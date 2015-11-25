​К открытому государству

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Лилия СЫЗДЫКОВА

В числе законодательных инициатив членов фракции «Нур Отан» Мажилиса Пар­ламента РК – законы «О доступе к информации», «О противодействии коррупции» и «Об общественных советах». О том, какие принципиальные новеллы закреплены в этих документах, на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказали депутаты палаты Куаныш Султанов, Маулен Ашимбаев, Светлана Бычкова и Нурлан Абдиров.

На прошлой неделе Главой государства был подписан Закон «О доступе к информации», нацеленный на реализацию пятого направления институциональных реформ, – формирование подотчетного государства. Как отметил М. Ашимбаев, в документе закреплен расширенный перечень сведений, доступ к которым будет обеспечен для всех граждан страны.

Помимо информации о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, о чрезвычайных ситуациях и других подобных «чувствительных сферах», общественности будут доступны и другие данные. Например, о формировании республиканского и местного бюджетов, расходовании средств из них.

Подробно расписаны в законе и способы обеспечения доступа к сведениям. Наряду с традиционными запросами или информированием посредством СМИ появляется важное ноу-хау – «единое окно». По словам М. Ашимбаева, в рамках электронного правительства будет создан портал «Открытое правительство», где разместится вся доступная для граждан информация, имеющаяся в распоряжении госорганов, – от статистики до данных об исполнении бюджетов.

Портал будет исполнять и другую функцию – работать как площадка для обсуждения проектов важнейших законов, документов и программ. Тем самым, подчеркнул мажилисмен, обеспечивается принцип участия граждан в принятии решений, которые касаются всего государства.

Для того чтобы закон эффективно работал, определена ответственность обладателей информации – это органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, местного госуправления и самоуправления, госучреждения, субъекты квазигосударственного сектора, юридические лица-получатели бюджетных средств и субъекты рынка, занимающие доминирующее или монопольное положение, а также юрлица, владеющие экологической и иной чувствительной информацией. При отказе от предоставления информации или даче ложных сведений на нарушителя будет налагаться административная ответственность.

– С принятием данного закона, который является, по моему глубокому убеждению, одним из важнейших в рамках пятого направления реформ, открываются огромные возможности для того, чтобы сделать государственную систему Казахстана прозрачной, открытой, демократичной. Реализация норм этого документа – задача и государства, и общества. Поэтому предусмотрен ряд обучающих семинаров для госструктур, для местных исполнительных органов, для журналистов, НПО, общественности, – подчеркнул М. Ашимбаев.

Более широкому и эффективному включению общественности в дела государства будет способствовать и Закон «Об общественных советах». Как отметил Н. Абдиров, подобные структуры в Казахстане в том или ином виде уже существуют, но до сих пор их деятельность на законодательном уровне не регулировалась, да и работа носила точечный характер.

Согласно новому закону общественные советы получают серьезные полномочия. Они станут площадками для обсуждения проектов бюджетных программ, стратегий, планов развития территорий, нормативно-правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан... Новые структуры будут автономны и на две трети состоять из представителей гражданского общества. Каждые три года предполагается ротация членов совета, но в целом граждане смогут избираться туда неограниченное число раз.

На брифинге зашла речь и о новом Законе «О противодействии коррупции», разработанном во исполнение антикоррупционной стратегии страны на 2015–2025 годы, 13-го шага Плана нации и программы по противодействию коррупции партии «Нур Отан». Как подчеркнула С. Бычкова, приоритетным направлением документа является предупреждение коррупции. Закон ориентирован на формирование и реализацию современной антикоррупционной политики.

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