполнителям.

С апреля 2014 года запущена Единая электронная торговая площадка. Теперь граждане могут, не выходя из дома, участвовать в электронных торгах, где в режиме реального времени реализуется арестованное имущество, тем самым исключаются прямые контакты их участников с организаторами аукционов.

Кроме того, с января 2015 года в областных департаментах юстиции введена в эксплуатацию «Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства». Она предназначена для решения задач по оперативному исполнению исполнительных документов, снижению нагрузки на судебных исполнителей и сокращению документооборота, связанного с исполнением судебных актов путем перевода их в электронный формат. Судебным исполнителям предоставлен доступ к 50 сервисам госорганов, тем самым обеспечивается оперативность получения информации об имущественном положении должника.

Внедрение передовых технологий позволит судебным исполнителям проводить все основные процессуальные действия в онлайн-режиме, не выходя из кабинета, что значительно повысит эффективность работы.

На особом контроле министерства находится исполнение документов о взыскании по социально значимым категориям, таким как алименты, заработная плата. В отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, применяются меры по привлечению к административной ответственности в соответствии с КоАП РК, которые предусматривают штраф за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа.

Также с конца 2015 года в ЦОНах республики будет доступна инициированная Минюстом новая госуслуга – «Возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя».

В своем Послании Глава государства обозначил ряд задач, направленных на повышение устойчивости экономики страны. В связи с этим хотелось бы отметить роль Министерства юстиции в процессе экономической интеграции.

С 1 января 2015 года начал действовать Договор о Евразийском экономическом союзе. Мы стали свидетелями исторического события подписания этого документа на казахстанской земле. В том, что оно произошло именно в Астане, важную роль сыграл авторитет Главы нашего государства. Казахстан закрепил в договоре свои национальные интересы по обеспечению устойчивой экономики страны.

Предстоящие в ближайшей перспективе вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию и заключение нового соглашения о парт­нерстве с Европейским союзом также ориентированы на то, чтобы сделать республику сильнее на мировом рынке. В связи с этим важным является создание качественной договорно-правовой базы новой организации и принятие обязательств в рамках присоединения к ВТО и партнерства с ЕС в соответствии с принципами казахстанского законодательства, в первую очередь Конституции страны.

Здесь также необходимо отметить роль Министерства юстиции в процессе формирования новой экономической интеграции путем проведения обязательной правовой экспертизы проектов международных договоров с участием Республики Казахстан.

Как известно, одна из целей деятельности ВТО и Евразийского экономического союза – свобода движения услуг. Это касается также рынка юридических услуг, но с определенными изъятиями. Обеспечение режима наибольшего благоприятствования – один из принципов ВТО. Его суть заключается в том, что льготы и привилегии, предоставленные другой стране, также предоставляются другим государствам-членам. Однако относительно услуг патентных поверенных, адвокатских услуг, судебной экспертизы, услуг по регистрации недвижимости, судоисполнителей, как частных, так и государственных, следует отметить, что применение данного режима, называемого сокращенно РНБ, не предусматривается.

Эти услуги связаны с правами человека и гражданина, поэтому в законах, их регулирующих, сохраняется требование о том, что они могут оказываться только гражданам Республики Казах­стан, соответствующим предъявляемым требованиям относительно возраста, опыта работы, образования и других условий. Граждане Казахстана и иностранцы, получающие эти услуги на территории нашей страны, должны иметь гарантии качества и возможности привлечения к ответственности субъектов, предоставляющих некачественные услуги. В рамках Евразийского экономического союза мы сохранили данный подход.

Говоря о защите прав и интересов наших граждан и государства в рамках Евразийского экономического союза, следует обратить внимание на суд данной организации, создание которого предусмотрено Договором о ЕАЭС.

Право на обращение в данный международный орган правосудия имеют государства в лице уполномоченных органов и организаций, а также хозяйствующие субъекты государств-членов и третьих стран, осуществляющих коммерческую деятельность на территории ЕАЭС. Последний аспект подтверждает стремление государств-членов сохранить инвестиционную привлекательность и гарантии защиты вложений.

Министерство юстиции участвовало в разработке правовой базы, регламентирующей деятельность Суда Союза, назначение его судей, регламента рассмотрения споров и дачи разъяснений относительно положений международных договоров ЕАЭС и решений его органов. В конце прошлого года Высший совет на уровне глав государств принял разработанные решения по перечисленным вопросам и назначил судей Суда Союза. В их число вошли также судьи, кандидатуры которых были представлены от имени Казахстана.

Глава государства, как в недавнем Послании, так и ранее, подчеркивал важность поддержки инноваций. Это соответствует задачам по вхождению Казахстана в тридцатку развитых стран и улучшению показателей Глобального индекса конкурентоспособности в части интеллектуальной собственности.

Центральное место в Послании отводится реализации социальных программ, обеспечению занятости населения, укреплению жилищной и социальной инфраструктуры. Хотелось бы обратить внимание на то, что проводимая Казахстаном политика получила положительный отзыв на международном уровне и приводится в качестве примера передового опыта. Подтверждением служат в том числе итоги второго Универсального периодического обзора в отношении Казахстана в Совете ООН по правам человека.

Министерство юстиции в течение двух лет координировало процесс подготовки Казахстана к данному международному мониторингу и готовило сводный национальный доклад о состоянии защиты прав человека в Казахстане. А на завершающем этапе возглавило казахстанскую делегацию для его защиты в Женеве перед государствами – членами ООН.

Мы успешно прошли этот обзор. В адрес страны в ходе интерактивного диалога прозвучало 194 рекомендации других государств. Из них 98 рекомендаций мы приняли (это 51 рекомендация о продолжении проводимой политики и 47 рекомендаций, которые мы признали как выполненные).

Сегодня мы должны беречь и укреп­лять достигнутые результаты и идти дальше, добиваясь очередных успехов. У Казахстана есть все возможности, чтобы, двигаясь по пути, обозначенном в Послании Главы государства, войти в тридцатку самых развитых стран мира!



