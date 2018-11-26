​К пациенту – кратчайшим путем

В нынешнем Послании Главы государства акцент поставлен на повышении качества медицинских услуг, важнейшего компонента социального самочувствия населения. Как подчеркнул Президент, прежде всего нужно обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. И уже с января следующего года все поликлиники и больницы страны должны перейти на безбумажное, электронное ведение документации…

В частности, в Жетысу набирает обороты процесс цифровизации сферы здравоохранения. С прошлого года в регионе внедряется автоматизированная система управления службы скорой помощи «Көмек-103», разработанная отечественными IT-специалистами. О том, какую пользу несет людям инновационное ноу-хау, в беседе с нашим корреспондентом рассказал идейный автор проекта, главный врач Алматинской областной станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов.

Как он сообщил, одно из главных преимуществ интегрированной автоматизированной системы в том, что она усовершенствует работу диспетчерской службы, или колл-центра «103», куда поступают звонки от местных жителей. Это самое важное звено в цепи оказания неотложной помощи людям, ведь от того, насколько грамотно отработает вызов дис­петчер и как скоро по адресу пациента прибудет карета «скорой помощи», зависит жизнь человека. Немаловажно также знать, какую бригаду специалистов направить больному: педиатрическую, фельд­шерскую, интенсивной терапии, реанимации или кардиологии.

– Чтобы исключить ошибки и влияние человеческого фактора, мы и внедряем в городах и селах Алматинской области автоматическую систему приема-передачи вызовов, – говорит Биржан Жунисбекович. – Установлен специальный алгоритм, все вопросы абоненту, позвонившему в колл-центр, диспетчер задает в течение одной минуты и 20 секунд. Затем информация заносится в компьютер, который сам выбирает медицинскую бригаду, находящуюся на ближайшем расстоянии к пациенту, и определяет, каких именно узкопрофильных специалистов туда направить. Это все значительно облегчает работу диспетчерской службы.

В распоряжении врачей не только мобильные телефоны, но и коммуникаторы или карманные персональные компьютеры, на которые посредством SMS передается вся информация о поступившем вызове. У каждого медработника имеется полный набор стандартов оказания помощи и протоколов лечения. И еще находясь в пути, он может составить приблизительный план своих действий. Каждая машина оснащена бортовым навигатором, при получении вызова на его экране отображается кратчайший маршрут до дома пациента с учетом пробок и ситуации на дорогах.

С июля прошлого года, согласно приказу Министерства здравоохранения, по всей республике внедряются новые правила оказания скорой медицинской помощи. В зависимости от состояния пациентов вызовы разделены на 4 категории срочности. Введены также временные нормативы приезда бригад.

По 1-й категории, когда есть непосредственная угроза жизни больного, требующая немедленного вмешательства врачей, карета «скорой помощи» должна прибыть по адресу максимум за 10 минут. По 2-й категории срочности норматив – 15 минут, по 3-й и 4-й предельное время приезда машин составляет полчаса и час соответственно.

– Чтобы соблюсти этот временной регламент, мы размещаем бригады в разных местах населенных пунктов, – рассказывает Биржан Оспанов. – Если раньше в Талдыкоргане была всего одна станция «скорой помощи», то сегодня действуют 4 подстанции и 2 дислокации. Мы взяли на вооружение опыт наших коллег из Парижа, Стамбула, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других зарубежных городов.

Еще одно новшество – мониторинг движения санитарного автотранспорта, который проводится в режиме реального времени. Эта функция позволяет диспетчеру и старшему врачу смены видеть, где находится та или иная машина, через сколько времени специалисты прибудут к пациенту. Более того, благодаря GPRS-трекерам, установленным на каретах «скорой помощи», осуществляется инте­грация всех звеньев: диспетчеров, врачей, фельдшеров, работников поликлиники и стационара.

Система «Көмек-103» позволила наладить оперативную обратную связь с медучреждениями. Теперь вся информация о вызовах автоматически отображается на специальных web-страницах поликлиник. А руководство областной службы знает все, что произошло с пациентом: оказали специалисты ему экстренную помощь и оставили дома либо положили в больницу. Исходя из этого, принимаются решения о дальнейших действиях. Если, к примеру, больной остался дома, то на следующий день его обязан осмотреть участковый врач или патронажная медсестра.

Помимо прочего, фельдшерские бригады оснащены аппаратами дистанционного ЭКГ, которые позволяют прямо во время вызова сделать электрокардиограмму и отправить ее в кардиоцентр на расшифровку. На основе полученных данных старший врач-кардиолог принимает решение: везти больного в стационар либо оказать ему помощь на месте.

– За прошедший год мы получили отличные результаты, – делится главврач областной станции. – Так, количество вызовов скорой помощи по региону снизилось примерно на 100 тысяч и сегодня составляет около 580 тысяч в год. Это почти вдвое меньше, чем в Алматы, но значительно больше, чем в городах Европы с сопоставимым населением. Поэтому есть еще потенциал, и наша главная задача – не превратить службу скорой помощи в «поликлинику на колесах». Надо, чтобы медучреждения брали часть вызовов на себя, для чего и создаются при них отделения неотложной помощи.

Внедрение креативного проекта продолжается, совсем недавно на эти цели маслихатом Алматинской области было решено выделить дополнительные средства из местного бюджета. Автоматизированная система «Көмек-103» уже доказала свою эффективность: почти вдвое сокращено время прибытия бригад «скорой помощи» к пациентам. Это позволило спасти жизни сотен людей.