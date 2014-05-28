Заседание тематического «круглого стола», организованного по инициативе посольства Казахстана в Российской Федерации, открылось демонстрацией недавнего выступления в стенах Московского государственного университета Президента нашей страны. Таким образом, предстоящий диалог, как справедливо заметил модератор мероприятия, известный российский журналист Виталий Дымарский, был ознаменован виртуальным присутствием главного идеолога евразийской интеграции – Нурсултана Назарбаева.

В далеком теперь уже 1994 году именно здесь, в Москве, Глава суверенного Казах­стана впервые выдвинул идею евразийства в ее современном понимании. Сегодня спустя 20 лет инициатива успешно воплощается в реальность. Об этом свидетельствуют факты, а они, как известно, «вещь упрямая». Приведу лишь некоторые из них, особо значимые в контексте интересов Казахстана.

С тех пор как в 2009 году границы между государствами Таможенного союза стали прозрачными для транзита товаров и капитала, товарооборот нашей страны с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу и Таможенному союзу увеличился на 88%. Отечественный экспорт в Россию и Беларусь вырос на 63%, в том числе, что важно, удвоился вывоз обработанных товаров.

Реализуя «евразийский проект», три равных, независимых государства – Казахстан, Беларусь и Россия – уже сформировали общий многомиллионный рынок, который создает реальные предпосылки для вхождения интегрированной евразийской экономики в число передовых экономик мира. Однако Евразийский экономический союз, сформированный на принципах экономического праг­матизма и уважения суверенитета государств – участников объединения, рассматривается экспертами не только как ресурс устойчивого развития в условиях жесткой конкуренции эпохи глобализации, но, и это главное, как проект, способный обеспечить общие интересы, общее благополучное будущее граждан государств-партнеров.

Позицию Казахстана относительно накоп­ленного опыта интеграции и новых реалий процесса озвучил советник – посланник посольства РК в РФ Марат Сыздыков.

По его словам, создание Евразийского экономического союза расценивается в Казахстане исключительно позитивно, как знаковое событие в контексте исторического объединительного процесса, открывающее огромные возможности для инновационного прорыва, для развития экономики страны и стабильного ее роста.

– Казахстан открыл для партнеров доступ на свой рынок с населением 17 миллионов человек, а взамен мы получили доступ на рынок в девять раз более емкий. Объем рынка госзакупок стран-партнеров, к которому также получает доступ наша республика, равен 200 миллиардов долларов. Это в 26 раз больше, чем на внутреннем рынке, – констатировал М. Сыздыков.

Безусловно, наивно было бы полагать, что создание Евразийского экономического союза автоматически решит все проблемы, которые сегодня наличествуют в национальных экономиках государств-участников. На этом, к слову, делают особый акцент немногочисленные скептики, утверждающие, что Казахстан якобы «проигрывает от интеграции», отметил М. Сыздыков.

– Но если подходить непредвзято, а опираться на сухую статистику, то мы увидим, например, что в 11 раз возросли объемы казахстанского экспорта нефти, трансформаторов, в 17 раз повысились объемы поставок в Россию и Беларусь малотоннажных грузовиков, в 16 раз – цемента. И это только некоторые примеры.

С созданием ЕАЭС возникают новые возможности для развития промышленной кооперации. Для Казахстана как для страны, отдаленной от рынков сбыта и не имеющей выхода к морским портам, важен тот факт, что союз открывает доступ отечественным экспортерам к транспортным инфраструктурам стран-партнеров.

В перспективе будут поэтапно формироваться общие рынки нефти, нефтепродуктов, лекарственных средств, электро-энергетический рынок и рынок услуг. Таким образом, ЕАЭС представляет для экономики Казахстана исключительный интерес. Нам необходимо понимать: для того чтобы развиваться, стране необходимо расширять рынки сбыта. ЕАЭС является для этого идеальным вариантом, – резюмировал советник-посланник.

В ходе дискуссии ее участники – авторитетные казахстанские и российские эксперты – постарались ответить на ряд актуальных воп­росов, так или иначе связанных с переходом на новый уровень интеграции, рассмотрели проблемные аспекты процесса.

Опираясь на стратегию и принципы развития ЕАЭС, сформулированные лидерами трех государств, исполнительный директор политологического центра «Север-Юг» Юлия Якушева доказала необоснованность «фантомных фобий» относительно того, что создание нового регионального объединения есть попытка реанимирования Советского Союза.

