К отстранению российских биатлонистов от Олимпиады призвал их же бывший тренер

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил уверенность в том, что национальная команда РФ должна быть отстранена от участия в ОИ-2018, если информация о применении допинга окажется правдивой, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sport-Express.ru.
"Если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла", – заявил руководивший сборной России с 2011 по 2013 год немецкий специалист.
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.