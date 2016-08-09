В настоящее время возведение трех сооружений уже завершено. Активными темпами ведется строительство оставшихся четырех. Для этих целей из бюджета выделено 163 млн тенге. Работы на всех объектах будут завершены к началу осени.

Надо сказать, что благодаря начатой заблаговременно подготовке к паводку в прошлом году, а именно проведению работ по устройству защитного обвалования берега, а также ограждению мешками с инертным материалом жилых домов и социальных объектов, находящихся в опасной зоне, весной в Атбасарском районе пострадавших и подтопленных домов не было.