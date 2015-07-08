К обществу равных возможностей Свежий выпуск 469

Поправки по вопросам защиты прав инвалидов представила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, напомнив, что Казахстан ратифицировал международные конвенции по правам инвалидов, подтвердив тем самым свою готовность к созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями с тем, чтобы в стране было создано общество равных возможностей.

– Принятие законопроекта позволит совершенствовать систему социальной защиты инвалидов, повысить эффективность предоставления услуг в сфере реабилитации, принять надлежащие меры по обеспечению их доступа наравне с другими гражданами, – подчеркнула министр.

В рамках вносимых поправок, в частности, предусматриваются нормы по созданию безбарьерной среды на вокзалах и в аэропортах, оснащению железнодорожных составов вагонами, доступными для инвалидов, выделение бесплатных стояночных мест для парковки.

В сфере образования предусмотрена разработка государственных общеобязательных стандартов образования с учетом инклюзивного образования, осуществление учебно-воспитательного процесса на всех уровнях системы образования с уважительным отношением к правам инвалидов. В сфере здравоохранения планируется обеспечение доступной медицинской помощи и медицинской реабилитации инвалидам. В сфере социальной защиты – увеличение услуг специалистов по языку жестов для инвалидов по слуху. Комплекс мер направлен и на повышение доступности информации, так как, по словам министра, сегодня инвалидам с нарушениями слуха, речи, зрения недоступна большая часть информационных и художественных программ телевидения, библиотечный фонд слабо представлен литературой с использованием специального шрифта.

Реализация законопроекта повлечет увеличение государственных расходов в 2015–2018 годах на общую сумму 9,9 млрд тенге, в том числе для осуществления мер по обеспечению инвалидам доступа к объектам и услугам во всех сферах жизнеобеспеспечения. В частности, уточнила Т. Дуйсенова, часть средств необходима на улучшение стандартов предоставления гигиенических и технических средств.

– Их количества было очень мало, а число обращений со стороны общественных объединений очень много. Это гигиенические средства, которые они получают ежедневно, – пояснила она.

Также около 1,5 млрд тенге предусматривается на замену слухо-речевых процессоров для детей, получивших кохлеарные имплантанты, кроме того, средства предусмотрены и на слухо-речевую реабилитацию детей, прошедших кохлеарную имплантацию.

Нужно сказать, работа депутатов над новшествами сопровождалась широким обсуждением среди общественности, в том числе с участием представителей всех регионов страны посредством видеоконференц-связи.

Мажилисмены проект закона одобрили, однако в своих выступлениях отмечали, что изменение отношения к инвалидам должно начаться с самих государственных органов, в которые люди с ограниченными возможностями должны допускаться без барьеров. Депутаты рекомендовали ужесточить спрос с дорожно-строительных организаций, не соблюдающих требования по строительству пандусов на новых объектах и созданию специальных съездов для инвалидных колясок на дорогах.

На заседании палаты «добро» депутатов получил и законопроект о ратификации Протокола о присоединении Армении к Договору о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС.

Также Мажилис одобрил ратификацию Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. В соответствии с этим актом оказание помощи основывается на запросах о сотрудничестве и включает в себя, в частности, такие процедуры, как уведомление о постановлениях и судебных решениях, получение показаний или заявлений от отдельных лиц, приглашение очевидцев и свидетелей для дачи показаний, экспертиза объектов и мест.



