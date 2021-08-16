Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
До 25 августа необходимо представить документы для зачисления в вузы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
Все обладатели государственных образовательных грантов для зачисления в вузы должны представить свои документы до 25 августа. Для этого необходимо подать заявку через портал «электронного правительства» е.Gov.kz. Услуга будет доступна с 17 августа 2021 года.
Для зачисления в вузы на платной основе нужно обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК.
Ранее был опубликован список
обладателей образовательных грантов 2021-2022.