Перспективы Евразийского экономического союза в контексте глобальных экономических и политических трендов проанализировали в выступлениях руководитель Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько и известный журналист, политический обозреватель Максим Шевченко.

– Мы говорим об интеграции не как об экспансии, а как о восстановлении неких принципов единого экономического пространства, единой системы образования, о перемещении людей, трудовой силы, чтобы наши люди имели возможность восстановить привычные для них на протяжении десятилетий социально-экономические и логистические связи. Мы говорим о способности инвестировать свой человеческий, финансовый ресурс в формат развития. Экономически, стратегически, инфраструктурно, мне кажется, евразийская интеграция – это историческая задача, которую предстоит решать нашим народам, поколению, которое мы воплощаем, и тем, которые придут после нас, – сказал М. Шевченко.

О рисках, связанных с неоднородностью структуры экономик государств-партнеров и о перспективах расширения ЕАЭС мнениями поделились эксперт-международник Аркадий Дубнов и политический обозреватель «Радио России» Кирилл Привалов.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, председатель казах­станского движения «Гражданская платформа» Нурлан Еримбетов и главный редактор газеты «Аргументы и факты – Казахстан» Сергей Кузовников акцентировали внимание на нюансах «народного восприятия» идеи евразийской интеграции и необходимости адекватного информационного сопровождения «евразийского проекта».

…Подводя итог дискуссии, Виталий Дымарский предложил встретиться по прошествии времени, дабы обсудить первые результаты деятельности нового интеграционного объе­динения, старт которой официально дан сегодня в Сердце Евразии.

Ольга КАЗАНЦЕВА, Москва

ДОСЛОВНО

Юлия ЯКУШЕВА, исполнительный директор политологического центра «Север-Юг»:

– Я, как представитель МГУ, хотела бы обратиться к недавнему выступлению в стенах вуза Н. Назарбаева и отметить, что в нем Президент Казахстана расставил основные акценты в процессе интеграции на постсоветском пространстве. В 1994 году, когда состоялось первое выступление казахстанского лидера в МГУ, был обозначен сам тренд: от дезинтеграции – к созданию интеграционного объединения, прагматичного интеграционного проекта.

Сейчас казахстанский лидер анонсировал выход интеграционного процесса на новую ступень: от единой таможенной территории – к полноценному Евразийскому союзу, от Единого экономического пространства – к новой международной организации.

Если 20 лет назад интеграция мыслилась как возможность сохранения единых народно-хозяйственных связей, которые были во многом утрачены после распада СССР, то в меняющейся парадигме, а мы видим, что происходят серьезные изменения в мировой политике, вопрос стоит жестче. И Нурсултан Назарбаев это подчеркивает, акцентирует внимание на том, как эффективно отвечать на вызовы времени, как не оказаться на обочине истории.

Главный посыл Президента Казахстана – возможность совместной модернизации, диверсификации, поскольку и Казахстан, и Россия – преимущественно сырьевые экономики.

Мы уже констатируем, что за время существования Таможенного союза и Единого экономического пространства увеличился экспорт обрабатывающей промышленности. То есть наблюдается постепенный отход от сырьевого экспорта. И это во многом заслуга интеграции.

Одновременно Нурсултан Назарбаев подчеркнул эфемерность и необоснованность фобий относительно возрождения СССР. ЕАЭС основан на экономической прагматике и возможности реальной модернизации, утверждает казахстанский лидер, четко подкрепляя этот посыл стратегической задачей: к 2050 году ЕАЭС должен стать одним из самых конкурентоспособных объединений в мире.

К проблемной зоне постсоветской интеграции Президент отнес опыт государственного строительства в некоторых странах СНГ. Далеко не всем из них за годы независимого развития удалось построить эффективную, деятельную конструкцию государственности, выстроить жизнеспособные политические, экономические институты. Здесь пример Украины очень показателен.

Если говорить о подходах России и Казахстана к формированию Евразийского экономического союза, то я вижу их единство, основанное на экономическом прагматизме. В современных условиях, когда региональная интеграция становится главным трендом мирового развития, нам необходимо объединяться, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы продвигать свои товары на мировые рынки. На мой взгляд, это главный посыл. В форсировании же создания политических институтов нет смысла, потому что мы видим массу примеров в мировом опыте, когда нечеткое определение основных тенденций и направлений развития интеграционных структур делало их неэффективными.

Алексей ПИЛЬКО, руководитель Евразийского коммуникационного центра:

– Конечно же, евразийский интеграционный процесс ничего общего с Советским Союзом не имеет, поскольку решает две задачи, совершенно отличные от тех, которые решал СССР.

Первое – это восстановление нарушенных экономических связей, что нанесло большой вред как экономике России, так и экономикам других союзных республик. Речь идет о формировании единого экономического пространства, общей таможенной границы и, собственно говоря, об облегчении ведения бизнеса, о том, что люди теперь могут свободно выбирать, где им выгоднее вести дело. Это задача одного порядка.

Но есть задача и иная, о которой в 2010 году заявили в своих статьях В. Путин, Н. Назарбаев и А. Лукашенко. Это задача придать мировой экономике плюралистичный, более равноправный характер.

Нынешний формат мировой экономики чрезмерно моноцентричный, завязанный на долларе, на экономическом господстве США. Я не имею в виду какие-то негативные вещи. Очень хорошо для американцев, что в свое время у них был очень талант­ливый президент Рузвельт, который сумел создать Бреттон-Вудскую систему, а его последователи шаг за шагом укрепляли в национальных интересах США позиции страны в мировой экономике. Но сейчас эта модель более не работает. Появляются новые центры мировой экономической силы. И создание ЕАЭС – это ни что иное, как формирование еще одного подобного центра, который может стать мостом между Европейским интеграционным проектом и Китаем.

В перспективе мировая экономика будет основываться на нескольких таких центрах влияния. И уже сейчас необходимо выстраивать равноправный формат экономических отношений. Появление такого субъекта, каким является ЕАЭС, будет во многом способствовать устранению тех перекосов, которые сложились за последние десятилетия в мировой экономике, и придадут ей более справедливый характер.

Это такая глобальная функция ЕАЭС. Но надо сказать, что обе задачи, о которых я сказал, равнозначны. И глобальная функция важна, и задача улучшать жизнь людей, облегчать правила ведения бизнеса – не менее значима. Россия, Казахстан и Беларусь долго искали тот формат, который будет наиболее эффективным и позволит компенсировать ущерб от развала единого советского рынка, от краха советской экономики. Сегодня такой формат найден, и есть перспективы развития ЕАЭС как в векторе расширения, так и в векторе углубления интеграции. Однако, уверен, что наши шаги в этих направлениях, особенно в условиях турбулентности, которая сейчас присутствует в мировой экономике, должны быть четкими, выверенными и осторожными.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, директор института региональных проблем:

– Те, кто проводит аналогии между Евразийским экономическим союзом и СССР, упорно не замечают одну существенную деталь: Советский Союз – это была жесткая система, где все управлялось из Москвы. И, несмотря на то что огромные усилия и средства вкладывались в развитие республик, они были «не совсем равны» в этом «равном» союзе.

Сегодня некоего центра, который управлял бы новым экономическим объединением, нет и быть не может в принципе. Именно поэтому Евразийский экономический союз будет другим.

Исторически у нас существует активное межрегиональное сотрудничество. Конечно, в большей степени с Казахстаном, нежели с Беларусью, потому что граница больше, и регионов по этой границе находится множество. И, как показывает прак­тика, это сотрудничество гораздо в меньшей степени подвержено различным фобиям и опасениям, именно потому что оно уже есть. В контексте такого сотрудничества новый союз – это лишь правовая форма, более удобная, более спокойная и стабильная, для реализации того, что и так существует.

И, кстати, я уверен, что у такого союза в действительности нет альтернативы. Дело даже не в чис­ленности населения. В Индии почти миллиард жителей, и вряд ли это сделало страну очень богатой и процветающей.

Дело в таком явлении, как разделение труда. Почему межрегиональное сотрудничество активно развивалось, независимо от процессов на высоком и высшем уровне? Потому что главным аспектом его выступает именно разделение труда. Если вы можете поделиться чем-то, то у вас многое получится лучше. Это очевидно и на масштабных проектах, и на локальных инициативах. Причем, заметьте, в основном развивается не торговля сырьем, а взаимодействие на уровне промышленных предприятий.

У нас нет выбора. Если мы в нынешней ситуации не пойдем на разделение труда, мы окажемся даже не на уровне Индии. При наших площадях, при нашей отраслевой широте нам нужно очень много точек взаимодействия. В этом наша задача, и мы, надеюсь, ее успешно решим.